'नीम करोली बाबा' की बेटी ने 15 बार देखी 'हनुमान अंश', हर बार रोई, प्रोड्यूसर का खुलासा

फिल्म 'हनुमान अंश' इस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सरप्राइज बन गई है, जिसने दुनिया भर में 329.30 करोड़ रुपये का कारोबार पार कर लिया है. फिल्म को मिली सक्सेस के बाद प्रोड्यूसर रगिनी सोना ने इस पर बात की. उन्होंने ये भी बताया कि 'हनुमान अंश' देखने के बाद नीम करोली बाबा की बेटी का क्या रिएक्शन था.

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हनुमान अंश देखकर रोई बेटी

हाल ही में स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू में रगिनी सोना ने नीम करोली बाबा की बेटी गिरिजा जी से अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बात की, जिन्हें वो अम्मा जी कहकर बुलाती हैं. प्रोड्यूसर ने बताया कि फिल्म रिलीज से पहले टीम ने उनसे आशीर्वाद लेने के लिए संपर्क किया और ये बातचीत धीरे-धीरे बहुत निजी हो गई.

रगिनी ने बताया कि वो और फिल्ममेकर विशाल चतुर्वेदी फिल्म रिलीज से पहले नीम करोली बाबा की बेटी से संपर्क करने का रास्ता तलाश रहे थे. रगिनी ने कहा कि "मैं नीम करोली बाबा की बेटी गिरिजा जी से मिली. हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने की कोशिश की और उनसे मिलने गए, क्योंकि विशाल भी चाहते थे कि हम एक बार उनका आशीर्वाद ले लें."

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उन्होंने बताया कि विशाल, उनकी और अम्मा जी के बीच फोन पर बात हुई और उनसे पूछा गया कि क्या वो फिल्म देखना चाहेंगी. और उन्होंने कहा, 'हां, जब मुझे लगेगा कि समय सही है, तब मैं फिल्म देखूंगी.' आज तक बाबा की बेटी ने फिल्म करीब 15 बार देखी है और हर बार वो रो पड़ीं.

प्रोड्यूसर के मुताबिक, अम्मा जी ने बाद में पूछा कि उन्हें नीम करोली बाबा के इर्द-गिर्द फिल्म बनाने की प्रेरणा कैसे मिली. रगिनी ने उनसे बताया कि जब वो 6 साल की थीं, तब उन्होंने बाबा से मुलाकात की थी, जबकि विशाल ने उस रिसर्च के बारे में बताया जो इस प्रोजेक्ट में की गई थी.

रगिनी कहती हैं कि नीम करोली बाबा की बेटी ने उनके परिवार के बारे में ऐसी बातें बताईं, जो उन्होंने कभी उनसे शेयर ही नहीं की थी. जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरे परिवार के बारे में कैसे पता, तो वो कहती हैं कि 'मैं आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं सब कुछ देख सकती हूं.' रागिनी ने बताया कि अम्मा जी बात करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि बाबा ने मुझे इस स्तर की जिम्मेदारी के लिए चुना है.

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