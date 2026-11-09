Weekly Rashifal 2026: नया सप्ताह शुरू, जानें तुला सहित इन राशियों को अचानक होगा धन लाभ

नवंबर माह का नया सप्ताह सप्ताह शुरू हो गया है. यह सप्ताह 9 नवंबर से लेकर 15 सितंबर तक रहेगा. ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण मिश्र ने ग्रहों की चाल के आधार पर इस नए सप्ताह का हाल बताया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस सप्ताह मंगल कर्क, बृहस्पति-केतु सिंह, शुक्र कन्या, सूर्य-बुध-चंद्रमा तुला, राहु कुंभ और शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे. ग्रहों की ये स्थिति कई राशि के जातकों के करियर, कारोबार, धन, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों लाभ दे सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में व्यस्तता लेकर आएगा. आपके पुराने और अधूरे काम पूरे हो सकते हैं. धैर्य के साथ काम करने की जरूरत होगी. प्रोफेशन से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी न करें. सोमवार और मंगलवार को बड़े निर्णय लेना बेहतर रहेगा. तेज गति से वाहन चलाने से बचें. खान-पान और सेहत का ध्यान रखें. मन में नकारात्मक विचारों को जगह न दें. काम और परिवार के बीच समय का संतुलन बनाना जरूरी होगा.

शुभ दिन: सोमवार और मंगलवार

शुभ रंग: भूरा (ब्राउन)

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन लाभ के अवसर लेकर आ रहा है. अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है. सकारात्मक सोच के साथ अपने प्रयासों को तेज करें. प्रोफेशन के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा. महत्वपूर्ण फैसले लेने और निवेश की योजना बनाने के लिए बुधवार और शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा से बचने की कोशिश करें. क्रोध और विवाद से दूर रहें. किसी के प्रति मन में नकारात्मक भाव न आने दें.

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शुभ दिन: बुधवार और शुक्रवार

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नए सिरे से योजना बनानी होगी. करियर पर ध्यान देने का समय है. अपने खर्चों को नियंत्रित रखें. किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए बुधवार और शुक्रवार का दिन अनुकूल रहेगा. कामकाज में जल्दबाजी न करें और अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें. कठोर भाषा का इस्तेमाल करने से बचें.

शुभ दिन: बुधवार और शुक्रवार

शुभ रंग: केसरिया

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक परेशानियों से राहत पाने का अवसर लेकर आ सकता है. घर-परिवार में चल रही समस्याओं को दूर करने में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयास तेज करें. करियर में भी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं. सोमवार और बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. स्वास्थ्य और खान-पान के मामले में लापरवाही न करें. किसी के साथ मतभेद और विवाद बढ़ने से बचाएं.

शुभ दिन: सोमवार और बृहस्पतिवार

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करें.

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले फिलहाल टालने की सलाह है. हालांकि, आमदनी बढ़ने की संभावना है. सुनहरे अवसर मिल सकते हैं. सोमवार और मंगलवार को प्रॉपर्टी खरीदने, वाहन लेने या निवेश से जुड़े फैसले कर सकते हैं. स्वास्थ्य और खान-पान का ध्यान रखें. खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा, क्योंकि बजट बिगड़ सकता है.

शुभ दिन: सोमवार और मंगलवार

शुभ रंग: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में सुधार लेकर आ सकता है. मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं. व्यापार करने वालों के लिए लाभ का समय है. नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयास तेज करने चाहिए. बुधवार और बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. अपने खर्चों को जरूरत से ज्यादा न बढ़ने दें और मन में नकारात्मक विचारों को जगह न दें.

शुभ दिन: बुधवार और बृहस्पतिवार

शुभ रंग: हल्का हरा

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की आरती करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस सप्ताह बेहतर होगी. अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. आय में वृद्धि होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और करियर के क्षेत्र में भी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा. हालांकि, स्वास्थ्य और खान-पान को नजरअंदाज न करें. अपने खर्चों को बजट के भीतर रखने की कोशिश करें.

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शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन मां लक्ष्मी की आरती करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं. इस सप्ताह आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. धन की स्थिति बेहतर बनाने के लिए प्रयास तेज करें. कारोबार करने वालों के लिए लाभ का समय रहेगा. सोमवार और मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. क्रोध से बचें और अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

शुभ दिन: सोमवार और मंगलवार

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों को इस सप्ताह भाग्य का साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ाने की जरूरत होगी. कारोबार के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोग अपने काम में अधिक सजगता बरतें. किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए बृहस्पतिवार का दिन अच्छा रहेगा. आलस्य के कारण कोई काम अधूरा न छोड़ें. परिवार के सदस्यों की सलाह को भी नजरअंदाज न करें.

शुभ दिन: बृहस्पतिवार

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह धन लाभ के अवसर बनेंगे. अपने काम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी. अचानक किसी दूर स्थान से अच्छी खबर मिल सकती है. महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए शुक्रवार का दिन अनुकूल रहेगा. कारोबारियों के लिए समय अच्छा है और लाभ मिलने की संभावना है. आलस्य के कारण काम में देरी न करें. अपनी सेहत का भी ध्यान रखें.

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के रुके हुए काम इस सप्ताह पूरे हो सकते हैं. आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन अनुकूल रहेगा. कारोबार करने वालों को लाभ मिल सकता है. किसी भी काम में नकारात्मक सोच के साथ फैसला न लें. सकारात्मक नजरिया बनाए रखें और खर्चों को बजट के भीतर रखें.

शुभ दिन: बृहस्पतिवार और शुक्रवार

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में इस सप्ताह सुधार होने के संकेत हैं. आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. किसी न किसी काम में व्यस्तता बनी रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा. व्यापार करने वालों के लिए लाभ का समय है. महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बृहस्पतिवार का दिन अच्छा रहेगा. किसी भी काम में देरी न करें और समय पर जिम्मेदारियां पूरी करें. अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

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शुभ दिन: बृहस्पतिवार

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: उपलब्ध जानकारी में उल्लेख नहीं है.

आज का उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें.

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