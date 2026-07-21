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महाकाल के चरणों में झुके कार्तिक आर्यन, जोड़े हाथ... टेका माथा, नंदी महाराज से कही मन की बात

'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद कार्तिक आर्यन उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे. उन्होंने माता-पिता के साथ पूजा की और 'जय महाकाल' लिखकर खास तस्वीरें शेयर कीं.

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नेशनल अवॉर्ड मिलते ही भगवान शिव के दर पहुंचे कार्तिक आर्यन (Photo: Instagram @kartikaaryan)
नेशनल अवॉर्ड मिलते ही भगवान शिव के दर पहुंचे कार्तिक आर्यन (Photo: Instagram @kartikaaryan)

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद कार्तिक आर्यन ने अपनी खुशी सबसे पहले महाकाल के चरणों में जाकर जाहिर की. अवॉर्ड मिलने के कुछ ही दिनों बाद कार्तिक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया.

कार्तिक ने अपनी इस खास यात्रा की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच बेबी पिंक शर्ट पहने कार्तिक हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करते नजर आए. उनके माथे पर तिलक लगा था और उन्होंने फोटो के साथ सिर्फ दो शब्द लिखे- "जय महाकाल".

माता-पिता के साथ की पूजा

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मंदिर में कार्तिक अकेले नहीं थे. उनके साथ उनके माता-पिता भी मौजूद थे. तीनों ने मिलकर शयन आरती में हिस्सा लिया. पूजा के बाद कार्तिक ने मंदिर की परंपरा निभाते हुए नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना भी कही और फिर भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया.

मां का रिएक्शन हुआ था वायरल

नेशनल अवॉर्ड की घोषणा के बाद कार्तिक ने अपनी मां का एक इमोशनल वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वह बेटे की इस बड़ी उपलब्धि पर बेहद खुश नजर आई थीं. कार्तिक ने उस पोस्ट में लिखा था- अब भी यकीन नहीं हो रहा. कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. सालों से देखा गया सपना आखिरकार पूरा हो गया. मैं हमेशा आभारी रहूंगा. बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड. यह कार्तिक आर्यन के करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड है.

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'चंदू चैंपियन' के लिए मिला सम्मान

कबीर खान के निर्देशन में बनी 'चंदू चैंपियन' एक बायोपिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें कार्तिक ने भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाया था. फिल्म में विजय राज, भुवन अरोड़ा, यशपाल शर्मा, राजपाल यादव और श्रेयस तलपड़े जैसे कलाकार भी नजर आए थे. हालांकि फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से खूब तारीफ मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर सकी और दुनियाभर में करीब 89 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

कार्तिक की आने वाली फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन जल्द ही अनुराग बसु की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म में श्रीलीला के साथ नजर आएंगे. इसके अलावा उनके पास करण जौहर के प्रोडक्शन की फिल्म 'नागजिला' भी है. इस फिल्म में कार्तिक एक इच्छाधारी नाग के किरदार में दिखाई देंगे. यह फिल्म 12 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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