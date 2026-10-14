Koffee With Karan 9: साथ फिल्म करेंगे शाहरुख खान और सलमान खान? पहले ही एपिसोड में करण जौहर का खुलासा

'कॉफी विद करण' होस्ट करण जौहर के साथ एक आखिरी बार वापस आ रहा है. पहला एपिसोड आज यानी 14 अक्टूबर रात रिलीज होगा, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान इस चैट शो के पहले सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे. 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के प्रीमियर एपिसोड में एक मजेदार और बेबाक 'रैपिड फायर' राउंड के दौरान, फिल्ममेकर करण जौहर ने अपनी सबसे बड़ी फिल्मी इच्छा बताई.

और पढ़ें

जब उनसे पूछा गया कि अगर वह एक दिन के लिए शाहरुख खान बनकर जागें तो क्या करेंगे, तो फिल्ममेकर ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि उनका पहला काम करण जौहर को फोन करना और इसे सच करना होगा. खासकर शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ एक फिल्म में डायरेक्ट करना.

शाहरुख और सलमान की अब तक की फिल्में

सलमान खान और शाहरुख खान पहली बार मशहूर फिल्म 'करण अर्जुन' में साथ दिखे थे, जिसमें उन्होंने बदला लेने वाले भाइयों का रोल निभाया था. इसके बाद, उन्होंने 'हम तुम्हारे हैं सनम' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी फिल्मों में काम किया, जो करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी. इस फिल्म में सलमान का एक लंबा स्पेशल रोल था.

फिर शाहरुख ने 'हर दिल जो प्यार करेगा' में कैमियो किया. सलमान ने शाहरुख की फिल्म 'ओम शांति ओम' के गाने 'दीवानगी दीवानगी' और फिर 'ज़ीरो' में कैमियो किया. हाल ही में, सलमान ने 'पठान' में टाइगर के तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस में कैमियो किया और शाहरुख सलमान की 'टाइगर 3' में पठान के तौर पर दिखे. इन दोनों सुपरस्टार्स ने स्क्रीन पर जबरदस्त जादू बिखेरा है, क्योंकि फैन्स को स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर उनकी बॉन्डिंग बहुत पसंद है.



आखिरी सीजन है कॉफी विद करण

Advertisement

इस बीच, 'कॉफी विद करण' में सलमान का आना खास है क्योंकि वह शो में अकेले आ रहे हैं. हालांकि करिश्मा कपूर का भी स्पेशल अपीयरेंस हुआ है. एक्टर ने सीज़न 4 में 'कॉफी विद करण' में डेब्यू किया था और बाद में सीजन 5 के 100वें एपिसोड में अपने भाइयों, अरबाज खान और सोहेल खान के साथ शो में आए थे.

टीजर में, करण ने इशारा किया कि दर्शक आखिरी सीजन से क्या उम्मीद कर सकते हैं. वह सलमान से कहते हैं, 'यह फिनाले सीजन है, इसलिए यह कहीं भी जा सकता है.' एक्टर बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हैं, 'कहीं भी जा सकता है.' यह छोटी सी बातचीत उस सीजन का माहौल बनाती है जिसमें कई साफ-सुथरे जवाब और चौंकाने वाले पल देखने को मिल सकते हैं.

'कॉफी विद करण' सीजन 9 के नए एपिसोड हर बुधवार शाम 7 बजे सिर्फ JioHotstar पर आएगा.

---- समाप्त ----