गौरव भाटिया ने दिपके समेत 3 नेताओं पर किया 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा, लगाया छवि खराब करने का आरोप

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और उसके नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उन्होंने झूठी और मानहानि करने वाली जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई की मांग की है.



मुकदमे में सीजेपी के अलावा उसके नेता अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को पक्षकार बनाया गया है. गौरव भाटिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मामले की जानकारी देते हुए लिखा कि जब आरोप सीमा पार कर जाते हैं तो कानून अपनी सीमा खींचता है. उन्होंने कहा कि कल ये मानहानि का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लिस्टेड होगा.

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'नैरेटिव की लड़ाई नहीं'

भाटिया के अनुसार, ये कोई सोशल मीडिया ट्रायल या नैरेटिव की लड़ाई नहीं है, बल्कि फैक्ट्स, सबूत और कानून का राज है. उन्होंने कहा कि सच्चाई का परीक्षण उसी जगह होना चाहिए, जहां उसकी जगह है- अदालत में.

क्या है मामला



दरअसल, मामले की पृष्ठभूमि में एक एआई-जनित ग्राफिक का जिक्र है, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में टिप्पणियां गौरव भाटिया के नाम से गलत तरीके से जोड़ कर पेश की गईं थीं. उक्त पोस्ट में दावा किया गया था कि भाटिया ने भारद्वाज को 'दिमागी नक्सल' कहा. सौरव दास द्वारा 'एक्स' पर ग्राफिक साझा किए जाने के बाद भाटिया ने पोस्ट हटाने और बिना शर्त माफी मांगने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था.

बता दें कि स्वतंत्र भारद्वाज पर एक सीजेपी कार्यकर्ता के पिता पर हमला करने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.

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