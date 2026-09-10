1 महीने में लिख दी कहानी, 22 दिनों में पूरी हुई शूटिंग, ऐसे तैयार हुई हनुमान अंश

फिल्म 'हनुमान अंश' जबरदस्त सफलता हासिल कर रही है और दिलचस्प बात यह है कि इसका अंत एक सीक्वल के वादे के साथ होता है. अब फिल्म की प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने इस बारे में और भी कई बातें बताईं है.

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बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए नम्रता सिंह ने कहा, 'हमने हमेशा इसे तीन पार्ट वाली सीरीज के तौर पर सोचा था. हमने इसे सबके सामने एक ट्रिलॉजी (तीन फिल्मों की सीरीज) के तौर पर पेश किया.'

प्रोड्यूसर ने क्या बताया?

फिल्म की प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने बताया, 'पहला पार्ट महाराज जी के शुरुआती जीवन से लेकर कैंची धाम तक का है, दूसरा हिस्सा कैंची पर केंद्रित होगा और तीसरा हिस्सा एक इंटरनेशनल कहानी होगी. अभी कुछ भी लिखा नहीं गया है. टीम को सब कुछ व्यवस्थित करने में कुछ महीने लगेंगे. उससे पहले हमें थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है. हमने पिछले डेढ़ साल से ऐसा नहीं किया है. हमने सोचा था कि रिलीज के बाद हमें थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन अब भी हमारे दिन बहुत व्यस्त गुजर रहे हैं. इसलिए, काम दोबारा शुरू करने में हम कम से कम 90 दिन का समय लेंगे.'

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नम्रता सिंह ने बताया, 'हमें कॉन्सेप्ट पता है और यह भी पता है कि दूसरा और तीसरा पार्ट कैसा दिखेगा. विशाल चतुर्वेदी बहुत तेजी से लिखने वाले राइटर हैं. उन्होंने पहले पार्ट की स्क्रिप्ट एक महीने से भी कम समय में लिख दी थी. हमने 22 दिनों में शूटिंग पूरी कर ली. हमने 2 दिन मुंबई में और बाकी शूटिंग चित्रकूट में की. वहां शूटिंग करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया.'



कैमियों करेंगे विराट-अनुष्का-मार्क?

जब प्रोड्यूसर से पूछा गया कि 'हनुमान अंश' नीम करौली बाबा की जिंदगी पर आधारित है. उनके करोड़ों फॉलोअर्स में जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी मशहूर हस्तियां शामिल हैं. क्या वे दूसरे पार्ट में कैमियो करेंगे?

प्रोड्यूस ने इसका जवाब दिया, 'मैंने उनमें से कुछ से संपर्क किया है और उन्हें पहले से ही इस फिल्म के बारे में पता था.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं एक भक्त हूं और विशाल भी. महाराज जी के साथ हमारी निजी कहानियां हैं - मेरी 14 साल से और विशाल की 20 साल से. हम अपने संतों पर फिल्में बनाना चाहते हैं और उन्हें दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं. भारत में हजारों ऐसे भक्त हैं जिनकी जिंदगी को उन्होंने छुआ है और निस्संदेह, वे हमारी प्राथमिकता हैं. कैंची की कहानी भारतीय भक्तों के बारे में है. तीसरी फिल्म इस बात पर केंद्रित होगी कि कैसे उन्होंने विदेशियों - चाहे वह स्टीव जॉब्स हों, मार्क जकरबर्ग हों, ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी हों, जूलिया रॉबर्ट्स हों, आदि - में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करके भारत को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया. हालाँकि, हम इस पर बाद में (तीसरे पार्ट में) बात करेंगे.'

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