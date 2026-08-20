लखनऊ में DRI की बड़ी कार्रवाई, हाथीदांत से बनीं 54 कलाकृतियों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की टीम ने लखनऊ के चिनहट इलाके से चार तस्करों को गिरफ्तार कर एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. अधिकारियों ने इन तस्करों के पास से 54 कीमती और बारीक नक्काशी वाली कलाकृतियां बरामद की हैं. जांच में पता चला है कि करोड़ों रुपये कीमत की ये कलाकृतियां नेपाल के रास्ते भारी दामों पर विदेश भेजने की तैयारी थी.



डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के पास से बरामद की गई सभी 54 कलाकृतियां हाथीदांत से बनी हैं और इन पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है.

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जांच में सामने आया है कि इन बेशकीमती कलाकृतियों को भारी दामों पर विदेशी बाजार में बेचने की साजिश रची गई थी. तस्करों का ये नेटवर्क करोड़ों की कीमत वाली इन कलाकृतियों को नेपाल के रास्ते विदेश भेजने की फिराक में था.



गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से अब सघन पूछताछ की जा रही है. इस बड़ी कार्रवाई और तस्करी के नेटवर्क की गहराई तक जाने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के साथ-साथ सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और वन खुफिया इकाई (फॉरेस्ट इंटेलिजेंस यूनिट) की टीमें भी लगाई गई हैं. ये सभी एजेंसियां मिलकर तस्करों के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं.

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