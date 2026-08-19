पहले हाथ-पैर बांधे, फिर लाठी-डंडों से पीटा... बड़े की हत्या कर फरार हुआ छोटा भाई, जांच में जुटी पुलिस

बिहार के बेगूसराय में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव स्थित बगीचे में राहुल कुमार का हाथ-पैर बंधा शव बरामद हुआ. स्थानीय लोगों की सूचना पर सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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ग्रामीणों ने शव की पहचान सिकंदरपुर निवासी रामप्रताप राय के 24 वर्षीय बेटे राहुल कुमार के तौर पर की. मौके पर उसके हाथ और पैर बंधे मिले. पीठ समेत शरीर के कई हिस्सों पर लाठी-डंडों और चाबुक से मारने के गहरे निशान थे. आशंका है कि उसे बांधकर तब तक पीटा गया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

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बगीचे में नशेड़ियों का रहता था जमावड़ा

मंगलवार रात जिस स्थान से शव मिला, वहां अक्सर गांजा, स्मैक और अवैध शराब की बिक्री तथा सेवन करने वालों का जमावड़ा लगा रहता है. ग्रामीणों के मुताबिक, शाम के अंधेरे का फायदा उठाकर इसी जगह वारदात को अंजाम दिया गया. घटना के बाद मृतक का कोई परिजन मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि उसका छोटा भाई घर से गायब था.

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स्थानीय लोगों के अनुसार राहुल कुमार गांजा और स्मैक जैसे नशीले पदार्थों का आदी था. वहीं उसका छोटा भाई कथित तौर पर अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा था. घटना से कुछ समय पहले दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी आधार पर छोटे भाई पर हत्या का शक गहरा गया है.

ग्रामीणों ने आशंका जताई कि छोटे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल को बगीचे में ले जाकर बांधा और फिर लाठी-डंडों व चाबुक से पीटकर उसकी जान ले ली. हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है.

ग्रामीणों ने बताए हत्या के निशान

ग्रामीण अमरेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वे प्रशासन के साथ घटनास्थल पहुंचे. उनके मुताबिक राहुल का शव देखकर प्रथम दृष्टया साफ लग रहा था कि उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की स्थिति और स्पष्ट होगी.

एक अन्य ग्रामीण मृत्युंजय कुमार ने बताया कि गांव में बगीचे में शव मिलने की खबर फैली थी. मौके पर पहुंचने पर पुलिस पहले से मौजूद थी. उन्होंने राहुल की पीठ पर लाठी-डंडों से पिटाई के गहरे निशान देखने की बात कही. ग्रामीणों के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हो सकता है, लेकिन असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी.

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मृतक के परिवार की ओर से घटनास्थल या पोस्टमार्टम के दौरान किसी के पहुंचने की बात सामने नहीं आई है. वहीं उसका छोटा भाई भी घटना के बाद से घर पर नहीं मिला. पुलिस अब उसके संभावित ठिकानों और घटना में अन्य लोगों की भूमिका की जानकारी जुटा रही है.

डीएसपी बोले- भाई पर हत्या का शुरुआती शक

सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताया कि जुनेदपुर पंचायत के सिकंदरपुर में राहुल कुमार का शव मिला है. प्रारंभिक जांच में मामूली विवाद के बाद उसके भाई द्वारा हत्या किए जाने की बात सामने आई है. हालांकि पुलिस अभी पूरे घटनाक्रम की छानबीन कर रही है और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे चोटों और मौत की वास्तविक वजह की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल छोटे भाई की भूमिका को लेकर जांच केंद्रित है, लेकिन पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या वारदात में उसके साथ कोई और शामिल था.

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