बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. लंबे वक्त से उनके और यूके बेस्ड बिजनेसमैन कबीर के रिलेशनशिप की खबरें उड़ रही हैं. दोनों ने भले ही अब तक अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी छोटी-छोटी एक्टिविटीज फैंस को खूब एक्साइटेड कर देती हैं. अब कृति ने कबीर के बर्थडे पर ऐसा प्यारा पोस्ट शेयर किया है कि फैंस के बीच उनकी शादी तक की चर्चा शुरू हो गई है.

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दरअसल, 19 नवंबर को कबीर का बर्थडे था. इस खास मौके पर कृति ने उनकी एक तस्वीर अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर शेयर की. तस्वीर में कबीर सनसेट के खूबसूरत बैकग्राउंड में पोज देते नजर आ रहे हैं. हालांकि, उनका फनी फेस इस तस्वीर को और भी मजेदार बना रहा है. कृति ने इसके साथ सिर्फ तीन शब्द लिखे- 'Happy Birthday Cutie!' बस फिर क्या था, इस छोटे से बर्थडे विश ने फैंस के बीच हलचल मचा दी.

'3 साल हो गए, अब तो शादी कर लो!'

कृति के इस पोस्ट को देखकर फैंस अपनी खुशी छिपा नहीं पाए. सोशल मीडिया पर लोग दोनों की जोड़ी को लेकर तरह-तरह के कमेंट करने लगे. एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, 'मुझे लगता है कि ये दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं. 3 साल हो गए हैं.' वहीं एक दूसरे यूजर ने कबीर की किस्मत पर प्यार लुटाते हुए लिखा, 'सोचिए, कृति सेनन आपको क्यूटी बुला रही हैं. भाई, कितने लकी हो.'

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एक यूजर ने तो सीधे शादी को लेकर सवाल पूछ लिया कि आखिर दोनों शादी कब करेंगे? कृति के एक छोटे से बर्थडे पोस्ट ने फैंस को उनकी लव स्टोरी के अगले पड़ाव के सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं.

लंदन में हाथों में हाथ, फिर ग्रीस में साथ मनाया बर्थडे

कृति और कबीर के रिश्ते की चर्चा मार्च 2024 में शुरू हुई थी. उस वक्त लंदन से एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें कृति एक मिस्ट्री मैन का हाथ थामे नजर आई थीं. बाद में उस शख्स की पहचान कबीर के तौर पर बताई गई. इसके कुछ महीनों बाद जुलाई 2024 में दोनों के ग्रीस के मायकोनोस में साथ वक्त बिताने और कृति का बर्थडे सेलिब्रेट करने की खबरें सामने आईं.

इसके बाद दोनों की छुट्टियों की तस्वीरों, पब्लिक आउटिंग और सोशल मीडिया पर होने वाली छोटी-छोटी एक्टिविटीज ने डेटिंग की चर्चाओं को और हवा दी. हालांकि, कृति और कबीर दोनों ने ही अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

इस रूमर्ड लव स्टोरी का एक दिलचस्प पहलू दोनों की उम्र का अंतर भी है. कृति सेनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को हुआ था, जबकि कबीर ने 19 नवंबर को अपना 27वां जन्मदिन मनाया. दोनों के बीच करीब 9 साल का उम्र का फासला है. कबीर यूके बेस्ड बिजनेसमैन बताए जाते हैं.

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