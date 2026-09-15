US में तो बिखरा बाजार, भारत में आज क्या होगा? विदेशों से ऐसे सिग्नल

भारतीय शेयर बाजार में बीते सप्ताह तेज गिरावट देखने को मिली थी. सोमवार को गणेश चतुर्थी पर Stock Market Holiday होने के चलते ट्रेडिंग नहीं हुई. इस बीच अमेरिका से लेकर जापान तक के शेयर बाजारों में भूचाल नजर आया था. US में डाउ जोंस से लेकर नास्डैक तक बड़ी गिरावट लेकर रेड जोन में बंद हुए थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि जापान, हांगकांग से लेकर साउथ कोरिया तक तमाम विदेशी बाजारों से सेंसेक्स-निफ्टी के लिए कैसे संकेत मिल रहे हैं?

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US में शुरुआत से अंत तक बिखरे बाजार

बीते कारोबारी दिन अमेरिका में शेयर बाजार ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक बिखरे हुए नजर आए थे. US Stock Market Fall में सबसे बड़ा रोल एआई शेयरों में हुई जोरदार बिकवाली का रहा और इससे जुड़ीं बड़ी-बड़ी कंपनियों के AI Stock Crash हुए. सैमसंग, चिपमेकर एनवीडिया, सॉफ्टबैंक से लेकर सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में 4% से 10% तक की भारी गिरावट देखी गई.

एआई स्टॉक क्रैश के चलते Nasdaq एक फीसदी तक फिसल गया था, हालांकि आखिर में ये 147 अंक की गिरावट के साथ 26,186 पर क्लोज हुआ. बात Dow Jones की करें, तो इसमें भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई और ये इंडेक्स 152 अंक की गिरावट लेकर 52,421 पर बंद हुआ. इसके अलावा S&P500 ने भी रेड जोन में 37 अंक गिरकर क्लोजिंग की.

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Japan से कोरिया तक मचा था कोहराम

न सिर्फ अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम नजर आए, बल्कि सोमवार को तमाम एशियाई शेयर बाजारों में भी कोहराम मचा हुआ नजर आया था. कारोबार के दौरान Japan Nikkei 500 अंक से ज्यादा, साउथ कोरिया का KOSPI 250 अंक से ज्यादा, Taiwan Stock Market 322 अंक तक फिसल गया था.

Sensex-Nifty के लिए आज कैसे संकेत?

एक दिन के मार्केट हॉलिडे के बाद आज भारतीय शेयर बाजार खुलेगा और इसके लिए विदेशों से मिल रहे संकेतों को देखें, तो भले ही अमेरिका से रेड सिग्नल मिले हैं, लेकिन मंगलवार को तमाम एशियाई शेयर बाजारों से साथ ही गिफ्ट निफ्टी सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं.

खबर लिखे जाने तक भारतीय शेयर मार्केट के लिए प्रमुख संकेतक माना जाने वाला Gift Nifty करीब 60 अंक से ज्यादा की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा जापान का निक्केई भी सोमवार की तेज गिरावट से उबरते हुए करीब 600 अंक की उछाल के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया. साउथ कोरिया के कोस्पी इंडेक्स की बात करें, तो इसमें भी तेजी देखने को मिली. ब्रिटेन के FTSE-100 इंडेक्स भी ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा था.

बीते हफ्ते टूटा था शेयर बाजार

भारतीय शेयर बाजार में बीते सप्ताह तेज गिरावट देखने को मिली थी. हफ्तेभर में दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी करीब 2-2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट में रहे थे. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो BSE का 30 शेयरों वाला Sensex 120 अंक गिरकर 74,781 पर क्लोज हुआ था, तो वहीं NSE Nifty भी 80 अंकों की गिरावट में 23,398 पर बंद हुआ था.

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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