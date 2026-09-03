scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पटना में सरकारी स्कूल की 46 वर्षीय शिक्षिका की संदिग्ध मौत, खून से लथपथ मिला शव... पुलिस को हत्या का शक

पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में 46 वर्षीय सरकारी स्कूल शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उनका शव घर के अंदर खून से लथपथ मिला. सिर और कान के पास धारदार हथियार से चोट के निशान पाए गए हैं. पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मान रही है. परिवार की लिखित शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज की जाएगी.

Advertisement
X
जांच के बाद साफ होगी मौत की वजह.(Photo: Representational)
जांच के बाद साफ होगी मौत की वजह.(Photo: Representational)

बिहार की राजधानी पटना में 46 वर्षीय सरकारी स्कूल शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. उनका शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला. घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 की है. पुलिस को बुधवार दोपहर परिवार के सदस्यों ने घटना की सूचना दी.

मसौढ़ी SDPO-1 राघव दयाल के मुताबिक, शिक्षिका की मौत मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात होने की आशंका है. हालांकि, उनकी मृत्यु किस समय हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें: पटना में नाव पर बैठे थे बदमाश, पुलिस ने घेरा तो बरसने लगीं गोलियां... 62 राउंड फायर हुए, कई हथियार बरामद

सम्बंधित ख़बरें

How 65-yr-old Devni Devi turned Rs 20 tiffin service into Rs 2.5 crore food business (Photo: AI-edited image/Instagram/ammakithcen.patna)
₹20 की थाली से अब है ₹2.5 करोड़ का टर्नओवर... जान‍िए पूरी कहानी
मुठभेड़ में एक आरोपी हुआ घायल. (Photo: Screengrab)
पटना में नाव पर बैठे थे बदमाश, पुलिस ने घेरा तो बरसने लगीं गोलियां
Khan Sir
खान सर पर महिला ने लगाए आरोप, जान का खतरा बताया, थाने में शिकायत
पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, सुनेगी सम्राट सरकार? देखें खबरदार
CM आवास की ओर बढ़े BPSC छात्र, पटना में पुलिस एक्टिव

पुलिस के अनुसार, शव खून से सना हुआ था और सिर तथा कान के पास चोट के निशान मिले हैं. शुरुआती जांच में ये चोटें किसी धारदार हथियार से किए गए वार की वजह से प्रतीत हो रही हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है.

पति गया में तैनात, बच्चे एक दिन पहले गए थे नानी के घर

Advertisement

घटना के वक्त शिक्षिका के पति घर पर मौजूद नहीं थे. वह गया जिले में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं और ड्यूटी के सिलसिले में बाहर थे. दंपति के बेटे और बेटी भी घटना से एक दिन पहले अपनी नानी के घर चले गए थे. ऐसे में वारदात के समय शिक्षिका घर पर अकेली थीं.

परिवार के सदस्यों ने बुधवार दोपहर पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की. घटनास्थल से मिले हालात और चोट के निशानों को देखते हुए जांच अधिकारियों ने मामले को सामान्य मौत न मानते हुए संदिग्ध तरीके से हुई मृत्यु के तौर पर जांच शुरू की.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिक्षिका का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है. हालांकि, अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है. पुलिस परिवार की ओर से लिखित शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है. शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हत्या का शक, जांच के बाद साफ होगी मौत की वजह

SDPO-1 राघव दयाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी. पुलिस घटना के कारण और वारदात में किसी व्यक्ति की संलिप्तता समेत तमाम पहलुओं की जांच कर रही है.

Advertisement

अधिकारी के मुताबिक, मौत का सटीक समय भी अभी निश्चित नहीं है. मंगलवार और बुधवार की रात के बीच घटना होने की संभावना है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

फिलहाल पुलिस परिवार की शिकायत का इंतजार कर रही है. FIR दर्ज होने के बाद जांच को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा. घर में अकेली शिक्षिका की इस तरह मौत होने से कई सवाल खड़े हुए हैं, जिनके जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Auto चलाकर लद्दाख पहुंचा बेंगलुरु का शख्स, बताया कितना आया खर्चा |
    8th Pay Commission: 29 लाख मिलेंगे एक्स्‍ट्रा... अगर 8वें वेतन आयोग में हुआ सिर्फ ये फैसला |
    दिल्ली में बार-बार सड़क खुदाई पर लगेगी रोक, चांदनी चौक से शुरू होगा मल्टी-यूटिलिटी डक्ट सिस्टम |
    'मैं नार्मद...मुझे बर्बाद कर दिया', आमिर खान के अजीज दोस्त का फूटा गुस्सा |
    अमेरिका के मिनियापोलिस में गोलीबारी से दहशत, देखें दुनिया की बड़ी खबरें |
    राम मंदिर पहुंचे पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र: 'ऑपरेशन सिंदूर' के हीरो ने संभाली CEO की कमान |
    RTI में खुलासा: दिल्ली में गूगल मैप्स देखकर बढ़ा रहे गाड़ी की रफ्तार? कट सकता है तगड़ा चालान! |
    PCOS की बीमारी है तो मां बनने में होगी दिक्कत? डॉक्टर ने बताया, कब करानी चाहिए फर्टिलिटी जांच |
    Krishna Janmashtami Upay 2026: जन्माष्टमी पर कल कर लें ये 3 उपाय, दूर होंगी परेशानियां |
    बिजली पानी से लेकर गैस और FASTag तक, WhatsApp से ही होंगे कई जरूरी पेमेंट, जानिए कैसे करता है काम
    Advertisement