Beautiful lakes in India: भारत की 10 सबसे खूबसूरत झीलें, जहां हर तरफ है जन्नत जैसा नजारा!

Beautiful lakes in India: भारत में घूमने के लिए ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां प्राकृतिक नजारों के साथ सुकून का एहसास भी होता है. देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद झीलें अपनी खूबसूरती, आसपास के पहाड़ों और खास संस्कृति के लिए जानी जाती हैं. कहीं ऊंचे पहाड़ों के बीच नीले पानी की झीलें हैं तो कहीं झील के किनारे बसी ऐतिहासिक और धार्मिक जगहें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं. अगर आपको प्रकृति के करीब समय बिताना और खूबसूरत नजारों की तस्वीरें लेना पसंद है तो भारत की इन झीलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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पैंगोंग त्सो (लद्दाख)

लद्दाख की पैंगोंग त्सो भारत की सबसे चर्चित झीलों में से एक है. करीब 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील का पानी धूप के हिसाब से अलग-अलग रंगों में नजर आता है. कभी यह गहरा नीला तो कभी फ़िरोजी रंग का दिखाई देता है. झील के चारों तरफ ऊंचे और सूखे पहाड़ इसका नजारा और भी खूबसूरत बना देते हैं. यहां कैंपिंग, स्टारगेजिंग और फोटोग्राफी का मजा लिया जा सकता है. घूमने के लिए मई से सितंबर का समय अच्छा माना जाता है.

डल झील (जम्मू-कश्मीर)

श्रीनगर की डल झील को कश्मीर की खूबसूरत पहचान माना जाता है. चारों तरफ पहाड़ों से घिरी यह झील शिकारे और हाउसबोट के लिए खास तौर पर मशहूर है. यहां शिकारा राइड के दौरान झील के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं. झील पर तैरते बगीचे और आसपास के मुगल गार्डन भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं. यहां घूमने के लिए अप्रैल से अक्टूबर का समय अच्छा है.

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नैनी झील (उत्तराखंड)

उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित नैनी झील पहाड़ियों से घिरी हुई बेहद खूबसूरत झील है. इसका आकार नाशपाती जैसा दिखाई देता है. यहां पर्यटक बोटिंग का मजा लेने के साथ नैनीताल की खूबसूरत वादियों को करीब से देख सकते हैं. शाम के समय झील के आसपास घूमना भी काफी अच्छा अनुभव होता है. यहां मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच घूमने का प्लान बनाया जा सकता है.

गुरुडोंगमार झील (Gurudongmar Lake), सिक्किम

सिक्किम की गुरुडोंगमार झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में शामिल है. करीब 5,430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील प्राकृतिक खूबसूरती के साथ धार्मिक महत्व भी रखती है. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित झील का शांत वातावरण पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है. यहां जाने से पहले मौसम और स्थानीय यात्रा नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

टारसर झील (Tarsar Lake), जम्मू-कश्मीर

कश्मीर की टारसर झील पहाड़ों और हरी-भरी वादियों के बीच स्थित है. यहां पहुंचने के लिए ट्रेकिंग करनी पड़ती है, इसलिए यह जगह एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए अच्छी है. रास्ते में मिलने वाले पहाड़ी नजारे और झील का शांत वातावरण ट्रिप को यादगार बना देते हैं. यहां घूमने के लिए गर्मियों का मौसम बेहतर माना जाता है.

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भीमताल झील (उत्तराखंड)

अगर आप नैनीताल की भीड़ से दूर किसी शांत झील के किनारे समय बिताना चाहते हैं तो भीमताल बेहतर ऑप्शन हो सकता है. झील के बीच में एक छोटा-सा द्वीप है, जहां एक्वेरियम भी मौजूद है. यहां बोटिंग, फोटोग्राफी और आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लिया जा सकता है. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां घूमने का प्लान बनाया जा सकता है.

वुलर झील (जम्मू-कश्मीर)

कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है. चारों तरफ पहाड़ों और हरियाली से घिरी यह झील प्रकृति प्रेमियों के लिए खास जगह है. यहां आपको कई तरह के पक्षी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बर्डवॉचिंग पसंद करने वालों के लिए भी यह अच्छी जगह है. मार्च से अक्टूबर के बीच यहां घूमने का प्लान बनाया जा सकता है.

हुसैन सागर झील (हैदराबाद)

हैदराबाद की हुसैन सागर झील एक खूबसूरत मानव निर्मित झील है. झील के बीच में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा इसका मुख्य आकर्षण है. शाम के समय यहां बोट राइड और शहर के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है. अक्टूबर से मार्च का मौसम यहां घूमने के लिए बेहतर माना जाता है.

पुष्कर झील (राजस्थान)

राजस्थान के पुष्कर में स्थित पुष्कर झील धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी खास है. झील के आसपास कई घाट और मंदिर मौजूद हैं. यहां देश-विदेश से लोग धार्मिक यात्रा के लिए पहुंचते हैं. पुष्कर मेला होने के दौरान इस जगह की रौनक और भी बढ़ जाती है. अक्टूबर से मार्च के बीच यहां घूमना अच्छा रहेगा.

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केदारताल झील (उत्तराखंड)

उत्तराखंड की केदारताल झील ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित एक खूबसूरत अल्पाइन झील है. यहां पहुंचने के लिए कठिन ट्रेक करना पड़ता है, इसलिए यह जगह एडवेंचर पसंद करने वाले ट्रैवलर्स के लिए बेहतर है. रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़ों और ग्लेशियर के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. यहां जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच का समय बेहतर माना जाता है.

भारत की ये झीलें सिर्फ खूबसूरत नजारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अलग-अलग संस्कृति, धार्मिक महत्व और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी खास हैं. अगर आप अगली ट्रिप में भीड़भाड़ वाली जगहों के बजाय प्रकृति के करीब कुछ समय बिताना चाहते हैं तो इन झीलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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