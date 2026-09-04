scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जॉब गई तो शुरू किया चिकन फार्म, अमेजन की पूर्व कर्मचारी की कहानी वायरल

अमेजन से नौकरी जाने के बाद मारिया हर्षिता ने नई नौकरी तलाशने के बजाय अपना काम शुरू करने का फैसला किया. पति के सुझाव पर उन्होंने कुछ मुर्गियों से शुरुआत की और धीरे-धीरे अंडे बेचने का काम शुरू कर दिया. आज उनका छोटा सा चिकन फार्म एक नए बिजनेस की तरह चल रहा है.

Advertisement
X
मारिया की कहानी लिंक्डइन पर सामने आने के बाद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. ( Photo: ITG)
मारिया की कहानी लिंक्डइन पर सामने आने के बाद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. ( Photo: ITG)

नौकरी चले जाने के बाद ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं और नई नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं. लेकिन अमेरिका की मारिया हर्षिता ने नौकरी जाने के बाद कुछ ऐसा करने का फैसला किया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी. अमेजन की नौकरी जाने के बाद जब उन्हें बार-बार रिजेक्शन मिला, तो उन्होंने खुद का काम शुरू करने का फैसला किया. आज वह चिकन फार्म चला रही हैं और अंडे बेचकर कमाई कर रही हैं. 

मारिया हर्षिता ने लिंक्डइन पर अपनी कहानी शेयर की है. उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में अमेजन से उनकी नौकरी चली गई थी. इसके बाद उन्होंने दूसरी नौकरी पाने की कोशिश शुरू की. उन्होंने कई कंपनियों में आवेदन भेजे और लोगों से रेफरेंस भी मांगे. उन्हें उम्मीद थी कि टेक इंडस्ट्री में उनके अनुभव के कारण जल्द ही कोई नई नौकरी मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्हें एक के बाद एक कई जगहों से रिजेक्शन मिला. काफी कोशिशों के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए. 

पति ने दिया खुद का काम शुरू करने का सुझाव
इसी दौरान उनके पति ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखाया. उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी उन्हें नौकरी नहीं दे रही है तो क्यों न वह खुद अपना कुछ शुरू करें. किसी और के प्रोडक्ट को मैनेज करने के बजाय अपना प्रोडक्ट क्यों न बनाया जाए. इसके बाद दोनों ने अपने घर के आसपास एक छोटा सा चिकन कॉप बनाया और छह चूजे खरीदे. लेकिन शुरुआत में ही एक मजेदार समस्या सामने आ गई. छहों चूजे मुर्गे निकले. इसके बाद मारिया ने  अपने पति से मुर्गियां लाने के लिए कहा.

सम्बंधित ख़बरें

मंदिर में चोरी करने पहुंचा चोर, पकड़ा गया तो...
bareilly husband confronts wife
बरेली में पत्नी को प्रेमी संग देख पति ने काटा गदर
strait hormuz to trump
अमेरिका के नियंत्रण में है होर्मुज? ट्रंप का बड़ा दावा
भारत में माता-पिता की सेवा को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संस्कार माना जाता है. ( Photo: AI)
नॉर्वे में रह रहे भारतीय शख्स की बात ने बुजुर्गों की देखभाल पर छेड़ी नई बहस
Optical Illusion
इन 3 लोगों में कौन है Robot? 10 सेकंड में खोजने का चैलेंज
Advertisement

उन्होंने बताया कि वह अपने बच्चों को अच्छे और ताजे अंडे खिलाना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने कुछ और मुर्गियां खरीदीं और धीरे-धीरे उनका छोटा सा फार्म बढ़ने लगा. मुर्गियों से अंडे मिलने लगे और बच्चों को ताजे अंडे खिलाने के बाद मारिया ने इन्हें बेचने का फैसला किया. धीरे-धीरे यह छोटा सा काम एक बिजनेस में बदल गया. अब मारिया अपने फार्म के अंडे ग्राहकों को बेच रही हैं. उनका कहना है कि नौकरी में वह प्रोडक्ट मैनेजमेंट करती थीं, लेकिन अब उनका प्रोडक्ट अंडे हैं. उनके पास अंडों की मांग है और उन्हें उसी के हिसाब से सप्लाई पूरी करनी होती है. यानी टेक कंपनी छोड़ने के बाद भी वह एक तरह से प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही कर रही हैं. इस काम में वह अपने पुराने टेक अनुभव का भी इस्तेमाल कर रही हैं. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ
मारिया की कहानी लिंक्डइन पर सामने आने के बाद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि उन्होंने नौकरी जाने जैसी मुश्किल स्थिति को एक नए अवसर में बदल दिया. उनकी कहानी यह दिखाती है कि करियर में अचानक आने वाला बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता. कभी-कभी एक नौकरी का खत्म होना इंसान को अपना खुद का काम शुरू करने का मौका भी दे सकता है. मारिया ने भी नौकरी की तलाश में लगातार रिजेक्शन मिलने के बाद हार मानने के बजाय अपनी पसंद के काम को बिजनेस में बदल दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब ज्यादातर बाघिनें 16-18 साल में बूढ़ी हो जाती हैं, महक 22 में भी जवान! देश की सबसे उम्रदराज बाघिन की कहानी |
    मंदिर में चोरी करने पहुंचा चोर, पकड़ा गया तो छुड़ाकर भागा |
    UP में 26 डॉक्टरों की नौकरी गई, 9 पर भी विभागीय कार्रवाई; जानें क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला |
    'हबीबी, पधारो ईरान!', होर्मुज में माइन पर ईरानी एंबेसी ने अमेरिका को यूं चिढ़ाया |
    Janmashtami 2026: बिना सिलाई मशीन घर पर बनाएं लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक, 20 मिनट में हो जाएगी तैयार, आसान है तरीका |
    Canada में जॉब पाने के लिए रिज़्यूमे से इंटरव्यू तक रखें इन बातों का ध्यान |
    Krishna Janmashtami 2026 Live: आज मंगला आरती से शुरू हुआ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, भक्तों में दिख रहा उत्साह! देखें video |
    जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया, उसका मिला सुराग! डार्क मैटर को लेकर वैज्ञानिकों की बड़ी खोज |
    जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करेंगे सीएम योगी, लखनऊ और गोरखपुर के कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल |
    BCCI की र‍िव्यू मीट‍िंग में क्या हुआ, सामने आई हर ड‍िटेल.. टीम इंड‍िया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के ना आने पर उठे सवाल
    Advertisement