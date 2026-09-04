विराट-अनुष्का कब देखेंगे ‘हनुमान अंश’? नीम करोली बाबा के हैं भक्त, डायरेक्टर बोले- सहवाग ने भी देख ली

‘हनुमान अंश’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर खूब चर्चा बटोर रही है. अब फिल्म के डायरेक्टर और राइटर डॉ. विशाल चतुर्वेदी की एक खास ख्वाहिश सामने आई है. वीरेंद्र सहवाग के फिल्म देखने और तारीफ करने के बाद चतुर्वेदी चाहते हैं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी ‘हनुमान अंश’ जरूर देखें.

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विराट-अनुष्का का इंतजार

डायरेक्टर ने कहा कि अगर विराट और अनुष्का फिल्म देख पाएं तो पूरी टीम के लिए यह बेहद खुशी की बात होगी. खास बात ये है कि वीरेंद्र सहवाग ने बिना फिल्म की टीम के कहे अपने बच्चे के साथ ‘हनुमान अंश’ देखी और फिर सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन शेयर किया. चतुर्वेदी के लिए यह पल बेहद इमोशनल रहा, क्योंकि वह खुद लंबे समय से सहवाग के बड़े क्रिकेट फैन रहे हैं.

चतुर्वेदी ने बताया कि सहवाग की तारीफ उनके लिए सिर्फ किसी सेलिब्रिटी का रिएक्शन नहीं थी, बल्कि यह उनके लिए एक तरह से ‘लाइफ कम फुल सर्कल’ वाला पल था. अब उनकी नजर विराट कोहली पर है और वह चाहते हैं कि विराट और अनुष्का भी इस आध्यात्मिक कहानी का अनुभव करें.

बॉक्स ऑफिस पर मचाया धूम

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‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस रफ्तार भी लगातार सुर्खियां बटोर रही है. 7 अगस्त 2026 को बिना किसी बड़े मार्केटिंग कैंपेन और भारी-भरकम प्रमोशन के रिलीज हुई इस फिल्म ने वर्ड ऑफ माउथ के दम पर शानदार कमाई की है. चौथे हफ्ते के बाद भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 85.97 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.

फिल्म ने पहले दिन 10 लाख रुपये कमाए थे, जबकि पहले हफ्ते का कलेक्शन 1.08 करोड़ रुपये रहा. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 40 लाख रुपये जुटाए, लेकिन तीसरे हफ्ते में वर्ड ऑफ माउथ ने ऐसा जोर पकड़ा कि कमाई 10.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गई.

अब फिल्म की कहानी देश की सीमाओं से बाहर भी जाने वाली है. मेकर्स ने ऐलान किया है कि ‘हनुमान अंश’ 11 सितंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगी. यानी अब महाराज जी की आध्यात्मिक कहानी इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचने वाली है.

आएगा सीक्वल

वहीं, फिल्म के डायरेक्टर ने यह भी कन्फर्म कर दिया है कि ‘हनुमान अंश’ की कहानी आगे बढ़ेगी और इसका सीक्वल आएगा. फिल्म नीम करौली बाबा, जिन्हें भक्त प्यार से महाराज जी कहते हैं, के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित आध्यात्मिक ड्रामा है.

शोभिनाव सत्य ने नीम करौली बाबा का किरदार निभाया है, जबकि विहान शेडगे फिल्म में महाराज जी के जीवन के दूसरे दौर को पर्दे पर दिखाते हैं. फिल्म में चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल के. रस्तोगी और गुलशन पांडे जैसे कलाकार भी नजर आते हैं.

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2 घंटे 30 मिनट लंबी और U सर्टिफिकेट वाली इस फिल्म की सफलता में महाराज जी के प्रति लोगों की आस्था और उनकी जिंदगी को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी को भी बड़ी वजह माना जा रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि सहवाग के बाद विराट-अनुष्का की जोड़ी ‘हनुमान अंश’ देखकर क्या रिएक्शन देती है.

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