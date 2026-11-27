नॉर्वे में रहने वाले एक भारतीय मूल के शख्स के सोशल मीडिया पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है. उसने देश के ज्यादा टैक्स की तुलना उन पब्लिक सर्विस और फायदों से की है जो उसके मुताबिक वहां के लोगों को बदले में मिलते हैं. एक्स पर विनोद नाम के व्यक्ति ने पोस्ट कर बताया कि उसने नॉर्वे में करीब 15 साल का समय बिताया है जिसके लिए उसने 47 प्रतिशत का टैक्स दिया है. लेकिन इसके बाद से उसने इन टैक्स के बदले मिलने वाले फायदों का भी जिक्र किया है.

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कहीं मुफ्त शिक्षा तो कहीं पेड पैरेंटल लीव...

विनोद की पोस्ट के मुताबिक, नॉर्वे में बच्चों की शिक्षा पर परिवारों को बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता. उन्होंने दावा किया कि बच्चे की मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई मुफ्त है. इसके अलावा, सरकार 18 साल की उम्र तक हर बच्चे के लिए आर्थिक मदद भी देती है. नॉर्वे में फरवरी 2026 से सामान्य चाइल्ड बेनिफिट 2,012 नॉर्वेजियन क्रोन (NOK) प्रति महीने प्रति बच्चे के हिसाब से है.

यह पात्र परिवारों को मिलने वाली सरकारी सहायता होती है. हालांकि, मास्टर डिग्री तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होने का दावा सभी छात्रों पर लागू नहीं होता. नॉर्वे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई मुफ्त है लेकिन उच्च शिक्षा में फीस के नियम छात्र की नागरिकता और पात्रता के आधार पर अलग हो सकते हैं.

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Spent 15 years in Norway. I pay up to 47% in taxes and this is what I get back. 🇳🇴 Education for child till Master's: free. Hospital bill ₹1 lakh or ₹10 crore: you pay zero. Parents gets ₹2.3 lakh a year from the government for every child until the age of 18. Tax free. Child birth: Mother gets 1 year of leave with paid salary. Father gets 4 months of leave with paid salary. You fall sick: full salary from day one until you recover. You lose Job: you are safe, you salary is paid by government until you get new job. Summer holiday: you get one month paid summer vacation. Plus mountains, forests, ocean and fjords. Clean air, tap water, clean roads, all electric cars , no pollution and a healthy lifestyle. Pension fund: ₹3.6 crore for every person in Norway. You get full pension after retirement. The catch: up to 47% tax, and it gets dark at 3:30 pm in the winter. But In summer Norway feels like heaven, and you get northern Lights and snow in the winter. Now the questioin is... How much tax do we pay in India, and what do we get back? — Vinod (@turiyatman) November 23, 2026

माता-पिता को मिलती है पेड पैरेंटल लीव

विनोद ने अपनी पोस्ट में बताया कि बच्चे के जन्म के बाद मां और पिता, दोनों को पेड लीव मिलती है. उन्होंने मां के लिए एक साल और पिता के लिए चार महीने की छुट्टी का जिक्र किया. पोस्ट में उन्होंने बताया कि नॉर्वे में पैरेंटल बेनिफिट की व्यवस्था के तहत पात्र माता-पिता कुल 49 सप्ताह तक 100 फीसदी आय के बराबर भुगतान या 61 सप्ताह और एक दिन तक 80 फीसदी भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं. यह अवधि दोनों माता-पिता के बीच तय नियमों के मुताबिक बांटी जाती है. इसके लिए काम और आय से जुड़ी पात्रता शर्तें भी होती हैं.

अस्पताल के खर्च और बीमारी में मिलती है मदद

विनोद का कहना है कि नॉर्वे में लोगों को अस्पताल के भारी-भरकम बिलों की चिंता नहीं करनी पड़ती. उन्होंने दावा किया कि अस्पताल का बिल चाहे 1 लाख रुपये हो या 10 करोड़ रुपये, मरीज को अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता है. हालांकि, इस दावे को पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता. नॉर्वे की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में कई सेवाओं का खर्च सरकार उठाती है, लेकिन कुछ इलाज, डॉक्टर से मिलने और दवाओं पर मरीज को भी भुगतान करना पड़ सकता है. पात्र मरीजों के लिए सालाना खर्च की एक सीमा तय है, जिसके बाद कई स्वास्थ्य सेवाएं कवर हो जाती हैं.

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उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी के बीमार पड़ने पर पहले दिन से पूरी सैलरी मिलती है. नॉर्वे में बीमारी के दौरान आय की भरपाई के लिए सिकनेस बेनिफिट की व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए पात्रता और भुगतान की अधिकतम सीमा जैसी शर्तें लागू होती हैं.

नौकरी जाने पर भी मिलती है आर्थिक सुरक्षा

विनोद ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो सरकार उसे नई नौकरी मिलने तक आर्थिक मदद देती है. हालांकि, बेरोजगारी भत्ते के तौर पर हर व्यक्ति को उसकी पूरी पुरानी सैलरी नहीं मिलती. नॉर्वे में यह सहायता आम तौर पर पिछली आय के करीब 62.4 फीसदी तक हो सकती है. इसकी राशि और अवधि व्यक्ति की कमाई और पात्रता पर निर्भर करता है.

साल में मिलती है छुट्टी, पेंशन की भी व्यवस्थाॉ

यूजर ने आगे यह भी दावा किया है कि नॉर्वे में कर्मचारियों को सालाना छुट्टियों का भी अधिकार है. विनोद ने एक महीने की पेड समर हॉलिडे मिलने की बात कही. वहां कानून के तहत आम तौर पर कम से कम 25 वर्किंग डेज की छुट्टी का प्रावधान है. हालांकि, छुट्टी के दौरान मिलने वाले हॉलिडे पे के नियम भारत की सामान्य पेड लीव व्यवस्था से अलग हैं.

उन्होंने नॉर्वे के पेंशन फंड का भी जिक्र किया और दावा किया कि वहां हर व्यक्ति के हिस्से में करीब 3.6 करोड़ रुपये का पेंशन फंड आता है. इस आंकड़े को हर नागरिक के निजी पेंशन खाते में जमा रकम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. नॉर्वे का सरकारी ग्लोबल पेंशन फंड देश की सामूहिक संपत्ति है, जिसे भविष्य की पीढ़ियों और सरकारी वित्तीय जरूरतों के लिए निवेश किया जाता है.

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(नोट- यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इस पर किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता)

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