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धुरंधर, एनिमल, छावा, दंगल, पठान... सब चारों खाने चित्त! हनुमान अंश ने ऐसे दी धोबी-पछाड़

बॉलीवुड में पिछले 10 साल की सबसे बड़ी फिल्म अगर कहा जाए, तो लोग दंगल, धुरंधर, एनिमल, पठान जैसी फिल्मों को याद करेंगे. लेकिन हाल ही में आई फिल्म हनुमान अंश ने इन सभी फिल्मों को चुटकियों में पीछे छोड़ डाला है.

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हनुमान अंश के आगे सब फीके पड़े (Photo: ITGD)
हनुमान अंश के आगे सब फीके पड़े (Photo: ITGD)

फिल्मों के मामले में बॉक्स ऑफिस का खेल बड़ा ही रोचक होता है. कौन सी फिल्म ने कैसा परफॉर्म किया, सब इसी के जरिए मापा जाता है. अगर कोई फिल्म अपने बजट से कम कमा ले, तो फ्लॉप. अगर बजट के जितनी, तो एवरेज. वहीं अगर बजट से कुछ ज्यादा ही पैसा कमा ले, तो इसे हिट-सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर जैसे टैग भी मिल जाते हैं. फिल्म की कहानी चाहे कितनी अच्छी हो, बॉक्स ऑफिस सबसे जरूरी चीज होती है. 

हिंदी सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्म

बॉलीवुड में पिछले 10 सालों की बात करें, तो एक से बढ़कर एक फिल्में आईं और बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाकर चली गई. शुरुआत से अगर बात करें, तो आमिर खान स्टारर दंगल हिंदी सिनेमा की पहली पिक्चर बनी जिसने 2000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. ये इसकी दुनियाभर में की गई कमाई है, जिससे ये बॉलीवुड की पहली सिंगल फिल्म बनी जिसने इतना पैसा कमाया. 

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इसके बाद फिर बॉलीवुड ने कुछ साल इंतजार किया. दंगल के बाद शाहरुख खान की पठान साल 2023 में आई, जिसने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ का आकंड़ा छुआ. फिर कुछ महीने बाद, जवान ने भी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये की कमाई की. रणबीर कपूर की एनिमल भी 900 करोड़ से ज्यादा कमा गई. साल 2025 तो हिंदी सिनेमा के लिए और भी बड़ा साबित हुआ. विक्की कौशल की छावा ने 700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म सैयारा भी 500 करोड़ तक कमा गई. 

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हालांकि सारी लाइमलाइट साल के आखिर में धुरंधर लूटकर ले गई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की. इस फिल्म के पार्ट 2 'धुरंधर द रिवेंज' ने तो और भी बड़ा कारनामा किया. उस फिल्म ने 1800 करोड़ रुपये कमाकर बॉलीवुड की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया.

कैसे हनुमान अंश ने सबको पछाड़ा?

कहने को तो इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे, और लोगों की वाहवाही भी लूटी. लेकिन हाल ही में आई हनुमान अंश ने ये सभी फिल्मों को आराम से चारों खाने चित्त कर दिया. भले ही फिल्म की कमाई 400-500 या 1000-2000 करोड़ ना पहुंची हो. मगर तब भी नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म है. इसका सबसे बड़ा और अहम कारण फिल्म का छोटा सा बजट है, जिसने इसे हिंदी सिनेमा की सबसे मुनाफेदार फिल्म बनाई है.

फिल्म हनुमान अंश का बजट मात्र 2 करोड़ था. आमतौर पर इतना पैसा बॉलीवुड अपनी अधिकतर फिल्मों की मार्केटिंग पर खर्च करता है. या इतना पैसा अपने एक्टर्स पर लुटा देता है. धुरंधर, एनिमल, पठान, छावा, दंगल, सैयारा...जिन फिल्मों का पीछे जिक्र हुआ, उनका बजट 50 करोड़ से शुरू होकर 250 करोड़ के आसपास बताया जाता है.

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बात धुरंधर की हो, तो अगर इसका बजट 250 करोड़ था, तो इसने कुल 3000 करोड़ रुपये की कमाई की थी. यानी अपने बजट से पूरे 12 गुना कलेक्शन फिल्म ने करके दिया. दंगल, जो हिंदी सिनेमा की सबसे कमाऊ फिल्म है, उसका बजट अगर 80-90 करोड़ रहा तो वो 2000 करोड़ रुपये कमा गई. यानी इसने 25 गुना से ज्यादा पैसा कमाया. 

लेकिन वहीं बात अगर हनुमान अंश की करें, तो इसने 2 करोड़ के बजट में अभी तक कुल वर्ल्डवाइड 280 करोड़ रुपये कमा डाले हैं. यानी अपने बजट से 140 गुना ज्यादा पैसा. फिल्म हनुमान अंश ने ऐसा करके साबित किया कि अगर आपके पास सही कहानी, सच्ची श्रद्धा और भाव हो तो आपकी छोटी सी फिल्म भी बड़ी-बड़ी फिल्मों के छक्के छुड़ा सकती है.

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