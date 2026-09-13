‘बाकी सब लैंड कर रहे, मेरी फ्लाइट क्यों नहीं?’ क्रू से भिड़ी महिला, वीडियो वायरल

खराब मौसम के चलते एक फ्लाइट की लैंडिंग में देरी हुई तो केबिन क्रू से बहस करती एक महिला यात्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में महिला बार-बार यही सवाल पूछती नजर आ रही है कि जब बाकी सारे विमान लैंड कर पा रहे हैं, तो सिर्फ उसकी फ्लाइट को ही क्यों रोका गया है.

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क्या है पूरा मामला?

इंस्टाग्राम पर @annieirl नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में महिला केबिन क्रू मेंबर से तीखे लहजे में कहती सुनाई देती है, "नो टेल मी नो, ऑल द अदर एयरक्राफ्ट आर एबल टू लैंड, ओनली दिस पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट इज नॉट एबल टू लैंड? व्हाय इज दैट?" यानी उसका सवाल था कि जब बाकी सभी विमान आराम से लैंड कर सकते हैं तो सिर्फ इसी विमान को उतरने में दिक्कत क्यों आ रही है.

जब क्रू मेंबर ने जवाब में कहा कि उन्हें इसकी सटीक वजह नहीं पता, तो महिला का गुस्सा और बढ़ गया. उसने ऊंची आवाज में कहा, "आस्क! देन लेट मी नो. आई वॉन्ट टू नो द रीजन." इतना ही नहीं, महिला ने यह भी दावा किया कि पिछले आधे घंटे के भीतर 15 से 20 विमान लैंड कर चुके हैं, ऐसे में उसकी फ्लाइट को रोकने की कोई ठोस वजह होनी चाहिए.

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वीडियो शेयर करने वाले ने कसा तंज

वीडियो शेयर करने वाले अकाउंट ने महिला के व्यवहार पर तंज कसते हुए कैप्शन में लिखा-खराब वेदर है तो क्या हुआ? लेट्स लैंड! मर ही तो सकते हैं, बस? पोस्ट में आगे कहा गया कि महिला का रवैया एविएशन, फिजिक्स और कॉमन सेंस, तीनों को चुनौती देने वाला था.

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यह वीडियो इंस्टाग्राम से होते हुए X (पहले ट्विटर) पर भी पहुंच गया, जहां बड़ी संख्या में यूजर्स ने महिला के व्यवहार की आलोचना की. कई लोगों ने सवाल उठाया कि खराब मौसम जैसी संवेदनशील स्थिति में केबिन क्रू पर इस तरह दबाव बनाना कितना सही है.

पायलट्स और एविएशन एक्सपर्ट्स ने समझाई असली वजह

हालांकि दिलचस्प बात यह रही कि पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई एविएशन एंथूजियास्ट्स और पायलट्स ने तकनीकी पहलू पर रोशनी डाली. उनका कहना था कि सिर्फ इसलिए कि एक विमान लैंड कर गया, इसका मतलब यह नहीं कि उसी वक्त हर विमान के लिए स्थितियां बराबर सुरक्षित थीं. विजिबिलिटी, विंड स्पीड, रनवे कंडीशन और मौसम में अचानक आने वाले बदलाव जैसे कई फैक्टर मिलकर यह तय करते हैं कि किसी खास विमान के लिए लैंडिंग कब और कैसे सुरक्षित होगी.

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