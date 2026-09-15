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अंबानी गणेशोत्सव में सलमान खान ने लिया बाप्पा का आशीर्वाद, कटरीना-विक्की ने टेका माथा, नीता अंबानी के रॉयल लुक पर थमी निगाहें

अंबानी परिवार के भव्य गणेशोत्सव में बॉलीवुड सितारों का तांता लगा. सलमान खान ने बाप्पा का आशीर्वाद लिया और विक्की-कटरीना ने साथ मिलकर माथा टेका.

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अंबानी गणेशोत्सव में छाए सितारे (Photo: Social Media)
अंबानी गणेशोत्सव में छाए सितारे (Photo: Social Media)

गणेश चतुर्थी पर अंबानी परिवार ने अपने घर एंटीलिया में बाप्पा का भव्य स्वागत किया. इस खास मौके पर उनका आशीर्वाद लेने बॉलीवुड और खेल जगत की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं. एंटीलिया में आयोजित इस गणेशोत्सव की इनसाइड तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

सलमान ने किए बाप्पा के दर्शन

बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान भी अंबानी परिवार के गणेशोत्सव का हिस्सा बने. इनसाइड वीडियो में पंडित जी सलमान को टीका लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. सलमान खान बाप्पा का आशीर्वाद लेते नजर आए. वो पूरी तरह से भक्ति में डूबे दिखे. 

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कटरीना ने टेका माथा

कटरीना कैफ और विक्की कौशल भी अंबानी परिवार गणेशोत्सव में शामिल हुए. मां बनने के बाद कटरीना कम ही पब्लिक गैदरिंग का हिस्सा बनती हैं. कटरीना को अंबानी परिवार के  गणेशोत्सव में देखकर फैंस खुशी से गदगद हो गए. कटरीना और विक्की ने बाप्पा के सामने माथा टेका और आशीर्वाद लिया. 

 

 

कटरीना पिस्ता ग्रीन अनारकली सूट में काफी खूबसूरत लगीं. उन्होंने फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा कैरी करके अपना लुक कंप्लीट किया. माथे पर बिंदी और सटल मेकअप में कटरीना स्टनिंग लगीं. 

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नीता अंबानी का रॉयल लुक

जश्न के एक इनसाइड वीडियो में नीता अंबानी मेहमानों का वेलकम करती हुई नजर आईं. नीता अंबानी बड़े ही प्यार से सभी मेहमानों से बातचीत करती हुई दिखाई दीं. 

 

नीता अंबानी का रॉयल लुक भी चर्चा में बना  हुआ है. नीता अंबानी पिंक और ऑरेंज साड़ी में नजर आईं. नीता अंबानी ने हैवी नेकलेस पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया. इस लुक में वो बिल्कुल राजकुमारी लग रही हैं. उनकी खूबसूरती ने फैंस का दिल जीत लिया है. नीता अंबानी ने अपने रॉयल साड़ी लुक और पारंपरिक अंदाज से हर किसी का ध्यान खींचा. 
 

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