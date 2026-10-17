रजनीकांत के आगे सब पस्त! दूसरे दिन भी जेलर 2 का धमाका, रणबाली से लेकर नई नवेली-प्रहार का बुरा हाल

शुक्रवार के दिन सिनेमाघरों में कई सारी फिल्में रिलीज हुईं, जिन्हें ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. मगर सभी को रजनीकांत की नई फिल्म जेलर 2 बेहद पसंद आई. 'टाइगर' मुथुवेल पांड्यन के रोल में उनका किरदार काफी आइकॉनिक रहा है, और सीक्वल में उसका असर और भी गहरा हुआ.

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रजनीकांत का दिखा क्रेज

75 साल के रजनीकांत ने बॉक्स ऑफिस पर जेलर 2 से बढ़िया शुरुआत की थी. कामकाजी वाले दिन उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ की ओपनिंग ले गई. फैंस ने उन्हें भरपूर प्यार दिया, लेकिन शुक्रवार को जेलर 2 की कमाई में भारी गिरावट भी आ गई. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, तमिल सुपरस्टार की फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडिया में 35.60 करोड़ रुपये कमाए. सबसे ज्यादा योगदान तमिल भाषा से आया. चूंकि हिंदी में कम शोज लगे हैं इसलिए वहां से नेट कमाई मात्र 2.75 करोड़ रही.

दो दिनों में जेलर 2 ने कुल नेट कलेक्शन 95.30 करोड़ रुपये कर लिया है. दुनियाभर में भी इसका क्रेज देखा जा रहा है. शुक्रवार को विदेशी बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म ने 40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जिसके कारण अब कुल कमाई 200 करोड़ पार पहुंच गई है. तमिल सुपरस्टार के आगे इस समय कई सारे नामी सितारे पस्त होते नजर आ रहे हैं.

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रणबाली का ठीकठाक रिस्पॉन्स

जेलर 2 15 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, जिसके अगले दिन करीब 3 बड़ी फिल्में आईं. तेलुगू से विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की रणबाली, बॉलीवुड से दो फिल्में- राजकुमार राव की प्रहार और यामी गौतम की नई नवेली. इन तीनों फिल्मों को ऑडियंस से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. इसका असर उनके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी दिखा है.

सबसे पहले बात विजय-रश्मिका की रणबाली की करते हैं, ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ की नेट ओपनिंग ली है. वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 16.50 करोड़ रहा. पहले दिन के मुकाबले देखा जाए, तो फिल्म ने ठीकठाक शुरुआत ली है. बॉलीवुड से आई राजकुमार राव की फिल्म प्रहार ने निराश किया है. उसने मात्र 2.35 करोड़ की नेट ओपनिंग ली है, जो एक्टर के करियर की सबसे कमजोर बॉक्स ऑफिस ओपनिंग में से एक है.

बॉलीवुड की फिल्मों का क्या है हाल?

प्रहार की कास्ट तगड़ी है, और ट्रेलर भी मजबूत था. मगर तब भी इसे देखने के लिए ऑडियंस का इंट्रेस्ट फिलहाल नजर नहीं आया है. दूसरी तरफ अगर यामी गौतम की फिल्म नई नवेली की बात करें, तो इसका प्रदर्शन बाकी फिल्मों के मुकाबले अच्छा रहा है. इस फैंटेसी-फैमिली एंटरटेनर ने नेट 3.25 करोड़ कमाए हैं. वर्ल्डवाइड फिल्म की कमाई 4.58 करोड़ हो गई है. देखा जाए, तो बाकी फिल्मों के मुकाबले यामी की फिल्म को बेहतर रिस्पॉन्स मिला है.

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शनिवार का दिन अब इन सभी फिल्मों के लिए काफी बड़ा और अहम होने वाला है. दशहरा का मौका है, इसलिए लंबे वीकेंड की शुरुआत हो गई है. ऑडियंस के पास इन फिल्मों को देखने का अच्छा मौका है, ऐसे में कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इसका फायदा उठाएगी ये देखने लायक रहेगा.

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