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'करोड़ों में भी नहीं बिकूंगा', हेटर्स पर भड़के राजपाल, बोले- मेरा करियर, नाम खराब नहीं होगा

राजपाल यादव पिछले काफी वक्त को कोर्ट केस में फंसे हुए हैं. कर्ज मामले में फंसे राजपाल ने बुरा दौर देखा. जेल की हवा भी खाई. लेकिन इन सभी विवादों ने उनके करियर और रैप्यूटेशन पर असर नहीं डाला है.

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राजपाल यादव का नहीं टूटा हौसला (Photo: Instagram/@rajpalofficial)
राजपाल यादव का नहीं टूटा हौसला (Photo: Instagram/@rajpalofficial)

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस केस में फंसे हुए हैं. इस चक्कर में वो जेल भी जा चुके हैं. विवाद के बीच राजपाल के पास फिल्मी ऑफर्स की कमी नहीं है. वो लगातार काम कर रहे हैं. जिंदगी की इन परेशानियों को झेलकर भी वो मजबूती से खड़े हैं. वो खुशहाली के साथ अपना जीवन जी रहे हैं. 

मुश्किलों पर बोले राजपाल
राजपाल का कहना है उनकी लाइफ में आई आर्थिक और कानूनी परेशानियां उनके सम्मान और करियर के बीच बांधा नहीं बनी है. कई लोगों ने विवाद पैदा कर उनके काम और पहचान को बर्बाद करने की कोशिश की. लेकिन वो लोग अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे. राजपाल का कहना है कि वो बचपन से ही कला और सिनेमा के प्रति समर्पित रहे हैं. 

ANI संग बातचीत में राजपाल ने कहा- मैं अपने करियर को लेकर समर्पित हूं. मैं इंडियन सिनेमा का स्टूडेंट हूं. अगर पिछले 30-40 सालों में गांव से लेकर यहां तक मैंने 100-200 लोगों के पैसे देने हैं, तो वो उनके घर तक पहुंच जाएंगे. इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि पैसा कहां है. लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब फंड मुश्किल में हो, तो वो कैसे एक आर्टिस्ट के बायोडाटा पर दांव लगा सकते हैं?

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''राजपाल यादव, चाहे मुश्किल में हों या अच्छे वक्त में, हर एयरपोर्ट पर उसके साथ 500 लोग सेल्फी खींचते हैं. राजपाल जिम्मेदार एक्टर है. कोई भी मुझे 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ या 250 करोड़ में नहीं खरीद सकता, क्योंकि मैं बचपन से ही कला के नाम पर बिका हूं. इस बात पर आप मेरा भरोसा कीजिए.''

राजपाल यादव ने आगे कहा, मेरे एक्टिंग के सफर में मैं थिएटर और फिल्मों का पुजारी रहा हूं. भले ही आप इसे नुकसान कहें या कुछ और, मगर मैं 100% कुछ न कुछ बनाकर आपको दिखाऊंगा. ताकि लोगों को पता चले कि राजपाल ने 2000 से 2026 के बीच क्या किया है. इसमें एक-दो साल लग सकते हैं. मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं कभी रास्ता नहीं भटका. न फिल्में बनाते हुए, न घर बनाते हुए और न ही अपना करियर बनाते हुए.

एक्टर के मुताबिक, लाइफ की परेशानियों का असर एक कलाकार के काम और पहचान पर नहीं पड़ना चाहिए. वर्कफ्रंट पर, राजपाल यादव फिल्म वेलकम 3 में नजर आए थे. इससे पहले वो अक्षय कुमार संग भूत बंगला में दिखे थे.
 

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