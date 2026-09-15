योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, 18 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, किसानों और 40 हजार PRD जवानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा

लखनऊ में मंगलवार को योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है. बैठक में 18 प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है. इनमें करीब 40 हजार PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी शामिल है. जवानों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर भी विचार हो सकता है.

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कैबिनेट के सामने किसानों को 6 फीसदी ब्याज पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कर्ज देने की योजना का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है. इसके अलावा कोटेदारों के मार्जिन में बढ़ोतरी से जुड़े फैसले पर भी नजर रहेगी. नई खिलौना प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है. यानी आज की बैठक में सरकारी कर्मचारियों से लेकर किसानों तक जुड़े कई अहम फैसले हो सकते हैं. आइए समझते हैं कि कैबिनेट के सामने कौन-कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे.

40 हजार PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी

बैठक में PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसका फायदा करीब 40 हजार जवानों को मिल सकता है. इनके लिए 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी सामने आएगा. इस फैसले से PRD जवानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में ही होगा.

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किसानों को सस्ता दीर्घकालिक कर्ज

किसानों से जुड़ा एक प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है. इसके तहत 6 फीसदी ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कर्ज देने की योजना है. यह कर्ज लंबे समय के लिए दिया जाएगा. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर तय नियमों के मुताबिक किसान इसका लाभ उठा सकेंगे.

कोटेदारों के मार्जिन पर भी फैसला

सरकार की राशन व्यवस्था से जुड़े कोटेदारों के लिए भी बैठक अहम हो सकती है. उनके मार्जिन में 25 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त बढ़ोतरी देने का प्रस्ताव है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कोटेदारों को हर कुंतल पर पहले के मुकाबले ज्यादा मार्जिन मिलेगा. इस फैसले का असर सरकारी राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों पर पड़ेगा.

नई खिलौना नीति को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट के सामने नई खिलौना प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. इसका मकसद राज्य में खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देना है. बैठक में इस नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है. यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए अहम हो सकता है जो खिलौना बनाने के काम से जुड़े हैं या इस क्षेत्र में कारोबार शुरू करना चाहते हैं.

अयोध्या में NSG सेंटर के लिए जमीन

अयोध्या में NSG के क्षेत्रीय केंद्र के लिए 65 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने आएगा. इस पर भी बैठक में फैसला हो सकता है.

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लखनऊ में होने वाली इस बैठक में कुल 18 प्रस्ताव रखे जाने हैं. इनमें PRD जवानों का मानदेय, कैशलेस इलाज, किसानों के लिए कर्ज, कोटेदारों का मार्जिन, खिलौना नीति से लेकर अयोध्या में NSG क्षेत्रीय केंद्र के लिए जमीन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं. अब नजर इस बात पर रहेगी कि कैबिनेट इनमें से किन प्रस्तावों को मंजूरी देती है.



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