'जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी तो भाग क्यों गए', गुरुग्राम हिट-एंड-रन में बाइकर गर्ल का आरोपी पर पलटवार

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए भीषण हिट-एंड-रन हादसे को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं. पहले आरोपी का बयान सामने आया था और अब पीड़ित महिला बाइकर सिया ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है. सिया ने आरोपियों पर उन्हें जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया.

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दरअसल सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद, आरोपी कल्याण बैंसला ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि उसने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी. उसने कहा था कि उसे पीड़िता के लिए बुरा लग रहा है. इस पर सिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी करके कहा कि आरोपी पर हमदर्दी का नाटक शोभा नहीं देता.

सिया ने बैंसला के दावों का जवाब देते हुए कहा कि अगर आरोपी को वाकई पछतावा था, तो वो मौके से भागने के बजाय गाड़ी रोककर उसकी मदद करता. सिया ने कहा, 'ऐसी हमदर्दी जताने वाला किरदार उस पर बिल्कुल शोभा नहीं देता.'



आरोपी के दावों को बताया 'झूठा'

बता दें कि आरोपी बैंसला ने आरोप लगाया था कि सड़क पर 20 से ज्यादा बाइकर्स थे जो बार-बार रफ्तार बदल रहे थे और ब्रेक लगा रहे थे. उसने ये भी कहा कि उसे ये नहीं पता था कि बाइक चलाने वाली एक महिला है. इसके जवाब में सिया ने कहा कि अगर आरोपी को बाइकर्स की रफ्तार से कोई दिक्कत थी भी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरी सड़क पर उसका पीछा करे.

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'उसने मुझे देखा, मेरा पीछा किया'

सिया ने आरोपी के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें उसने कहा था कि उसे महिला बाइकर के होने की जानकारी नहीं थी. सिया ने बताया, 'ये बात बिल्कुल झूठी है. मेरे लंबे बाल हैं और मेरी चोटी पीछे से साफ दिख रही थी. उसने मुझे देखा, मेरा पीछा किया, गाड़ी रोककर मुझसे बात की और फिर इस वारदात को अंजाम दिया.'

वायरल सीसीटीवी और एक्शन कैमरे के फुटेज पर सवाल उठाने वाले आरोपी को जवाब देते हुए सिया ने कहा कि घटना को साबित करने के लिए दो वीडियो ही काफी हैं. एक वीडियो में आरोपी की कार पहली लेन से सीधे तीसरी लेन में आकर बाइक को टक्कर मारती दिखती है. दूसरे वीडियो में साफ है कि टक्कर के बाद वो कार के साथ कुछ दूर घिसटी और सड़क पर गिर गई.

'दो सेकंड की देरी से जा सकती थी जान'

सिया ने कहा कि टक्कर मारने वालों ने एक सेकंड के लिए भी रुककर ये नहीं देखा कि वो जिंदा है या मर गई. दो या तीन सेकंड की देरी से भी उसकी हड्डियां टूट सकती थीं या जान जा सकती थी.

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ये घटना रविवार सुबह की है जिसपर गुरुग्राम पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है. इस हादसे के बाद सिया ने कहा कि दिल्ली-गुरुग्राम की सड़कों पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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