Ramayana Advance Booking: 'रामायण' पर धनवर्षा, एडवांस बुकिंग में 7 करोड़ पार कमाई, 3000 रुपये पार टिकटों की कीमत

नमित मल्होत्रा ​​की 'रामायण: द राइज ऑफ ए लीजेंड' के टिकट अब दिल्ली, नोएडा, मुंबई और बेंगलुरु में अलग-अलग कीमतों पर उपलब्ध हैं. मुंबई में प्रीमियम रिक्लाइनर सीटों की कीमत 3,170 रुपये तक पहुंच गई है.

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ट्रेड वेबसाइट 'सैकनिल्क' (Sacnilk) के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म की पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है.

3000 रुपये के पार टिकटों की कीमत

खबरों के अनुसार, दोनों भागों और प्रमोशन को मिलाकर कुल 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस भव्य पौराणिक फिल्म को लेकर रिलीज से पहले ही काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है. टिकट की कीमतें शहर, सिनेमाघर, फॉर्मेट और शो के समय के हिसाब से अलग-अलग हैं। आमतौर पर, प्रीमियम फॉर्मेट और सीटों की तुलना में सुबह के शो के टिकट सस्ते होते हैं.

दर्शकों ने टिकट की कीमतों में धीरे-धीरे हो रही बढ़ोतरी पर भी ध्यान दिया है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस ओर इशारा करते हुए बताया है कि जो टिकट पहले लगभग 800 रुपये के थे, उनकी कीमत तीन-चार घंटों के भीतर बढ़कर 1,200 रुपये तक पहुंच गई है.

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इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक कई प्रशंसकों ने ऊंची कीमतों पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि 'बुक माय शो' (BookMyShow) जैसे टिकट-बुकिंग ऐप्स द्वारा ली जाने वाली 'सुविधा शुल्क' (convenience fee) भी बढ़ गई है, जिससे दर्शकों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है.

दिल्ली में, PVR ECX चाणक्यपुरी में सुबह 9 बजे की 3D स्क्रीनिंग के टिकट की कीमत (GST को छोड़कर) 338.98 रुपये से 406.78 रुपये के बीच है. रात 11:45 बजे के शो के लिए कीमतें (GST को छोड़कर) 474.58 रुपये से 559.32 रुपये के बीच हैं. IMAX के टिकटों की कीमत शो के समय और सीटों के आधार पर 600 रुपये से लेकर 2,400 रुपये तक है.

मुंबई में, चर्चगेट स्थित 'इरोज INOX IMAX' सिनेमाघर में IMAX 3D स्क्रीनिंग उपलब्ध है. 'बुक माय शो' (BookMyShow) के अनुसार, सुबह 7:30 बजे के शो के टिकट 530 रुपये से 680 रुपये के बीच हैं, जबकि प्रीमियम रिक्लाइनर सीटों की कीमत 3,170 रुपये तक है. बेंगलुरु में, यह फिल्म AMB सिनेमाज कपाली सहित कई अन्य सिनेमाघरों में कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में लिस्ट की गई है. सबसे पहला शो सुबह 9:15 बजे का है, जिसके लिए प्रीमियम टिकट उपलब्ध हैं. 2D और 3D फॉर्मेट में टिकट की कीमतें 450 रुपये से लेकर 950 रुपये तक हैं. हिंदी भाषा (जिसमें 'रामायण' की मूल शूटिंग हुई है) के शो और IMAX स्क्रीनिंग अभी तक लिस्ट नहीं की गई हैं.

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'रामायण की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, खबर लिखे जाने तक 'रामायण: द राइज ऑफ ए लीजेंड' ने पूरे भारत में एडवांस बुकिंग में ₹7.10 करोड़ की कमाई की है, जिसमें ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो यह आंकड़ा ₹5.17 करोड़ है. पहले दिन (गुरुवार, 5 नवंबर) के लिए ₹7.10 करोड़ की कमाई हुई है.

कब रिलीज होगी फिल्म

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल, यश, अनुपम खेर, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल और विवेक ओबेरॉय नजर आएंगे.

'रामायण: द राइज ऑफ ए लीजेंड' 5 नवंबर 2026 को भारत और विदेशी बाजारों में रिलीज होगी. इसके अंतरराष्ट्रीय रिलीज का जिम्मा सोनी पिक्चर्स के पास है. यह फिल्म अन्य थिएट्रिकल फॉर्मेट्स के साथ-साथ IMAX में भी उपलब्ध होगी.

एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, और टिकट की कीमतें दर्शकों के लिए उपलब्ध अलग-अलग विकल्पों को दर्शाती हैं - जिसमें स्टैंडर्ड 3D स्क्रीनिंग से लेकर प्रीमियम IMAX और 4DX अनुभव तक शामिल हैं.

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