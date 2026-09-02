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‘हनुमान अंश फिल्म नहीं सत्संग है’, नीम करोली बाबा की कहानी देख फैन हुईं कंगना रनौत, बोलीं- थेरेपी छोड़ो ये देखो

कंगना रनौत ने ‘हनुमान अंश’ की जमकर तारीफ की है. उन्होंने फिल्म को ‘सत्संग’ बताया और फैंस से इसे देखने की अपील की. जानिए फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन.

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कंगना रनौत को भा गई हनुमान अंश (Photo: Screengrab)
कंगना रनौत को भा गई हनुमान अंश (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने इन दिनों चर्चा में चल रही फिल्म ‘हनुमान अंश’ की जमकर तारीफ की है. फिल्म देखने के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर इसका एक सीन शेयर करते हुए इसे सिर्फ फिल्म मानने से ही इनकार कर दिया. उन्होंने इसे ‘सत्संग’ बताया और फैंस से फिल्म देखने की खास अपील भी कर डाली.

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नीम करोली बाबा का एक फोटो शेयर किया. इसके साथ कंगना ने फिल्म को लेकर अपने दिल की बात लिखी और इसे लोगों के अनुभवों से बुनी खूबसूरत कहानियों का एक रूप बताया.

‘हनुमान अंश फिल्म नहीं, सत्संग है’

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कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- हनुमान अंश सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सत्संग जैसा अनुभव है. उन्होंने कहा कि फिल्म में उन लोगों की छोटी-छोटी कहानियों को खूबसूरती से पिरोया गया है, जिन्हें नीम करोली बाबा के साथ प्रत्यक्ष अनुभव रहा है.

कंगना यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने अपने पोस्ट में फैंस को मजेदार अंदाज में सलाह देते हुए लिखा- अपनी थैरेपी छोड़ो और इसे देखने जाओ. कंगना की इस तारीफ से साफ है कि फिल्म ने उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभावित किया है. उन्होंने फिल्म को लेकर अपने फॉलोअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं की.

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कंगना का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींचने वाला है. उन्होंने जिस तरह फिल्म को देखने की अपील की है, उससे फिल्म को लेकर उनकी एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही है.

कंगना ने अपने पोस्ट में खास तौर पर नीम करोली बाबा का जिक्र किया है. उनके मुताबिक, फिल्म में ऐसे लोगों की कहानियां दिखाई गई हैं, जिन्हें बाबा के साथ अपने प्रत्यक्ष अनुभव रहे हैं. यही वजह है कि कंगना इसे आम फिल्म की बजाय एक आध्यात्मिक अनुभव के तौर पर देख रही हैं. उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी में फिल्म की तारीफ के साथ हर्ट और हैप्पी इमोजी भी नजर आए.

बॉक्स ऑफिस पर कैसी चल रही है ‘हनुमान अंश’?

बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ‘हनुमान अंश’ ने अपने 26वें दिन 7,008 शोज से 8.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 63.82 करोड़ और कुल इंडिया नेट कलेक्शन 54.13 करोड़ हो गया है. फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जोर पकड़े हुए है.

ऐसे में कंगना रनौत की तारीफ फिल्म के लिए एक और चर्चा का विषय बन गई है. एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ कंगना जैसी बड़ी स्टार की आध्यात्मिक अनुभव वाली तारीफ ने इसे लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है.

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