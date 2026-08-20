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Multibagger Stock: एक ही दिन में 177% उछाल... शेयर नहीं ये पैसे छापने की मशीन, कैंसर की दवा से कनेक्शन

Multibagger Stock: कोविड-19 वैक्सीन के लिए मशहूर अमेरिकी बायोटेक कंपनी का शेयर एक ही दिन में 177% की तेजी लेकर निवेशकों के लिए मल्टीबैगर बन गया. सिर्फ एक खबर आने के बाद ये कमाल हुआ है.

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बायोटेक कंपनी के शेयर ने झटके में निवेशकों को किया मालामाल. (Photo: Reuters)
बायोटेक कंपनी के शेयर ने झटके में निवेशकों को किया मालामाल. (Photo: Reuters)

शेयर बाजार (Stock Market) में कब कौन सा शेयर अपने निवेशकों को एक झटके में फर्श से अर्श पर पहुंचा दे, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है. कुछ ऐसा ही कमाल किया है एक बायोटेक कंपनी के शेयर ने, जो सिर्फ एक ही दिन के कारोबार में 177% उछल गया और इसमें पैसे लगाने वालों के लिए ये स्टॉक पैसे छापने की मशीन (Multibagger Stock) बन गया. इस शेयर में ये ताबड़तोड़ तेजी एक खबर के बाद आई है. 

अमेरिकी स्टॉक ने कर दिया मालामाल
हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, वो भारतीय शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, बल्कि US Stock Market में लिस्टेड है. अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना के शेयर ने ये कमाल किया है और एक ही दिन में निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक बन गया है. अमेरिकी शेयर बाजार में बीते कारोबारी दिन हुए कारोबार के दौरान ये अपने पिछले बंद 62.51 डॉलर की तुलना में खुलते ही 116.02 डॉलर पर जा पहुंचा. 

Moderna Share की शुरुआती रफ्तार पर यहीं ब्रेक नहीं लगा, बल्कि जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा ये रॉकेट की रफ्तार से भागता चला गया और 177% से ज्यादा की तेजी लेकर 176.66 पर कारोबार करता हुआ नजर आया, जो इसका नया ऑल टाइम हाई लेवल भी है. अमेरिकी स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग तक ये रफ्तार जारी रही और अंत में मॉडर्ना शेयर 173% की उछाल के साथ 174.38 डॉलर पर क्लोज हुआ. 

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1 साल में छह गुना कर दिया पैसा
Moderna Share अपने निवेशकों पर बीते एक साल से लगातार पैसों की बारिश करता आ रहा है. इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस अवधि में ये फार्मा स्टॉक 548.49% चढ़ा है और इसके भाव में 147.49 डॉलर का उछाल आया है. यानी इस स्टॉक में पैसे लगाने वाले निवेशकों की रकम छह गुना हो गई है. 

न सिर्फ एक साल में, बल्कि पिछले छह महीने में ही इस मॉडर्ना स्टॉक ने गदर मचाते हुए तगड़ा मल्टीबैगर रिटर्न निवेशकों को दिया है, जो 250% का है. पिछले 1 महीने में ही ये अमेरिकी स्टॉक 194% उछल गया है. 

Covid-19 से कनेक्शन, तेजी का ये कारण
अमेरिका शेयर बाजार में गदर मचाने वाली Moderna Inc का कनेक्शन कोविड से भी है. दरअसल, ये अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी Covid-19 वैक्सीन के लिए मशहूर है. इसके शेयर में एक ही दिन में आए 177% के उछाल के पीछे के कारणों की बात करें, तो कंपनी को लेकर एक खबर है. दरअसल, मॉडर्ना द्वारा मर्क के साथ मिलकर डेवलप की जा रही उसकी कैंसर वैक्सीन एक बड़े अंतिम चरण के परीक्षण में सफल रही है. 

दोनों ही कंपनियों ने इस सफलता के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि उनके प्रायोगिक mRNA कैंसर उपचार ने मेलेनोमा के अंतिम चरण के परीक्षण में टारगेट हासिल कर लिए हैं. बता दें कि मेलेनोमा स्किन कैंसर का एक गंभीर रूप है. मैसाचुसेट्स जनरल ब्रिघम कैंसर इंस्टीट्यूट के मेलानोमा सेंटर के निदेशक डॉ. रयान सुलिवन ने रॉयटर्स को बताया कि यह सफलता इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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