Janmashtami 2026: बिना सिलाई मशीन घर पर बनाएं लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक, 20 मिनट में हो जाएगी तैयार, आसान है तरीका

How To Make Laddu Gopal Dress At Home: जन्माष्टमी आते ही घर में लड्डू गोपाल के स्वागत और श्रृंगार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. कोई कान्हा के लिए नया मुकुट लाता है, कोई बांसुरी और मोरपंख से उनका श्रृंगार करता है, तो कोई सुंदर सी पोशाक खरीदने के लिए बाजार के चक्कर लगाता है. लेकिन अगर आप बिजी शेड्यूल के कारण अगर अभी तक अपने कान्हा के लिए ड्रेस नहीं ला पाए हैं, तो परेशान ना हों. इस जन्माष्टमी 2026 पर आप कान्हा को अपने हाथों से तैयार की गई ड्रेस पहना सकती हैं. जी हां, आप अपने कान्हा जी के लिए आसानी से घर पर ही ड्रेस बना सकती हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको सिलाई मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
एक आसान तरीके से सिर्फ कपड़ा और सुई-धागे की मदद से आप लड्डू गोपाल के लिए सुंदर ड्रेस तैयार सकते हैं. खास बात ये है कि ये तरीका उन लोगों के लिए भी काम आ सकता है जिन्हें सिलाई मशीन चलानी नहीं आती. चलिए जानते हैं कैसे बना सकते हैं लड्डू गोपाल की ड्रेस.
लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
घर पर कान्हा की ड्रेस तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको ये चीजें चाहिए:
ऐसे बनाएं लड्डू गोपाल की ड्रेस
1. सबसे पहले अपनी पसंद का कपड़ा लें. छह नंबर के लड्डू गोपाल के लिए करीब 90 सेंटीमीटर लंबा और 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा लिया जा सकता है. कपड़े के किनारे को दो बार फोल्ड करके प्रेस करें और सुई-धागे से सिल दें, ताकि धागे बाहर न निकलें.
2. अब पूरे कपड़े में दोनों हाथों की मदद से बराबर-बराबर प्लेट्स बनाएं. प्लेट्स को प्रेस करके अच्छी तरह सेट कर लें और फिर हल्के हाथों से खोलते हुए कपड़े को गोल शेप दें. इसके बाद दोनों सिरों को आपस में सिलकर ड्रेस का घेरा तैयार कर लें और सिलाई को आखिर में लॉक जरूर करें.
3. अब ड्रेस के ऊपर वाले हिस्से के लिए लड्डू गोपाल के साइज के अनुसार कपड़ा लें. इसे फोल्ड करके सीधी पट्टी की तरह सिलें. पट्टी तैयार होने के बाद उसे सीधा करें और बीच से काटकर दो हिस्से बना लें. दोनों हिस्सों को थोड़ा-सा एक-दूसरे के ऊपर रखकर सुई-धागे से जोड़ें.
4. तैयार अपर पार्ट को ड्रेस के घेरे के बिल्कुल बीच में रखें और दोनों तरफ बराबर हिस्सा रखते हुए सिल दें. अगर पीछे का कपड़ा ज्यादा लंबा लगे, तो उसे थोड़ा काट लें. आखिर में दोनों साइड के हिस्सों को मोड़कर सुई-धागे से सिलें. इससे ड्रेस की दोनों बाजू तैयार हो जाएंगी.
इस तरह बिना सिलाई मशीन और बिना ग्लू के, सिर्फ सुई-धागे की मदद से लड्डू गोपाल के लिए सुंदर ड्रेस तैयार हो जाएगी. अगर आप इस ड्रेस को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो इसे सितारों और मोतियों से सजा सकते हैं.