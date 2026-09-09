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'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा बनकर छाए शोभिनव सत्य, सादगी देख गदगद हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'सीता राम...'

'हनुमान अंश' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. एक महीने बाद भी फिल्म की कमाई लगातार बढ़ती जा रही है. फिल्म ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया है. अब प्रीति जिंटा ने फिल्म की तारीफ की है.

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हनुमना अंश की मुरीद हुईं प्रीति जिंटा (Photo: Instagram @realpz, Social Media)
हनुमना अंश की मुरीद हुईं प्रीति जिंटा (Photo: Instagram @realpz, Social Media)

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' लोगों के दिलों को छू रही है. आम जनता के साथ बड़े-बड़े सितारे भी फिल्म के मुरीद हो गए हैं. वरुण धवन और आदित्य धर के बाद अब प्रीति जिंटा ने फिल्म की तारीफ की है. 

हनुमान अंश की मुरीद हुईं प्रीति

प्रीति जिंटा ने थिएटर में जाकर 'हनुमान अंश' फिल्म देखी. नीम करोली बाबा के किरदार में एक्टर शोभिनव सत्य की सादगी और सच्चाई की एक्ट्रेस मुुरीद हो गईं. प्रीति ने सिनेमाघर में फिल्म देखते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीरें भी शेयर की हैं. उन्होंने एक तस्वीर के कैप्शन में 'सीता राम' और 'वाह' लिखा.

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एक दूसरी तस्वीर में उन्होंने अपने फैंस और चाहनेवालों से इस फिल्म को सिनेमाघर में 'हनुमान अंश' फिल्म देखने की अपील की. एक्ट्रेस ने लिखा- इसे मिस मत करना दोस्तों. 

 

प्रीति जिंटा की पोस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है. नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनी फिल्म की सादगी और भक्ति भजनों ने हर किसी को दीवाना बना दिया है. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

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बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की दहाड़

'हनुमना अंश' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ रही है. इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 169.20 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 143.13 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. 

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