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अमेरिका से आई फ्लाइट और उतरते ही YouTuber नंदना हिरासत में, जालसाजी का आरोप

हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका से लौटते ही लोकप्रिय YouTuber रमानंदम उर्फ नंदना को लुक-आउट नोटिस के आधार पर हिरासत में लिया गया. उनके और पति के खिलाफ लंदन में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी रकम लेने के आरोप में मामला दर्ज है.

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YouTuber नंदना को शमशाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया. (Photo-ITG)
YouTuber नंदना को शमशाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया. (Photo-ITG)

हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने लोकप्रिय YouTuber रमानंदम उर्फ नंदना को हिरासत में लिया. वह अमेरिका से Emirates की फ्लाइट EK-520 से शमशाबाद पहुंची थीं. एयरपोर्ट पहुंचते ही अधिकारियों को उनके खिलाफ जारी लुक-आउट नोटिस की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर एयरपोर्ट पुलिस आउटपोस्ट में रखा गया.

नंदना के खिलाफ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले के इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन में 22 नवंबर 2025 को मामला दर्ज किया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला नंदना और उनके पति के खिलाफ दर्ज किया गया था. दोनों पर लंदन में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी रकम लेने से जुड़ी धोखाधड़ी के आरोप हैं.

इमिग्रेशन अधिकारियों ने अब नंदना को इब्राहिमपट्टनम पुलिस के हवाले कर दिया है. इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन की एक महिला सब-इंस्पेक्टर और एक वकील उन्हें एयरपोर्ट पुलिस आउटपोस्ट से विशेष वाहन में लेकर गए.

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तेलंगाना में नर्स से रेप और हत्या के आरोप की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यहां एक नर्स के कथित रेप और हत्या के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. घटना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके.

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रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से घटना के सभी पहलुओं की जांच करने को कहा है. इसमें घटना से पहले की परिस्थितियां, पीड़िता के रहने की जगह पर सुरक्षा व्यवस्था, मैनेजमेंट की ओर से किसी तरह की लापरवाही और महिला कर्मचारियों के लिए जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाने की स्थिति शामिल है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य तकनीकी सबूत जुटाने समेत जांच की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि मामले में चार्जशीट दाखिल की जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़िता के परिवार की हर संभव मदद करेगी. राज्य के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और डी अनसूया सीतक्का पहले ही परिवार से मुलाकात कर चुके हैं. राज्य सरकार ने पीड़िता के परिवार को आर्थिक सहायता दी है और 'इंदिरम्मा' हाउसिंग स्कीम के तहत एक घर भी मंजूर किया है.

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