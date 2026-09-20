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75 साल के बुजुर्ग ने दराती से 65 वर्षीय महिला को मार डाला, खेत के विवाद का खूनी अंजाम

अल्मोड़ा के स्याल्दे ब्लॉक में खेत-क्यारियों को लेकर चार साल से चला आ रहा विवाद खूनी वारदात में बदल गया. रतखेत बसई गांव में कहासुनी के बाद 75 वर्षीय राजे सिंह ने 65 वर्षीय तुलसी देवी पर दराती से हमला कर दिया. घायल महिला की अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया.

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चार साल से चल रहा था विवाद.(Photo: Sanjay Singh/ITG)
चार साल से चल रहा था विवाद.(Photo: Sanjay Singh/ITG)

उत्तराखंड के अल्मोड़ा के स्याल्दे ब्लॉक में खेत-क्यारियों को लेकर चल रहा विवाद खूनी वारदात में बदल गया. ग्राम रतखेत बसई में गाली-गलौज और कहासुनी के बाद 75 वर्षीय राजे सिंह उर्फ ‘राजा बाबू’ पर 65 वर्षीय तुलसी देवी की धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप है. देघाट पुलिस ने आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया.

बताया गया कि खेतों को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. 19 सितंबर को भी इसी मुद्दे पर तुलसी देवी और राजे सिंह के बीच कहासुनी हुई. विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर महिला पर लोहे की दराती से हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में बारिश बनी काल! अल्मोड़ा में मकान में घुसा मलबा, 2 महिलाओं और मासूम की मौत

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घटना की जानकारी मिलते ही देघाट पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने नामजद आरोपी राजे सिंह की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया.

चार साल से चल रहा था विवाद

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अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके घर के सामने स्थित खेत और क्यारियों को लेकर तुलसी देवी और उनके परिजनों से करीब चार वर्षों से विवाद होता आ रहा था. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बार गाली-गलौज और विवाद की स्थिति बनी.

पुलिस के मुताबिक, 19 सितंबर को भी इसी पुराने विवाद को लेकर दोनों के बीच बहस हुई. कहासुनी के दौरान मामला अचानक बढ़ गया और राजे सिंह ने दराती से हमला कर दिया. धारदार हथियार की चोट लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं.

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की दराती भी बरामद कर ली है. पुलिस अब वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. साथ ही लंबे समय से चले आ रहे जमीन संबंधी विवाद की पृष्ठभूमि भी खंगाली जा रही है.

कुछ घंटों में आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की कार्रवाई के बाद राजे सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद हुआ. पुलिस के मुताबिक, मामले में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

स्याल्दे के रतखेत बसई गांव में खेत-क्यारियों को लेकर शुरू हुआ पुराना विवाद अब हत्या के मामले में बदल चुका है. 65 वर्षीय तुलसी देवी की मौत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जबकि 75 वर्षीय आरोपी राजे सिंह पुलिस की गिरफ्त में है.

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