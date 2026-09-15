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Grah Gochar 2026: दिवाली से पहले ही 6 राशियों पर होगी धन की बौछार! बनेगा दुर्लभ संयोग

Grah Gochar 2026: दिवाली 2026 से ठीक पहले ग्रहों के सेनापति मंगल, धन के दाता शुक्र और बुद्धि के कारक बुध मिलकर एक दुर्लभ त्रिग्रही गोचर रचने जा रहे हैं. ज्योतिषियों की मानें तो, इस दुर्लभ संयोग से कुछ राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होगा.

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दिवाली से पहले बदलेगी किस्मत (Photo: ITG)
दिवाली से पहले बदलेगी किस्मत (Photo: ITG)

Grah Gochar 2026: इस साल दिवाली का पर्व आने से पहले ही ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है. अंतरिक्ष में ग्रहों की महाचाल कुछ इस प्रकार बदलने वाली है कि कई जातकों के बंद किस्मत के ताले अचानक खुल जाएंगे. पंचांग के अनुसार, ग्रहों के सेनापति मंगल, धन और वैभव के दाता शुक्र, और बुद्धि व व्यापार के कारक ग्रह बुध, ये तीनों बड़े ग्रह एक साथ मिलकर ऐसा त्रिग्रही गोचर और युति चक्र बना रहे हैं, जो सीधे तौर पर धन वर्षा का संकेत दे रहा है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र जहां अपनी स्वराशि तुला में बैठकर मजबूती प्रदान करेंगे, वहीं बुध देव 7 सितंबर को कन्या में और उसके बाद 26 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर शुक्र के साथ मिलकर 'लक्ष्मी-नारायण राजयोग' की रचना करेंगे. इसके अलावा, 18 सितंबर को मंगल का कर्क राशि में प्रवेश भी महापरिवर्तन लाएगा. प्रसिद्ध ज्योतिषियों के अनुसार, ग्रहों की इस हलचल का सबसे ज्यादा और सकारात्मक असर 6 प्रमुख राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा.

मेष राशि: आर्थिक तरक्की और प्रमोशन के योग
मेष राशि के जातकों के लिए दिवाली से पूर्व का यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा. ग्रहों के प्रभाव से आपकी कमाई के नए-नए रास्ते खुलेंगे. जो लोग लंबे समय से करियर में पदोन्नति (प्रमोशन) या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है. आर्थिक स्थिरता आने से आपका आत्मविश्वास भी सातवें आसमान पर रहेगा.

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कर्क राशि: पुरानी समस्याओं का अंत और आकस्मिक लाभ
कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले कुछ समय से चल रही उलझनें और मानसिक तनाव अब समाप्त होने की कगार पर हैं. मंगल और बुध की चाल आपके लिए कई रास्तों से फायदा पहुंचाएगी. व्यापार से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

कन्या राशि: आय के नए स्रोत और नई नौकरी का मौका
कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में बड़ी छलांग लगाने का समय है. आपकी इनकम में अचानक उछाल देखने को मिल सकता है. जो लोग जॉब चेंज करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. घर-परिवार में भी माहौल बेहद पॉजिटिव रहेगा.

तुला राशि: सुख-शांति, समृद्धि और नए अवसर
आपकी ही राशि में शुक्र का स्वराशि में होना और बुध का साथ मिलना आपके जीवन में खुशहाली लाएगा. आपके भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होगा. पारिवारिक जीवन में चल रही अनबन दूर होगी, और यदि संतान पक्ष से जुड़ा कोई मामला अटका था, तो उससे संबंधित कोई शुभ समाचार आपका दिन बना देगा.

धनु राशि: इच्छाओं की पूर्ति और अचानक फायदा
धनु राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य के दरवाजे खोलने वाला साबित होगा. आपको बिना ज्यादा भागदौड़ के भी बेहतरीन मौके हासिल होंगे. अचानक किसी पुराने निवेश या संपत्ति से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. जीवन में चारों तरफ से अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी.

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कुंभ राशि: गोल्डन पीरियड की शुरुआत और नए ऑफर
ग्रहों का यह महासंयोग कुंभ राशि वालों के लिए एक तरह से 'गोल्डन टाइम' की शुरुआत लेकर आ रहा है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स से पूरा सहयोग मिलेगा. बिजनेस बढ़ाने या नई पार्टनरशिप के लिए आपको ऐसे ऑफर्स मिल सकते हैं, जो भविष्य में बहुत बड़ा मुनाफा देंगे.

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