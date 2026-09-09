ब्लॉकबस्टर हुई 'हनुमान अंश', फिर भी शोभिनव के पास नहीं फिल्में, लोगों के पैर छूने से शर्मिंदा, बोले- ये पाप है

फिल्म हनुमान अंश ने 31 साल के शोभिनव सत्या को स्टार बना दिया है. नीम करोली बाबा के अवतार में उन्हें देखकर लोग मानो धन्य हो गए हैं. हनुमान अंश को मिल रही सक्सेस से वो फूले नहीं समा रहे हैं. उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है. लेकिन मायानगरी का हिस्सा बनकर भी वो सिंपल और सादगी से भरा जीवन बिताना चाहते हैं.

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शोभिनव अपनी निजी जिंदगी को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा- लोग मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं. मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं. खासकर मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर. मेरा नेचर थोड़ा रिजर्व है. अब मैं थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम यूज करने लगा हूं. लेकिन फिल्म का टीजर आने से पहले मेरे सिर्फ 2-3 पोस्ट थे और करीब 200 फॉलोअर्स थे. अब ये आंकड़ा 225K हो गया है. हालांकि मुझे फोन को ज्यादा यूज करना पसंद नहीं है. मैं घंटों तक उससे दूर रहता हूं.

शोभिनव ने बताया कि वो दिवंगत एक्टर अमरीश पुरी से काफी इंस्पायर्ड हैं. वो कहते हैं- मैं अमरीश सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं. उन्होंने अपनी रियल लाइफ को लोगों की नजरों से दूर रखा था. मैं भी उसी रास्ते पर चलना चाहता हूं. मैं हनुमानजी के दिखाए रास्ते पर ही चलूंगा- जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए.

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कैसे मिला नीम करोली बाबा का रोल?

शोभिनव ने कहा कि मूवी हनुमान अंश में उनकी कास्टिंग चमत्कार से कम नहीं थी. वो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थे. लीड एक्टर के बीमार पड़ने पर उन्हें ये रोल मिला. लेकिन शोभिनव का कहना है कि ये चमत्कार 10 साल पहले शुरू हो गया था. उनके मुताबिक, पुणे के FTII में पढ़ाई के दौरान विवेक केलकर की स्टूडेंट फिल्म 'ढाई कालो' में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे. फिल्म का लीड एक्टर कहीं पर फंस गया था, तब उनकी कास्टिंग हुई. वो कहते हैं- तब हनुमानजी ने मुझे ट्रेलर दिखाया था और अब पूरी फिल्म दिखा दी.

शोभिनव को हमेशा से लगता था कि उन्हें एक्टिंग में करियर बनाना है. लेकिन शुरुआत कैसे करनी है, ये वो नहीं जानते थे. वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे. उनके दोस्त कहते हैं ये सब तुमने मैनिफेस्ट किया था जो अब जाकर सच हुआ है. शोभिनव ने खुद से वादा किया था कि वो छोटा मोटा रोल नहीं करेंगे.

एक्टर के पास नहीं कोई दूसरी फिल्म

शोभिनव ने बताया कि भले ही हनुमान अंश हिट हो गई लेकिन उन्हें किसी ने एक्टिंग का नया ऑफर नहीं दिया है. हालांकि वो भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं. क्योंकि अभी उनका पूरा ध्यान हनुमान अंश पर है. वो कहते हैं- मैं आगे जरूर एक्सपेरिमेंट करूंगा, लेकिन पूरी जिंदगी अपनी मर्यादा का ध्यान रखूंगा. चाहे कोई संत हो, भारतीय संस्कृति हो या देश की महान हस्तियां. मैं स्क्रीन पर गाली-गलौज या हिंसा नहीं कर सकता. क्योंकि असल जिंदगी में भी मैं ऐसा नहीं करता. मैं ऐसी भाषा नहीं बोलता, न स्मोक करता हूं और न शराब पीता हूं. मैं सात्विक जीवन जीता हूं. इसलिए मैं वही करूंगा जो मैं खुद हूं, क्योंकि जो मैं नहीं हूं, उस रोल के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा.

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लोगों के पैर छूने से दिक्कत

शोभिनव नीम करोली बाबा का रोल कर स्टार तो बन गए हैं. लोग उन्हें पूजने लगे हैं. इससे एक्टर को थोड़ी दिक्कत हो रही है. उन्होंने कहा- जब लोग मेरे पैर छूते हैं. मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है. मेरे लिए ये पाप जैसा है. मैं लोगों से कहता हूं कि आप मुझे गले से लगाओ और बाबा की श्रीमूर्ति के पैर छूओ. मैं तो सिर्फ उनका दास हूं. मैंने उनके आदेश पर ही ये रोल किया है.



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