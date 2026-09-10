'किलर' लुक वाली शराब तस्कर नेहा झा की जेल में कैसे कट रही रात?

समस्तीपुर में शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार नेहा झा को जेल भेजे जाने के बाद उसके रहन-सहन को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं हैं. 75 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़े जाने के बाद नेहा का वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद कुछ लोग उसके जेल में रहने और मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी सवाल कर रहे हैं.

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नेहा फिलहाल समस्तीपुर जेल की महिला सेल में बंद है. जेल सूत्रों के मुताबिक, उसे किसी विशेष सुविधा या VIP ट्रीटमेंट के तौर पर अलग व्यवस्था नहीं दी गई है. वह दूसरी महिला बंदियों की तरह ही जेल में रह रही है. उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी जेल के निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है.

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जेल प्रशासन की व्यवस्था के मुताबिक, बाहर से खाना मंगाकर खाने की अनुमति नहीं है. यानी घर या किसी बाहरी व्यक्ति की ओर से नेहा के लिए विशेष भोजन भेजे जाने की बात सही नहीं है. उसे वही भोजन दिया जाता है, जो जेल मैनुअल के तहत बंदियों के लिए निर्धारित है.

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सुबह चाय-बिस्किट, चना और गुड़

बिहार जेल मैनुअल के अनुसार, सुबह के नाश्ते में बंदियों को चाय और बिस्किट के साथ चना और गुड़ दिया जाता है. इसके बाद दोपहर के भोजन में रोटी, चावल, दाल और मौसमी हरी सब्जियां परोसी जाती हैं. रात के खाने में भी जेल की निर्धारित भोजन व्यवस्था के तहत रोटी, चावल, दाल और सब्जी दी जाती है.

बंदियों के लिए जेल परिसर में कैंटीन की सुविधा भी होती है. यहां जरूरत और इच्छा के मुताबिक उपलब्ध सामान खरीदा जा सकता है. कैंटीन में समोसा, लिट्टी, मिठाई और दूध जैसे आइटम मिलते हैं. यानी अगर किसी बंदी को इन चीजों का मन हो तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत कैंटीन से खरीदकर खा सकता है. इसके अलावा जेल मैनुअल में सप्ताह में नॉनवेज भी है. इतना जरूर है कि उसकी भोजन व्यवस्था जेल के नियमों के तहत ही हो रही है.

VIP ट्रीटमेंट की चर्चा, जेल में नियम से व्यवस्था

नेहा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर उसके आत्मविश्वास और वीडियो को लेकर काफी चर्चा हुई. स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC फर्स्ट क्लास कूपे से करीब 75 लीटर शराब बरामद होने के बाद उसका नाम तेजी से वायरल हुआ. इसी वजह से उसके जेल पहुंचने के बाद भी लोग उसके रहन-सहन को लेकर अटकलें लगा रहे हैं.

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जेल सूत्रों के मुताबिक, नेहा को सामान्य महिला बंदियों से अलग कोई विशेष भोजन नहीं दिया जा रहा. बाहर से खाना भेजने पर रोक होने की वजह से उसे जेल की रसोई में तैयार भोजन ही करना पड़ता है. कैंटीन में मिलने वाली चीजें भी अन्य बंदियों के लिए उपलब्ध व्यवस्था के तहत ही हैं.

नेहा को नई दिल्ली-जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के AC फर्स्ट क्लास कूपे से उसके जीजा ईशान के साथ गिरफ्तार किया गया था. दोनों के पास से करीब 75 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई थी. अब इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है और शराब तस्करी के कथित नेटवर्क को लेकर SIT भी पड़ताल कर रही है.

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