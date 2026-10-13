scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऋतिक-मिथुन जैसे बड़े सितारे, फिर भी हिंदी में सीमित रिलीज! रजनीकांत की जेलर 2 पर OTT का फंसा पेंच

रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 की हिंदी रिलीज को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छिड़ी हुई है. जबसे ऐसी खबरें सामने आई हैं कि इसे हिंदी में लिमिटेड रिलीज मिलेगी, तबसे फिल्म को एक बड़ा झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

Advertisement
X
जेलर 2 की हिंदी रिलीज पर बवाल (Photo: ITGD)
जेलर 2 की हिंदी रिलीज पर बवाल (Photo: ITGD)

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत 75 साल की उम्र में भी अपने स्वैग से सभी का दिल जीत रहे हैं. इन दिनों उनकी अपकमिंग फिल्म जेलर 2 का जबरदस्त क्रेज है. ट्रेलर ने फैंस के बीच तगड़ी हाईप बना ली है. लेकिन इसी बीच हिंदी ऑडियंस को भी एक झटका मिला. रिपोर्ट्स सामने आईं कि जेलर 2 को हिंदी भाषा में नहीं रिलीज किया जाएगा. 

हिंदी में जेलर 2 की रिलीज पर क्यों सस्पेंस?

कहा जा रहा है कि जेलर 2 के मेकर्स ने OTT डील के चलते अपनी फिल्म की हिंदी रिलीज को लिमिटेड कर दिया है. साउथ में अधिकतर फिल्में चार हफ्तों में ही ओटीटी पर आ जाती हैं. मगर हिंदी में आठ हफ्तों का समय लगता है. वजह, बड़े मल्टीप्लेक्स थिएटर जैसे PVR INOX और सिनेपॉलिस. 

सम्बंधित ख़बरें

Vidya Balan in Jailer 2
रजनीकांत के सामने सिगरेट पीने से डर गईं विद्या बालन, कांपे हाथ!
Jailer 2 hindi release row
ऋतिक के फैंस को झटका! हिंदी में नहीं रिलीज होगी फिल्म जेलर 2?
Rajinikanth Jailer 2 Hindi Trailer
Review: राजनीकांत का स्वैग-ऋतिक का कैमियो, 'मास' है जेलर 2 का ट्रेलर
Vidya Balan Jailer 2
'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ धमाल मचाएंगी विद्या बालन, पहला लुक आउट
Jail Marriage
जोधपुर में पहली बार जेल में दो कैदियों का हुआ विवाह

आमतौर पर PVR और सिनेपॉलिस की ये शर्त होती है कि कोई भी हिंदी फिल्म के थिएटर रिलीज और ओटीटी रिलीज के बीच आठ हफ्तों का गैप रखा होना चाहिए. इससे मल्टीप्लेक्स को भी फायदा मिलेगा, और एक फिल्म को अपना थिएटर बिजनेस करने का भी पूरा मौका मिलेगा. लेकिन साउथ की भाषा वाली फिल्मों के साथ ये रूल नहीं होता. उन्हें महज चार हफ्ते ही अपनी पिक्चरों को थिएटर में लगाना है, इसके बाद फिल्म सीधा ओटीटी पर रिलीज हो जाती है. 

Advertisement

जेलर 2 को लेकर ऐसी कहा गया कि मेकर्स सिर्फ चार हफ्तों में ही अपनी फिल्म को ओटीटी पर लाना चाहते हैं. इसी कारण से बड़े मल्टीप्लेक्स अपने थिएटरों में इसे रिलीज नहीं कर सकती है. यानी रजनीकांत की फिल्म को लिमिटेड हिंदी रिलीज मिल सकती है. ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ, विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े हिंदी फिल्मों के सितारों की मौजूदगी के बावजूद, जेलर 2 हिंदी में कमजोर ओपनिंग लेती नजर आ सकती है. 

जेलर 2 को लग सकता है तगड़ा झटका!

रजनीकांत की फिल्म अगर हिंदी में लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भारी डेंट पड़ सकता है. भले ही ज्यादातर शहरों में सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं. मगर मेट्रो शहरों में सिंगल स्क्रीन कम, मल्टीप्लेक्स की संख्या ज्यादा दिखती है. हालांकि मेकर्स की नॉर्थ मार्केट वाली पीआर टीम ने साफ किया है कि जेलर 2 हिंदी में जैसे प्लान की गई थी, वैसे ही रिलीज होनी है. 

फिलहाल अगर टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म का हाल देखा जाए, तो हिंदी भाषा में जेलर 2 के शोज काफी कम नजर आ रहे हैं. PVR और सिनेपॉलिस जैसे मल्टीप्लेक्स की ऐप पर फिल्म से जुड़ी अभी कोई जानकारी नहीं दिख रही है. हालांकि इन ऐप्स पर तेलुगू, तमिल भाषाओं में इसके शोज मौजूद हैं. बुक माइ शो पर भी कम ही हिंदी भाषा के शो दिख रहे हैं. फिल्म को रिलीज होने में महज दो दिन का समय बाकी है, ऐसे में क्या जेलर 2 हिंदी में ठीक से लग पाएगी? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा. ये फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक टिप्पणी, एक पोस्ट और बड़ा विवाद... CJI सूर्यकांत से इस्तीफे की मांग पर छिड़ी बहस |
    How To Use Malai In Home: सिर्फ घी और सब्जी नहीं! दूध की मलाई से खिल उठेगी रूखी त्वचा और बाल, जानें 5 'दादी-नानी' वाले नुस्खे |
    जब व्हाइट हाउस की नींव रखी गई, ऐसी बनी थी ये इमारत |
    जंतर-मंतर और बुराड़ी का अंतर |
    सिडनी के हीरो की दर्दनाक कहानी...एक पारी से रातों रात बना स्टार, फिर एक गलती ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया करियर! |
    पृथ्वी शॉ से क्यों टूटा रिश्ता? आकृति अग्रवाल ने बताई ब्रेकअप की वजह |
    फ्रीजर में साइबर अटैक से फ्रांस में हाहाकार, सुपरमार्केट के फ्रिज बने ओवन, 50°C तक पहुंचा टेंपरेचर |
    कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SC-ST आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया रद्द |
    न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में दुर्गा पूजा की धूम, बड़ी संख्या में जुटे प्रवासी भारतीय |
    भारत में ‘एकाधिकार’ का आरोप, अमेरिका में 36.6 करोड़ डॉलर का चुनावी चंदा! सवालों के घेरे में एलन मस्क
    Advertisement