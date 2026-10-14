scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Koffee With Karan 9: साथ फिल्म करेंगे शाहरुख खान और सलमान खान? पहले ही एपिसोड में करण जौहर का खुलासा

14 अक्टूबर, 2026 को जब 'कॉफी विद करण' अपने आखिरी सीज़न के साथ लौटा, तो करण जौहर ने बताया कि बड़े पर्दे पर उनकी सबसे बड़ी इच्छा शाहरुख खान और सलमान खान को एक पूरी फिल्म में एक साथ लाना है.

Advertisement
X
शाहरुख-सलमान दिखेंगे साथ? (Photo: Instagram/karan johar/YRF)
शाहरुख-सलमान दिखेंगे साथ? (Photo: Instagram/karan johar/YRF)

'कॉफी विद करण' होस्ट करण जौहर के साथ एक आखिरी बार वापस आ रहा है. पहला एपिसोड आज यानी 14 अक्टूबर रात रिलीज होगा, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान इस चैट शो के पहले सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे. 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के प्रीमियर एपिसोड में एक मजेदार और बेबाक 'रैपिड फायर' राउंड के दौरान, फिल्ममेकर करण जौहर ने अपनी सबसे बड़ी फिल्मी इच्छा बताई.

जब उनसे पूछा गया कि अगर वह एक दिन के लिए शाहरुख खान बनकर जागें तो क्या करेंगे, तो फिल्ममेकर ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि उनका पहला काम करण जौहर को फोन करना और इसे सच करना होगा. खासकर शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ एक फिल्म में डायरेक्ट करना.

शाहरुख और सलमान की अब तक की फिल्में
सलमान खान और शाहरुख खान पहली बार मशहूर फिल्म 'करण अर्जुन' में साथ दिखे थे, जिसमें उन्होंने बदला लेने वाले भाइयों का रोल निभाया था. इसके बाद, उन्होंने 'हम तुम्हारे हैं सनम' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी फिल्मों में काम किया, जो करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी. इस फिल्म में सलमान का एक लंबा स्पेशल रोल था. 

सम्बंधित ख़बरें

suryakumar yadav bought lavish house in dubai
क्रिकेटर सूर्यकुमार ने दुबई में खरीदा घर, बने SRK के पड़ोसी
दुबई में शाहरुख खान के नाम से लॉन्च हुआ लग्जरी टावर
शाहरुख के नाम वाले दुबई के टावर में घर खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए?
Tukaram Mundhe Action SRK ajay
क्या शाहरुख और अजय की बढ़ेगी मुश्किलें, तुकाराम मुंढे ने क्या कहा?
Shahrukh khan On Nana patekar
जब जेल पहुंचे शाहरुख, क्यों नाना पाटेकर ने कराई थी उनकी बेल?
Shahrukh khan On Nana patekar
'बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो', नाना को याद कर इमोशनल हुए शाहरुख

फिर शाहरुख ने 'हर दिल जो प्यार करेगा' में कैमियो किया. सलमान ने शाहरुख की फिल्म 'ओम शांति ओम' के गाने 'दीवानगी दीवानगी' और फिर 'ज़ीरो' में कैमियो किया. हाल ही में, सलमान ने 'पठान' में टाइगर के तौर पर एक एक्शन सीक्वेंस में कैमियो किया और शाहरुख सलमान की 'टाइगर 3' में पठान के तौर पर दिखे. इन दोनों सुपरस्टार्स ने स्क्रीन पर जबरदस्त जादू बिखेरा है, क्योंकि फैन्स को स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर उनकी बॉन्डिंग बहुत पसंद है.

आखिरी सीजन है कॉफी विद करण

Advertisement

इस बीच, 'कॉफी विद करण' में सलमान का आना खास है क्योंकि वह शो में अकेले आ रहे हैं. हालांकि करिश्मा कपूर का भी स्पेशल अपीयरेंस  हुआ है. एक्टर ने सीज़न 4 में 'कॉफी विद करण' में डेब्यू किया था और बाद में सीजन 5 के 100वें एपिसोड में अपने भाइयों, अरबाज खान और सोहेल खान के साथ शो में आए थे. 

टीजर में, करण ने इशारा किया कि दर्शक आखिरी सीजन से क्या उम्मीद कर सकते हैं. वह सलमान से कहते हैं, 'यह फिनाले सीजन है, इसलिए यह कहीं भी जा सकता है.' एक्टर बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हैं, 'कहीं भी जा सकता है.' यह छोटी सी बातचीत उस सीजन का माहौल बनाती है जिसमें कई साफ-सुथरे जवाब और चौंकाने वाले पल देखने को मिल सकते हैं.

'कॉफी विद करण' सीजन 9 के नए एपिसोड हर बुधवार शाम 7 बजे सिर्फ JioHotstar पर आएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Koffee With Karan 9: साथ फिल्म करेंगे शाहरुख खान और सलमान खान? पहले ही एपिसोड में करण जौहर का खुलासा |
    भारतीय बॉक्सिंग में बड़ा विवाद, अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, निलंबन का आदेश जारी |
    Guru Ketu Yuti 2026: धनतेरस-दिवाली से पहले बनेगा ध्वज योग, इन 4 राशियों का बढ़ने वाला है बैंक-बैलेंस |
    दिल्ली के द्वारका में तैयार हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, ऊंचाई जान उड़ जाएंगे होश! |
    How To Clean Chimney: दिवाली पर नई चिमनी लेने का प्लैन छोड़ें, किचन की गंदी और चिपचिमी पुरानी चिमनी को 10 रुपये के सफेद पाउडर से करें साफ, चमकेगी नई जैसी |
    फांसी की सजा सुनते ही फूट-फूटकर रोए मुस्कान और साहिल, फिर जेलर से पूछा ये सवाल |
    जंतर-मंतर पर प्रदर्शन: ACP विवेक भगत ने अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरव दास समेत छह लोगों पर कराई FIR, SC-ST एक्ट भी लगा |
    फ्लाइट में आग का खतरा! इस पावर बैंक पर DGCA ने लगाया बैन |
    शिवा शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, भारत-नेपाल सीमा पर मिली श्रद्धा दुबे की SUV, इनामी ऋषभ राय के साथ फोटो वायरल |
    जंतर मंतर को विरोध स्थल से हटाने पर विवाद, BJP और कांग्रेस में छिड़ी बहस
    Advertisement