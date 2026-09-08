Apple Event 2026 Watch Live: कल होगा ऐपल का बड़ा इवेंट, भारत में ऐसे देखें लाइव

ऐपल का बड़ा लॉन्च इवेंट 9 रात होने वाला है. नए iPhone को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है और अब लोगों की नजर कंपनी के इस इवेंट पर है. ऐपल इस दौरान नए आईफोन के साथ Apple Watch और दूसरे प्रोडक्ट्स भी पेश कर सकती है. अगर आप भी ऐपल के नए डिवाइस को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो घर बैठे इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं.

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भारत में कितने बजे शुरू होगा Apple Event?

ऐपल का यह इवेंट 9 सितंबर यानी आज रात होगा. भारत में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रात 10:30 बजे शुरू होगी. आईफोन के नए मॉडल और दूसरे प्रोडक्ट्स की पहली झलक देखने के लिए आपको रात 10:30 बजे ऐपल इवेंट से जुड़ना होगा.

अगर आप इवेंट देखना चाहते हैं, तो थोड़ा पहले ही लाइव स्ट्रीम शुरू कर देना सही रहेगा. इससे इवेंट शुरू होने से पहले आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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Apple Event 2026 लाइव कहां देखें?

ऐपल अपने लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग कई जगह करता है. भारत में आप ऐपल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इवेंट देख सकते हैं. इसके अलावा Apple TV ऐप पर भी लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है.

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यूट्यूब यूज करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है. ऐपल अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी इवेंट को लाइव स्ट्रीम करेगा. ऐसे में मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी से इवेंट देखना काफी आसान रहेगा.

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क्या-क्या लॉन्च हो सकता है?

इस इवेंट में सबसे ज्यादा नजर नए आईफोन पर है. ऐपल iPhone 18 सीरीज के नए मॉडल पेश कर सकती है. इसके Pro मॉडल को लेकर भी काफी चर्चा है. इसके अलावा नई Apple Watch और AirPods भी देखने को मिल सकते हैं. ऐपल के फोल्डेबल आईफोन को लेकर भी लंबे समय से खबरें आती रही हैं. ऐसे में देखना होगा कि कंपनी इस इवेंट में इसे लेकर कोई बड़ा ऐलान करती है या नहीं.

लॉन्च से पहले सामने आई कई जानकारियां रिपोर्ट्स और लीक्स पर आधारित हैं. ऐपल ने सभी प्रोडक्ट्स की ऑफिशियल जानकारी पहले से नहीं दी है.

तो अगर आप ऐपल के नए आईफोन का इंतजार कर रहे हैं, 9 सितंबर की रात 10:30 बजे लाइव स्ट्रीम के लिए तैयार रहिए.

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