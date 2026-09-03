पटना में सरकारी स्कूल की 46 वर्षीय शिक्षिका की संदिग्ध मौत, खून से लथपथ मिला शव... पुलिस को हत्या का शक

बिहार की राजधानी पटना में 46 वर्षीय सरकारी स्कूल शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. उनका शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला. घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 की है. पुलिस को बुधवार दोपहर परिवार के सदस्यों ने घटना की सूचना दी.

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मसौढ़ी SDPO-1 राघव दयाल के मुताबिक, शिक्षिका की मौत मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात होने की आशंका है. हालांकि, उनकी मृत्यु किस समय हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की.

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पुलिस के अनुसार, शव खून से सना हुआ था और सिर तथा कान के पास चोट के निशान मिले हैं. शुरुआती जांच में ये चोटें किसी धारदार हथियार से किए गए वार की वजह से प्रतीत हो रही हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है.

पति गया में तैनात, बच्चे एक दिन पहले गए थे नानी के घर

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घटना के वक्त शिक्षिका के पति घर पर मौजूद नहीं थे. वह गया जिले में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं और ड्यूटी के सिलसिले में बाहर थे. दंपति के बेटे और बेटी भी घटना से एक दिन पहले अपनी नानी के घर चले गए थे. ऐसे में वारदात के समय शिक्षिका घर पर अकेली थीं.

परिवार के सदस्यों ने बुधवार दोपहर पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की. घटनास्थल से मिले हालात और चोट के निशानों को देखते हुए जांच अधिकारियों ने मामले को सामान्य मौत न मानते हुए संदिग्ध तरीके से हुई मृत्यु के तौर पर जांच शुरू की.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिक्षिका का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है. हालांकि, अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है. पुलिस परिवार की ओर से लिखित शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है. शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हत्या का शक, जांच के बाद साफ होगी मौत की वजह

SDPO-1 राघव दयाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी. पुलिस घटना के कारण और वारदात में किसी व्यक्ति की संलिप्तता समेत तमाम पहलुओं की जांच कर रही है.

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अधिकारी के मुताबिक, मौत का सटीक समय भी अभी निश्चित नहीं है. मंगलवार और बुधवार की रात के बीच घटना होने की संभावना है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

फिलहाल पुलिस परिवार की शिकायत का इंतजार कर रही है. FIR दर्ज होने के बाद जांच को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा. घर में अकेली शिक्षिका की इस तरह मौत होने से कई सवाल खड़े हुए हैं, जिनके जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे.

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