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CM विजय-तृषा पर उदयनिधि स्टालिन के कमेंट से बवाल, कंगना रनौत बोलीं- महिला को निशाना बनाते हैं

कंगना रनौत ने हाल ही में एक बार फिर तृषा कृष्णन को मिली नफरत और भद्दी टिप्पणियों पर रिएक्ट किया है. मीडिया से बातचीत में उनका बयान उस समय आया, जब सीएम विजय ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपमान पर सख्स रुख अपनाया.

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तृषा के लिए क्या बोलीं कंगना? (Photo: PTI/Instagram @trishakrishnan)
तृषा के लिए क्या बोलीं कंगना? (Photo: PTI/Instagram @trishakrishnan)

साउथ सिनेमा की स्टार एक्ट्रेस तृषा कृष्णन कुछ समय पहले विपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन के कारण सुर्खियों में आई थीं. उन्होंने सीएम विजय पर पलटवार करते हुए तृषा को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था. इसके बाद राज्य में बड़ा बवाल खड़ा हुआ, लोगों की नाराजगी देखी गई. इस घटना के बाद, सीएम विजय ने भी बीते दिन विधान सभा में महिलाओं को अपमानित किए जाने पर सख्त रुख अपनाया. 

महिलाओं के अपमान पर बोलीं कंगना

थलपति विजय ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी महिलाओं के खिलाफ अपशब्द या आपत्तिजनक बात कहेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. विजय के बयान पर बीजेपी की मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी अपना समर्थन दिया. उन्होंने तृषा कृष्णन के बचाव में मीडिया से कई बातें कहीं. 

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कंगना ने बिना तृषा का नाम लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाली आपत्तिजनक बातों पर कहा- हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनियाभर में ऐसा होता है. जब कोई महिला कामयाब होती है—चाहे वो एक्ट्रेस हो, नेता हो या किसी बड़े पद और जिम्मेदारी पर हो—तो उसे नीचे गिराने के लिए अक्सर उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं.

'आपने तमिलनाडु में भी देखा कि एक बेहद सम्मानित कलाकार और एक्ट्रेस एक ऐसे मामले में शामिल थीं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से रिश्ता था. लेकिन जब गाली-गलौज और चरित्र पर सवाल उठाने की बात आती है, तो निशाना हमेशा महिला को ही बनाया जाता है.' 

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क्या था तृषा के खिलाफ उदयनिधि का बयान?

कावेरी नदी विवाद को लेकर विपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन सीएम थलपति विजय पर सवाल उठा रहे थे. एक रैली के दौरान ये सबकुछ हो रहा था. कुछ देर बाद, वहां मौजूद भीड़ ने तृषा कृष्णन का नाम लेना शुरू किया. इसपर उदयनिधि ने एक्ट्रेस और विजय के रिश्तों को लेकर आपत्तिजनक बातें कह डालीं. 

सीएम विजय और तृषा कृष्णन के अफेयर की चर्चा पिछले काफी समय से चल रही हैं. दोनों एक-दूसरे को अपना दोस्त मानते हैं. हालांकि उनका रिश्ता असल में क्या है, ये कोई नहीं जानता. कुछ महीनों पहले विजय की पत्नी ने तलाक की अर्जी भी डाली थी, ये आरोप लगाते हुए कि उनका अपनी को-स्टार संग अफेयर है. मगर फिर उन्होंने तलाक का केस वापस ले लिया. 

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