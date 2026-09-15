'जय श्री गणेश...' बुलंद आवाज में बोलीं नीता अंबानी, ऑरेंज-मजेंटा साड़ी पर पहना कंधों तक सजा जड़ाऊ हार, चोटी से लटके गजरे ने ढाया कहर

Nita Ambani Royal Look For Ganesh Utsav: मुंबई में हर साल की तरह इस बार भी अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में गणपति बाप्पा का आगमन हुआ. गणेश चतुर्थी के दिन अंबानी परिवार ने 'एंटीलिया चा राजा' का स्वागत किया. इसके साथ ही अंबानी परिवार ने गणपति उत्सव बेहद खास अंदाज में मनाया गया. 14 सितंबर को हुए इस भव्य समारोह में बॉलीवुड सितारों से लेकर क्रिकेटर्स, राजनेता समेत कई बड़े मेहमान शामिल हुए, लेकिन मेहमानों के पहुंचने से पहले ही नीता अंबानी अपने गणपति लुक से महफिल लूट चुकी थीं.



जी हां, हर बार की तरह ही इस बार भी नीता अंबानी ने अपने शाही लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया. उनका पूरा अंदाज ऐसा था, जिसमें चमकदार सिल्क साड़ी, ट्रेडिशनल गहने और क्लासिक हेयरस्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिला. हालांकि, इस लुक में सबसे ज्यादा नजरें उनकी साड़ी से ज्यादा गले में सजे बड़े और भारी-भरकम नेकलेस और कमर पर लटकती गोल्डन पोटली पर ठहर गईं. नीता ने गणपति बाप्पा के जयकारों के साथ सभी का एंटीलिया के गणेश उत्सव में स्वागत किया.



ऑरेंज-मैजेंटा साड़ी में दिखा रॉयल फेस्टिव लुक

नीता अंबानी ने गणेश उत्सव के खास मौके के लिए ऑरेंज और मजेंटा शेड की सिल्क साड़ी चुनी. साड़ी का ऊपरी हिस्सा चमकदार ऑरेंज कलर में नजर आ रहा था, जबकि नीचे की ओर गहरा मैजेंटा-पिंक रंग लुक में खूबसूरत कंट्रास्ट बना रहा था. साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर था, जिसने पूरी साड़ी को और रिच फेस्टिव फील दिया.

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इस साड़ी की खासियत ये भी रही कि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत तेज और चमकदार होने के बावजूद नीता अंबानी के पूरे लुक पर हावी नहीं हुआ. इसकी वजह थी उनकी जूलरी, जिसे बेहद सोच-समझकर साड़ी के साथ पेयर किया गया था.

नीता अंबानी गणेश उत्सव में लगीं सुंदर. (Photo: Yogen Shah)

कंधों तक फैला था जड़ाऊ नेकलेस, एक नजर में टिक जाती हैं नजरें

नीता अंबानी के इस लुक का सबसे बड़ा हाईलाइट उनका बड़ा बिब-स्टाइल जड़ाऊ नेकलेस था. ये किसी भी नॉर्मल नेकलेस की तरह सिर्फ गले तक फैला नहीं था, बल्कि कंधों की ओर भी फैला हुआ नजर आ रहा था.

उनके इस शानदार शाही नेकलेस में गोल्ड, डायमंड, कलर्ड स्टोंस और पर्ल्स का इस्तेमाल दिखाई देता है. इसमें कई लेयर्स और बारीक डिजाइनिंग थी, जिसकी वजह से ये पूरा नेकपीस अपने आप में एक स्टेटमेंट पीस बन गया. साड़ी के सादे ब्लाउज की जगह यही हैवी ज्वेलरी उनके लुक को रॉयल टच दे रही थी.



नीता अंबानी ने नेकलेस की एक खासियत ये थी कि नेकलेस के बीच में भी कई छोटे-बड़े पेंडेंट और बारीक डिटेलिंग दिखाई दे रही थी. ये रॉयल नेकलेस नीता अंबानी के पूरे अपर-बॉडी लुक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था.

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हाथों में कड़े और कानों में बड़े-बड़े ईयररिंग्स

नेकलेस को बैलेंस करने के लिए नीता अंबानी ने हाथों में गोल्ड और रूबी डिटेलिंग वाले कड़े पहने थे. दोनों हाथों में पहने गए कड़ों ने उनके ट्रेडिशनल लुक को और शानदार बनाया.

कानों में भी उन्होंने बड़े और रिच लुक वाले कान-पाशा स्टाइल के ईयररिंग्स पहने थे. ये ईयररिंग्स उनके बड़े नेकपीस के साथ पूरी तरह मैच करते दिखाई दिए. इस तरह जूलरी में अलग-अलग डिजाइन होने के बावजूद पूरा लुक एक ही थीम में बंधा हुआ नजर आया.

नीता अंबानी ने गणेश उत्सव पर जड़ाऊ हार पहना था. (Photo: Yogen Shah)





लटकती गोल्डन पोटली ने बढ़ाया देसी ट्विस्ट

नीता अंबानी के हाथों में कोई बड़ा क्लच नजर नहीं आया. इसके बजाय उन्होंने साड़ी के साथ गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड पोटली बैग कैरी किया, जो उन्होंने अपने हाथ में लटकाया हुआ था.

पोटली पर भी काफी बारीक गोल्डन वर्क था. इसकी गोल शेप और हैवी कढ़ाई साड़ी और जूलरी के साथ अच्छी तरह मैच कर रही थी. यही छोटा-सा एक्सेसरी उनके पूरे लुक में एक खास देसी फेस्टिव टच जोड़ रहा था.

माथे पर छोटी लाल बिंदी ने लुक को किया कंप्लीट

इतनी हैवी जूलरी और चमकदार साड़ी के बावजूद नीता अंबानी ने मेकअप को बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं रखा. उनका मेकअप सटल और मैट फिनिश वाला था. आंखों को हल्के तरीके से डिफाइन किया गया था और चेहरे का बेस भी काफी नेचुरल रखा गया. माथे पर लगी छोटी लाल बिंदी ने इस पूरे लुक को ट्रेडिशनल फिनिश दी. यानी जूलरी और आउटफिट जहां रॉयल फील दे रहे थे, वहीं मेकअप ने लुक को ओवरडू होने से बचाया.

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लंबी चोटी में लगे गजरे ने जीता दिल

हेयरस्टाइल की बात करें तो नीता अंबानी ने बालों को खुला रखने के बजाय लंबी चोटी बनाई थी. सामने से बालों को सलीके से सेट किया गया था, जबकि पीछे उनकी लंबी चोटी साफ नजर आई. इस चोटी के आखिर में छोटा-सा गजरा लगाया गया था.

'जय गणेश' के जयकारों से किया स्वागत

नीता अंबानी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ जोड़कर 'जय गणेश...' के जयकारे लगाकर मीडिया का स्वागत करती नजर आ रही हैं. उनके कहने पर पैप्स भी जोर-जोर से 'जय गणेश...जय गणेश' कहने लगे.

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