आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल अब सिर्फ सवालों के जवाब पाने या फोटो-वीडियो बनाने तक सीमित नहीं रह गया है. कई कंपनियां अपने ग्राहकों से बातचीत करने और उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए भी AI चैटबॉट का सहारा ले रही हैं. लेकिन क्या हो अगर यही AI आपको कोई ऐसी जानकारी दे दे, जिस पर भरोसा करके आप बड़ा फैसला ले लें और बाद में कंपनी उस बात से ही मुकर जाए? अमेरिका में एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है.

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महिला ने अपने अपार्टमेंट का किराया समय पर नहीं चुकाया था. जब उसने मकान मालिक की कंपनी से कुछ और समय मांगा, तो उसे ईमेल के जरिए 30 नवंबर तक किराया जमा करने की मंजूरी मिल गई. महिला को लगा कि कंपनी ने उसकी बात मान ली है और अब उसके पास पैसे जुटाने के लिए पर्याप्त समय है. लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे घर से बाहर निकाल दिया गया. जब उसने इसकी वजह पूछी तो पता चला कि किराया जमा करने की मोहलत किसी कर्मचारी ने नहीं, बल्कि कंपनी के AI चैटबॉट ने दी थी.

यह मामला अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य के रैले शहर का है. यहां मैक नाम की महिला कॉलोनी टाउन होम अपार्टमेंट्स (Colony Townhome Apartments) में रहती थीं. उनके ऊपर करीब 3,934.17 डॉलर यानी लगभग 3.5 लाख रुपये का किराया बकाया था. इसी किराये को लेकर उनकी अपार्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी से बातचीत चल रही थी. महिला को उम्मीद थी कि उन्हें कुछ और समय मिल जाएगा, लेकिन AI के एक जवाब ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं.

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ईमेल में पूछा गया था- किराया कब तक दे पाएंगी?

रिपोर्ट के मुताबिक, 8 नवंबर को को अपार्टमेंट मैनेजमेंट की तरफ से एक ईमेल मिला. इसमें उनसे पूछा गया था कि वह 3,934.17 डॉलर का पूरा बकाया किराया किस तारीख तक जमा कर सकती हैं. महिला ने जवाब दिया कि क्या वह 30 नवंबर को पूरा किराया दे सकती हैं? इसके कुछ ही समय बाद उन्हें जवाब मिला कि 30 नवंबर को किराया जमा करना ठीक रहेगा. ईमेल में साफ लिखा था कि महीने के आखिरी दिन यानी 30 नवंबर को भुगतान किया जा सकता है. महिला को लगा कि उनकी बात अपार्टमेंट के मैनेजमेंट तक पहुंच गई है और उन्होंने उन्हें अतिरिक्त समय देने की मंजूरी दे दी है. उन्हें इस जवाब से काफी राहत मिली. उन्होंने सोचा कि अब उनके पास पैसे का इंतजाम करने के लिए महीने के आखिर तक का समय है.

महिला को लगा कि कंपनी ने उसकी परेशानी समझी

महिला ने बताया कि उन्हें लगा था कि अपार्टमेंट मैनेजमेंट उनकी स्थिति को समझ रहा है. इसकी एक वजह यह भी थी कि कुछ समय पहले उनके बाथरूम की छत में पानी का रिसाव हो गया था. इस समस्या को ठीक करने में कंपनी को करीब दो सप्ताह लग गए थे. ऐसे में जब उन्हें किराया जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने वाला ईमेल मिला, तो उन्हें लगा कि कंपनी उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी राहत दे रही है. ईमेल पर अपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ था. उसमें उनकी बकाया रकम का भी जिक्र था. इसलिए उन्हें शक नहीं हुआ कि वह किसी मशीन या चैटबॉट से बात कर रही हैं. उन्हें लगा कि यह जवाब कंपनी के किसी कर्मचारी ने दिया है.

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16 नवंबर को मिला घर खाली करने का नोटिस

महिला को लगा था कि अब वह 30 नवंबर तक किराया जमा कर सकती हैं, लेकिन 16 नवंबर को उन्हें घर खाली करने का नोटिस मिल गया. यह देखकर वह हैरान रह गईं. उन्होंने तुरंत अपार्टमेंट के लीजिंग ऑफिस से संपर्क किया और पूछा कि जब उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया गया था, तो फिर बेदखली का नोटिस क्यों भेजा गया? इस पर उन्हें बताया गया कि 8 नवंबर को उनके साथ ईमेल पर हुई बातचीत कंपनी की AI असिस्टेंट ने की थी. इस AI चैटबॉट का नाम ओलिविया (Olivia) है. महिला को बताया गया कि ओलिविया ने गलती से उन्हें किराया जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मंजूरी दे दी थी. यानी जिस जवाब को लॉरा कंपनी की आधिकारिक सहमति समझ रही थीं, वह वास्तव में AI असिस्टेंट की तरफ से आया था.

