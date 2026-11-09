बिग बॉस में फ्लॉप हुईं भोजपुरी की सेंसेशन आम्रपाली दुबे, 'अम्मा' बनकर बिगाड़ा खेल, कब करेंगी कमाल?

भोजपुरी सिनेमा की मल्लिका और फैंस के दिलों पर राज करने वाली आम्रपाली दुबे जब 'बिग बॉस 20' के घर में आई थीं, तो हर तरफ जश्न का माहौल था. दर्शकों को उम्मीद थी कि पर्दे की बड़ी हीरोइन बिग बॉस के मंच पर भी आग लगा देंगी. लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें ही रह जाती हैं.

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आइए जानते हैं कि आखिर क्यों आम्रपाली का यह सफर फैंस के लिए उम्मीद से कोसों दूर और थोड़ा निराशाजनक साबित हो रहा है....

बिग बॉस या कुकिंग रियलिटी शो?

आम्रपाली पहले दिन से ही खेल में बैकफुट पर नजर आ रही हैं. फ्रंट फुट पर आकर गेम खेलना तो दूर, उनकी कोई ठोस रणनीति या जीतने का जज्बा तक दिखाई नहीं दिया. घर में उनकी मौजूदगी ज्यादातर किचन और खाना पकाने तक ही सिमट कर रह गई है. उन्हें देखकर कई बार ऐसा महसूस होता है कि वो किसी कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में नहीं, बल्कि किसी कुकिंग शो का हिस्सा हैं.

गलत संगति का असर

आम्रपाली के गेम में पिछड़ने की एक बड़ी वजह उनका ग्रुप भी रहा है. शुरुआत से ही उनका यह ग्रुप नेगेटिव लाइमलाइट में घिरा हुआ है. संगति का असर साफ दिखा और इस नेगेटिव ग्रुप का हिस्सा होने की वजह से आम्रपाली की अपनी चमक भी फीकी पड़ गई. उनका पूरा गेम बस उसी छोटे से दायरे में सिमटकर रह गया है.

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आम्रपाली गेम में यंग, स्काउट और लव गिल को ही संभालती नजर आती हैं. यही वजह है कि शो में उन्हें अम्मा का टैग मिल गया है. यंग, लव और स्काउट की अम्मा बनकर आम्रपाली ने अपना गेम काफी हदतक बिगाड़ लिया है. घर से आए मैसेज में भी आम्रपाली को सोलो खेलने की सलाह दी गई, लेकिन वो अब तक ग्रुप में ही दिखाई दे रही हैं.

खो गई दमदार आवाज!

आम्रपाली की आवाज में एक गजब की ताकत और बुलंदी है. जब भी वो अपनी बात रखती हैं, तो बाकी लोगों की आवाजें खुद-ब-खुद दब जाती हैं. लेकिन अफसोस, शो के अंदर उन्होंने कभी खुलकर सही को सही और गलत को गलत नहीं कहा. ना ही उनका कोई मजबूत स्टैंड देखने को मिला और ना ही उनकी वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उभर पाई जिसके लिए वो जानी जाती हैं.

सलमान खान की सलाह भी बेअसर

होस्ट सलमान खान ने भी वीकेंड के वार पर आम्रपाली को कई बार उनका गेम सुधारने और एक्टिव होने की सलाह दी. लेकिन ऐसा लगा मानो उनकी यह सलाह आम्रपाली के एक कान से सुनी और दूसरे कान से उड़ा दी. उनके गेम में कोई सुधार नहीं दिखा.

अब आगे क्या?

आम्रपाली के सुस्त गेम ने उनके चाहनेवालों को काफी हद तक निराश किया है. हालांकि, अब हालात बदल रहे हैं. उनका ग्रुप भी टूटकर बिखर चुका है. ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आम्रपाली अब अपनी नींद से जागकर अपनी दमदार शख्सियत को सबके सामने लाती हैं, या फिर यूं ही खामोशी के साथ इस सफर को खत्म करती हैं.

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क्या आपको लगता है कि ग्रुप के बिखरने के बाद आम्रपाली गेम में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगी?

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