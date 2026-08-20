‘VJs कभी प्रेग्नेंट नहीं होतीं’, कहकर MTV ने कैंसिल किया मिनी माथुर का कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन आइडल ने भी निकाला बाहर

टीवी की जानी-मानी होस्ट मिनी माथुर ने अपने करियर के उन दो कड़वे दौरों का खुलासा किया है, जब प्रेग्नेंसी की वजह से उन्हें प्रोफेशनल मौके गंवाने पड़े. उन्होंने बताया कि जब वह पहली बार प्रेग्नेंट हुईं तो MTV ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, वहीं बाद में उन्हें इंडियन आइडल का एक सीजन छोड़ने के लिए भी कहा गया.

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हॉटरफ्लाई से बातचीत में मिनी ने बताया कि उन्हें इस बात का ज्यादा दुख था कि सालों की मेहनत और उनकी प्रोफेशनल वैल्यू के बावजूद प्रेग्नेंसी को उनके करियर के आड़े ला दिया गया.

‘VJs कभी प्रेग्नेंट नहीं होतीं’

मिनी ने बताया कि जब वह अपने पहले बच्चे विवान के साथ प्रेग्नेंट हुईं, तब वह करीब पांच साल से MTV के साथ काम कर रही थीं. लेकिन प्रेग्नेंसी की खबर सामने आते ही उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया गया. उन्होंने कहा- जब मैं विवान के साथ प्रेग्नेंट हुई, तब MTV पर मुझे पांच साल हो चुके थे. मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया, क्योंकि कहा गया कि VJs कभी प्रेग्नेंट नहीं होतीं.

मिनी ने यह भी कहा कि विदेशों में प्रेग्नेंट महिलाओं का काम करना कोई बड़ी बात नहीं थी. उन्होंने सुपरमॉडल और टीवी होस्ट हेइडी क्लम का उदाहरण देते हुए कहा कि वह प्रेग्नेंट होने के दौरान भी प्रोजेक्ट रनवे होस्ट कर रही थीं. हालांकि, मिनी ने जोड़ा कि - लेकिन वो वेस्ट है.

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‘आप प्रेग्नेंट हैं, मजे कीजिए... गुड लाइफ’

मिनी ने बताया कि उन्हें जिस तरह यह खबर दी गई, उससे भी वह काफी हैरान हुई थीं. उनके मुताबिक, उनसे बस इतना कहा गया- आप प्रेग्नेंट हैं. मजे कीजिए. आपकी जिंदगी अच्छी रहे. मिनी को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि जिस करियर और स्किल्स के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, उसे एक झटके में प्रेग्नेंसी के सामने छोटा समझ लिया गया.

उन्होंने कहा- मुझे थोड़ा बुरा लगा. क्योंकि मुझे लगता था कि आपने अपने करियर और स्किल्स से अपनी एक वैल्यू बनाई है. चैनल के लिए भी वैल्यू बनाई है. लेकिन प्रेग्नेंसी को बाहर निकलने का रास्ता बनाना थोड़ा गुस्सा दिलाने वाला था.

‘मैंने लड़ाई नहीं की, मेरी अपनी डिग्निटी है’

जब मिनी से पूछा गया कि क्या उन्होंने MTV के इस फैसले का विरोध किया था, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया. मिनी ने कहा- नहीं. क्योंकि मेरी अपनी डिग्निटी है. अगर आप मेरी वैल्यू करते हैं तो मुझे जाने नहीं देंगे. मुझे लगा कि ये थोड़ा निराश करने वाला है. यानी उन्होंने फैसला स्वीकार कर लिया, लेकिन उस घटना ने उनके मन में एक कसक जरूर छोड़ दी.

इंडियन आइडल से भी प्रेग्नेंसी के चलते किया दूर!

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MTV के बाद ऐसा ही अनुभव मिनी को इंडियन आइडल के साथ भी हुआ. उन्होंने बताया कि एक वक्त उन्हें शो का पूरा सीजन न करने के लिए कहा गया, क्योंकि मेकर्स को लगा कि भारतीय दर्शक एक प्रेग्नेंट महिला होस्ट को स्वीकार नहीं करेंगे.

मिनी ने कहा- मुझे कहा गया कि ये सीजन मत करो, क्योंकि भारतीय दर्शक एक प्रेग्नेंट महिला को स्वीकार नहीं कर पाएंगे. इस फैसले ने उन्हें और ज्यादा निराश किया. उन्हें लगा कि टीवी इंडस्ट्री को बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए था. उन्होंने कहा- मैं बहुत निराश हुई. क्योंकि उन्हें आगे की सोच नहीं थी. उन्हें पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है.

छठे सीजन में बुलाया वापस, लेकिन तब बदल चुका था मन

दिलचस्प बात यह है कि बाद में मिनी को इंडियन आइडल के छठे सीजन में वापस होस्ट करने के लिए बुलाया गया. लेकिन तब तक उनके मन में बहुत कुछ बदल चुका था. उन्होंने कहा- मुझे छठे सीजन में वापस बुलाया गया. लेकिन तब तक मैं वापस जाना ही नहीं चाहती थी. मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं करना. जिस शो का हिस्सा बनने के लिए कभी उन्होंने मेहनत की थी, उसी शो में लौटने का मौका मिलने के बावजूद उनका मन नहीं माना.

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मिनी ने अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया के रियलिटी शो द अलायंस का पहला सीजन भी जीता था. उन्हें ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये की इनामी राशि मिली थी. मिनी की शादी फिल्ममेकर कबीर खान से हुई है, जिन्होंने न्यू यॉर्क, बजरंगी भाईजान और 83 जैसी फिल्में बनाई हैं. दोनों के दो बच्चे हैं- विवान और सायरा.

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