AI चैटबॉट ने क्यों दी गलत जानकारी?

दरअसल, अपार्टमेंट मैनेजमेंट ने किरायेदारों के सवालों के जवाब देने के लिए ओलिविया नाम का AI असिस्टेंट इस्तेमाल करना शुरू किया था. यह किराये, रखरखाव और दूसरी समस्याओं से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए बनाया गया था. लेकिन लॉरा के मामले में इस AI असिस्टेंट ने किराये के भुगतान की तारीख को लेकर ऐसा जवाब दे दिया, जिसे कंपनी बाद में मानने को तैयार नहीं हुई. महिला का कहना है कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वह AI से बात कर रही हैं. ईमेल पर अपार्टमेंट का नाम था और उसमें उनकी निजी परेशानी का भी जिक्र था. इसलिए उन्हें लगा कि कंपनी का कोई कर्मचारी ही उनकी मदद कर रहा है. उनका कहना था कि अगर उन्हें पहले ही बता दिया जाता कि जवाब AI की तरफ से आ रहा है और वह भुगतान की तारीख को मंजूरी देने के लिए अधिकृत नहीं है, तो शायद वह इस पर इतना भरोसा नहीं करतीं.

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पहले ही अदालत से मिल चुका था बेदखली का आदेश

इस पूरे मामले में अपार्टमेंट मैनेजमेंट ने भी अपना पक्ष रखा है. कंपनी के प्रवक्ता अल्फ्रेड लीच ने बताया कि लॉरा के खिलाफ पहले ही बेदखली की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी. उनके मुताबिक, 23 अक्टूबर को स्थानीय अदालत ने अपार्टमेंट मैनेजमेंट के पक्ष में फैसला दिया था. इसके बाद 16 नवंबर को बेदखली का नोटिस जारी हुआ. कंपनी का कहना है कि 8 नवंबर को हुए ईमेल का संबंध केवल बकाया किराये से था. उस बातचीत से अदालत के आदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ था.

कंपनी ने यह भी कहा कि 18 नवंबर को महिला को सीधे बता दिया गया था कि भुगतान को लेकर कोई नई व्यवस्था होने से अदालत के आदेश के तहत होने वाली बेदखली नहीं रुकेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने बेदखली के फैसले के खिलाफ अपील भी की थी, लेकिन उनकी अपील खारिज हो गई. इसके बाद 19 नवंबर को उन्हें अपार्टमेंट से बेदखल कर दिया गया.

महिला ने यह स्वीकार किया है कि उनके ऊपर किराये का पैसा बकाया था और इसे चुकाना उनकी जिम्मेदारी थी. लेकिन उनका कहना है कि जब कंपनी की तरफ से उन्हें लिखित में 30 नवंबर तक भुगतान करने की बात कही गई, तो उन्हें उस पर भरोसा करने का अधिकार था. उनका सवाल है कि अगर कंपनी का AI असिस्टेंट ऐसी जानकारी दे रहा है, जिसे कंपनी बाद में मानने से इनकार कर देती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? महिला का कहना है कि उन्होंने ईमेल के आधार पर अपने आगे की योजना बनाई थी. अगर उन्हें पता होता कि 30 नवंबर तक का समय नहीं मिलेगा, तो वह पहले ही कोई दूसरा इंतजाम करने की कोशिश करतीं.

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AI के इस्तेमाल पर उठे सवाल

इस घटना के बाद अमेरिका में कंपनियों के कामकाज में AI के इस्तेमाल और उसकी जिम्मेदारी को लेकर बहस शुरू हो गई है. नॉर्थ कैरोलिना के सीनेटर जिम बर्गिन ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि कंपनियों को यह साफ बताना चाहिए कि ग्राहक किसी इंसान से बात कर रहा है या AI चैटबॉट से. उनका कहना है कि जब कोई कंपनी अपने काम के लिए AI का इस्तेमाल करती है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि AI गलत जानकारी न दे. खासकर किराया, भुगतान और घर खाली कराने जैसे गंभीर मामलों में किसी चैटबॉट के जवाब से लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है.

इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर कोई कंपनी अपने ग्राहकों से बातचीत करने के लिए AI का इस्तेमाल करती है और वह AI गलत वादा कर देता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या कंपनी अपनी गलती बताकर पीछे हट सकती है या उसे अपने AI की तरफ से दी गई जानकारी का जवाब भी देना चाहिए?

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