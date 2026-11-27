उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित अल्लापुर इलाके में गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे अज्ञात हमलावरों ने अरविंद पासी की गोली मारकर हत्या कर दी. बाघंबरी रोड पर यूको बैंक चौराहे के पास एक सैलून के अंदर सेविंग करा रहे अरविंद पर हमलावरों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश समेत सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है और अज्ञात बदमाशों को पकड़ने के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं.

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सैलून में घुसकर बरसाईं गोलियां, अस्पताल में हुई मौत

अल्लापुर के पूरा दलेल इलाके के रहने वाले अरविंद पासी (पुत्र किशुन लाल) गुरुवार शाम सैलून में बैठे थे. तभी वहां पहुंचे हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं, जिससे वह दुकान के भीतर ही गिर पड़े और हमलावर फरार हो गए. सूचना मिलते ही जॉर्ज टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अरविंद को स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

फॉरेंसिक टीम ने की जांच, खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

सैलून के अंदर हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस उपायुक्त (नगर) सागर जैन ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है. इसके साथ ही पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान कर उनका सुराग लगाया जा सके.

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परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज, तीन पुलिस टीमें गठित

डीसीपी सागर जैन के मुताबिक, मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर जॉर्ज टाउन थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. फिलहाल हत्या की सटीक वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस पुरानी रंजिश समेत हर एंगल से मामले की तफ्तीश करेगी. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं.

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