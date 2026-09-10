PM Surya Ghar Yojna: 300 यूनिट फ्री बिजली... 78000 रुपये सब्सिडी, UP-बिहार से दिल्ली तक एक्स्ट्रा छूट

भारी-भरकम बिजली से परेशान हैं, उमस भरी गर्मी में भी घर के AC-कूलर या फ्रिज चलाने में बिल बढ़ने की चिंता सताती है. तो घबराएं नहीं सरकार खुद Electricity Bill के झंझट को दूर करने और इसके 'जीरो' करने के लिए योजना चला रही है. इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna), इसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के बाद आपका बिजली बिल Zero हो सकता है और फिर बिना टेंशन जितना चाहे पंखा, AC या कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं.

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इसमें 300 यूनिट बिजली को फ्री में ही मिल जाती है, जबकि सोलर पैनल लगवाने पर जो खर्च आता है, उसपर तगड़ी सब्सिडी भी मिलती है. यहीं नहीं केंद्र सरकार के अलावा अलग-अलग राज्य सरकारें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फायदा भी दे रही हैं. आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली या बिहार, किस राज्य में PM Surya Ghar Solar Panel लगवाने पर ज्यादा बचत हो सकती है?

2024 में शुरुआत 50 लाख घर रोशन

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में की थी और इसे शुरुआत से हो जोरदार रिस्पांस मिला था. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक करीब 50 लाख से ज्यादा घर इस Govt Free Bilji Scheme से रोशन हैं और करीब 19 लाख घरों ने भारी-भरकम बिजली बिल जीरो (Electricity Bill Zero) होने की रिपोर्ट दी है. मोदी सरकार का टारगेट साल 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगवाने का है.

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फ्री बिजली के साथ जोरदार सब्सिडी

PM Surya Ghar स्कीम को पॉपुलर बनाने में सबसे अहम रोल जहां सरकार की ओर से लाभार्थियों को दी जा रही 300 यूनिट फ्री बिजली का है. तो वहीं इसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर आने वाले खर्च का बोझ कम करने में भी सरकार सब्सिडी के रूप में आर्थिक मदद दे रही है, जिसने इसे अपनाने वाले लोगों की तादाद में जोरदार इजाफा किया है. बता दें कि Modi Govt की ओर से 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 78,000 रुपये तक सब्सिडी दी जाती है. वहीं अब तमाम राज्य सरकारें भी इस योजना से जुड़ने वालों को अपनी तरफ से अतिरिक्त सब्सिडी देकर इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रही हैं.

उत्तर प्रदेश-Delhi: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 KW सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही 78,000 रुपये की सब्सिडी के साथ 30 हजार की एक्स्ट्रा छूट दे रही है. इससे कुल बचत 1.08 हजार रुपये की हो जाती है. इसके अलावा दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार भी इतनी ही Govt Subsidy दे रही है.

झारखंड: झारखंड सरकार PM Surya Ghar लाभार्थियों को और भी ज्यादा सब्सिडी दे रही है. यहां पर निम्न आय वर्ग वाले परिवारों (Low Income Families) को 15000 रुपये प्रति किलोवाट की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली है और इस तरह 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 78000 रुपये की केंद्रीय मदद के साथ 45 हजार की अतिरिक्त मदद मिलती है. ऐसे में कुल बचत 1.23 लाख रुपये हो जाती है.

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राजस्थान-बिहार: बात राजस्थान की करें, तो यहां पर PM Surya Ghar योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर राज्य सरकार केंद्रीय सब्सिडी के साथ 17,000 रुपये की और छूट दे रही है. वहीं बिहार सरकार की ओर से 10,000 रुपये प्रति किलोवाट के आधार पर अधिकतम 20 हजार रुपये की मदद की जा रही है. यानी लाभार्थियों को 98 हजार रुपये की बचत हो रही है. अन्य राज्यों में भी सरकारें छूट दे रही हैं.

कैसे करें फ्री बिजली योजना में आवेदन?

वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर' ऑप्शन चुनें.

नए पेज पर राज्य-बिजली वितरण कंपनी का चयन करें.

बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें.

नए पेज पर कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगइन करें.

फॉर्म पर दिशा-निर्देशों के तहत RTS पैनल अप्लाई करें.

इसके बाद आपको फीजिबिलिटी अप्रूवल मिलेगा.

फिर DISCOM के साथ रजिस्टर्ड वेंडर से पैनल इंस्टॉल करा सकेंगे.

अगर आप PM Surya Ghar Yojna के तहत फ्री बिजली और सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर आपके नाम घर पर ग्रिड-कनेक्टेड बिजली कनेक्शन होना चाहिए. घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की जगह होनी चाहिए. सोलर सिस्‍टम लगने और DISCOM द्वारा सत्यापन के बाद सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी होती है.

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