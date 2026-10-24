काव्या मारन-अनिरुद्ध रविचंदर के रिसेप्शन में होंगे VVIP मेहमान, सोनिया गांधी-राजनाथ सिंह को मिला इंवाइट

2026 की सबसे बड़ी शादी का जश्न शुरू होने वाला है. म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन की वेडिंग को लेकर बज बना हुआ है. 11 नवंबर को उनकी वेडिंग होगी. इस बीच कपल के रिसेप्शन से जुड़ी खबर सामने आई है. 21 नवंबर को चेन्नई में रिसेप्शन पार्टी होगी. जिसमें फिल्म और राजनीतिक जगत से जुड़े कई महारथी शामिल होंगे.

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काव्या-अनिरुद्ध का रिसेप्शन

सन न्यूज के सोशल मीडिया अकाउंट पर नई फोटोज सामने आई हैं. जिनमें सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को रिसेप्शन के लिए इंवाइट किया. इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थीं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इंवाइट किया गया है.

அழைப்பு புதுடெல்லியில் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற கட்சித் தலைவர் சோனியா காந்தியை சந்தித்து, காவியா கலாநிதி மாறன் - அனிருத் ரவிச்சந்தர் திருமண வரவேற்பு விழா அழைப்பிதழை வழங்கினார் சன் டிவி குழுமத் தலைவர் கலாநிதி மாறன். காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, காவேரி கலாநிதி உடன் இருந்தார். #SunNews | #KaviyaMaran | #Anirudh | @INCIndia — Sun News (@sunnewstamil) October 23, 2026

इससे पहले काव्या के पेरेंट्स ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को रिसेप्शन का न्योता दिया था. वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट की वजह से काव्या-अनिरुद्ध का रिसेप्शन सुर्खियों में बना हुआ है. बीते दिनों काव्या के पेरेंट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें रिसेप्शन के लिए इंवाइट किया था. तमिलनाडु के सीएम विजय को भी न्योता दिया गया है.

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