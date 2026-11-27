मुंबई में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. एक तरफ दिलजीत के गानों पर झूमने के लिए फैंस बेताब हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने इस कार्यक्रम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मामला सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि मनसे ने सीधे पुलिस प्रशासन से कॉन्सर्ट रद्द करने की मांग कर दी है. इतना ही नहीं, चेतावनी भी दे दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर 'रास्ता रोको आंदोलन' किया जाएगा.

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दरअसल, मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित होने वाले इस कॉन्सर्ट को लेकर मनसे ने ताडदेव पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है. मनसे का दावा है कि ऐसे बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान ड्रग्स सेवन जैसी गतिविधियों की आशंका रहती है. पार्टी ने अपने पत्र में महालक्ष्मी रेसकोर्स और NSCI डोम में होने वाले कॉन्सर्ट पर सवाल उठाते हुए पुलिस से ऐसे कार्यक्रमों को अनुमति नहीं देने की मांग की है.

55 लोगों की जांच में 12 के ड्रग्स सेवन की रिपोर्ट पॉजिटिव

मनसे ने अपने विरोध के समर्थन में पिछले कार्यक्रम का हवाला भी दिया है. पार्टी के मुताबिक, 22 नवंबर को महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 55 लोगों की जांच की थी, जिनमें से 12 लोगों की ड्रग्स सेवन की जांच पॉजिटिव पाई गई थी. मनसे का कहना है कि इस घटना की खबरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई थीं.

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इतना ही नहीं, पत्र में मनसे ने पिछले साल इसी जगह एक युवक की ड्रग्स सेवन के कारण मौत होने की घटना का भी जिक्र किया है. पार्टी का कहना है कि ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता और समय रहते सख्त कदम उठाना जरूरी है.

कॉन्सर्ट में ड्रग्स का डर, पुलिस की सुरक्षा पर भी उठाए सवाल

मनसे ने आशंका जताई है कि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है. पार्टी का सवाल है कि जब ऐसे कार्यक्रमों में नशे से जुड़ी घटनाओं की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, तो फिर कॉन्सर्ट रद्द करने के बजाय पुलिस प्रशासन उसे सुरक्षा क्यों मुहैया करा रहा है?

मनसे के मुताबिक, इन बड़े आयोजनों की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी भारी परेशानी होती है. कार्यक्रम खत्म होने के बाद युवाओं की भीड़, ट्रैफिक जाम और स्थानीय लोगों को होने वाली असुविधा को लेकर पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं.

मांग नहीं मानी तो सड़क पर उतरेगी मनसे

अब मनसे ने पुलिस प्रशासन को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है. पार्टी ने कहा है कि उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और महालक्ष्मी रेसकोर्स और NSCI डोम में होने वाले म्यूजिकल कॉन्सर्ट को अनुमति न दी जाए.

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मनसे ने अपने पत्र में साफ कहा है कि अगर कॉन्सर्ट रद्द नहीं किया गया तो स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल पर 'रास्ता रोको आंदोलन' किया जाएगा. एक तरफ दिलजीत दोसांझ के फैंस को उनके गानों और लाइव परफॉर्मेंस का इंतजार है, तो दूसरी तरफ मनसे ने इस कॉन्सर्ट के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन इस मांग पर क्या फैसला लेता है और क्या दिलजीत का मुंबई कॉन्सर्ट तय कार्यक्रम के मुताबिक हो पाएगा या विवाद के चलते इस पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे.

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