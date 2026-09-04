जॉब गई तो शुरू किया चिकन फार्म, अमेजन की पूर्व कर्मचारी की कहानी वायरल

नौकरी चले जाने के बाद ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं और नई नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं. लेकिन अमेरिका की मारिया हर्षिता ने नौकरी जाने के बाद कुछ ऐसा करने का फैसला किया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी. अमेजन की नौकरी जाने के बाद जब उन्हें बार-बार रिजेक्शन मिला, तो उन्होंने खुद का काम शुरू करने का फैसला किया. आज वह चिकन फार्म चला रही हैं और अंडे बेचकर कमाई कर रही हैं.

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मारिया हर्षिता ने लिंक्डइन पर अपनी कहानी शेयर की है. उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में अमेजन से उनकी नौकरी चली गई थी. इसके बाद उन्होंने दूसरी नौकरी पाने की कोशिश शुरू की. उन्होंने कई कंपनियों में आवेदन भेजे और लोगों से रेफरेंस भी मांगे. उन्हें उम्मीद थी कि टेक इंडस्ट्री में उनके अनुभव के कारण जल्द ही कोई नई नौकरी मिल जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्हें एक के बाद एक कई जगहों से रिजेक्शन मिला. काफी कोशिशों के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए.

पति ने दिया खुद का काम शुरू करने का सुझाव

इसी दौरान उनके पति ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखाया. उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी उन्हें नौकरी नहीं दे रही है तो क्यों न वह खुद अपना कुछ शुरू करें. किसी और के प्रोडक्ट को मैनेज करने के बजाय अपना प्रोडक्ट क्यों न बनाया जाए. इसके बाद दोनों ने अपने घर के आसपास एक छोटा सा चिकन कॉप बनाया और छह चूजे खरीदे. लेकिन शुरुआत में ही एक मजेदार समस्या सामने आ गई. छहों चूजे मुर्गे निकले. इसके बाद मारिया ने अपने पति से मुर्गियां लाने के लिए कहा.

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उन्होंने बताया कि वह अपने बच्चों को अच्छे और ताजे अंडे खिलाना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने कुछ और मुर्गियां खरीदीं और धीरे-धीरे उनका छोटा सा फार्म बढ़ने लगा. मुर्गियों से अंडे मिलने लगे और बच्चों को ताजे अंडे खिलाने के बाद मारिया ने इन्हें बेचने का फैसला किया. धीरे-धीरे यह छोटा सा काम एक बिजनेस में बदल गया. अब मारिया अपने फार्म के अंडे ग्राहकों को बेच रही हैं. उनका कहना है कि नौकरी में वह प्रोडक्ट मैनेजमेंट करती थीं, लेकिन अब उनका प्रोडक्ट अंडे हैं. उनके पास अंडों की मांग है और उन्हें उसी के हिसाब से सप्लाई पूरी करनी होती है. यानी टेक कंपनी छोड़ने के बाद भी वह एक तरह से प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही कर रही हैं. इस काम में वह अपने पुराने टेक अनुभव का भी इस्तेमाल कर रही हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

मारिया की कहानी लिंक्डइन पर सामने आने के बाद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि उन्होंने नौकरी जाने जैसी मुश्किल स्थिति को एक नए अवसर में बदल दिया. उनकी कहानी यह दिखाती है कि करियर में अचानक आने वाला बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता. कभी-कभी एक नौकरी का खत्म होना इंसान को अपना खुद का काम शुरू करने का मौका भी दे सकता है. मारिया ने भी नौकरी की तलाश में लगातार रिजेक्शन मिलने के बाद हार मानने के बजाय अपनी पसंद के काम को बिजनेस में बदल दिया.

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