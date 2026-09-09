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How to Organize Small House: छोटे घर में सामान रखने की जगह नहीं? आजमाएं ये 10 आसान हैक, बिना फर्नीचर खरीदे बढ़ेगा स्पेस

छोटे घर या फ्लैट में सामान रखने की जगह कम पड़ रही है तो नया फर्नीचर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में ही मौजूद कुछ खास जगहों का स्मार्ट इस्तेमाल करें. इन आसान स्टोरेज हैक से कम जगह में ज्यादा सामान व्यवस्थित और खूबसूरती से रखा जा सकता है. आइए आपको 10 स्मार्ट हैक बताते हैं.

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सामान को हमेशा उसकी सही जगह पर रखना चाहिए. (PHOTO:AI)
सामान को हमेशा उसकी सही जगह पर रखना चाहिए. (PHOTO:AI)

How to Organize Small House: दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसी स्मार्ट सिटीज में लोग काम के चलते दूर-दूर से आते हैं और रहने लगते हैं. मगर इसी जगह से स्मार्ट शहरों में अब जगह की कमी होने लगी है और अब जमीन की बजाय फ्लेट ज्यादा लोग खरीद और बेंच रहे हैं. जगह भले ही कम हो लेकिन अपना घर होना बड़े शहरों में बड़ी बात होती है, हालांकि स्पेस की कमी की वजह से घरों में सामान रखने के लिए नई-नई अलमारी और फर्नीचर खरीदते रहते हैं. 

नया फर्नीचर खरीदने से घर में ज्यादा स्पेस भी घिरता है और इधर-उधर जाने के लिए जगह भी कम हो जाती है. अगर कमरे को फर्नीचर से भर देते हैं तो वो दिखने में भी बेकार लगता है. छोटे फ्लेट्स और किराए के घरों में सामान रखना अपने आप में बड़ी समस्या बन जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है. 

लेकिन बस थोड़ी-सी समझदारी और घर में मौजूद जगह का सही इस्तेमाल करके आप बिना ज्यादा खर्च किए स्टोरेज बढ़ा सकते हैं. खास बात यह है कि इन हैक्स से घर व्यवस्थित भी दिखेगा और कम जगह में ज्यादा सामान आसानी से रखा जा सकेगा.

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1. बेड के नीचे बनाएं स्टोरेज स्पेस

घर में अगर कोई जगह सबसे ज्यादा बेकार पड़ी रहती हैं, वो बेड के नीचे की जगह है. बेड के नाचे बहुत खाली स्पेस होता है, जहां पर आप अपना काफी सामान रख सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आप सामान रखने से एक तो सामान किसी के पैरों पर नहीं आता है और दूसरा वहां पर किसी की नजर भी नहीं पड़ती हैं.यहां आप कम इस्तेमाल होने वाले कपड़े, चादरें, कंबल और बैग रख सकते हैं.सामान को बॉक्स या जिप वाले स्टोरेज बैग में रखें, ताकि धूल और नमी से बचा रहे.

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2. दरवाजे के पीछे लगाएं ऑर्गनाइजर

कमरे के दरवाजे के पीछे की जगह भी काफी काम की होती है, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. गेट के पीछे आप हैंगिंग ऑर्गनाइजर लगा सकते हैं, चप्पल, बैग, स्कार्फ, बेल्ट, कॉस्मेटिक्स या छोटी-छोटी चीजें रखी जा सकती हैं. 

3. दीवारों का करें स्मार्ट इस्तेमाल

फर्श पर सामान रखने के बजाय दीवारों पर शेल्फ या फ्लोटिंग रैक लगाएं.इन पर किताबें, छोटे प्लांट्स, सजावटी सामान और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें रखी जा सकती हैं.इससे फर्श खाली रहेगा और कमरा खुला-खुला नजर आएगा.

दीवार पर शेल्फ लगा सकते हैं. (PHOTO:AI)

4. बेड के हेडबोर्ड को बनाएं स्टोरेज

वैसे तो कुछ बेड के हेडबोर्ड में स्टोरेज बॉक्स जैसा बना मिल रहा है, लेकिन अगर आपका बेड वैसा नहीं है तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है. आप हेडबोर्ड के आसपास छोटी शेल्फ या पॉकेट ऑर्गनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें किताबें, चश्मा, मोबाइल चार्जर और दूसरी छोटी चीजें आसानी से रख सकते हैं. 

5. किचन कैबिनेट के अंदर लगाएं हुक

किचन में कांच के बर्तन रखने के लिए आपको अलग से कैबिनेट खरीदने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप रसोई में मौजूद कैबिनेट के अंदर ही कुछ छोटे हुक लगाकर मग, कप या किचन टूल्स टांगे जा सकते हैं. इसी तरह कैबिनेट के दरवाजे के अंदर छोटे रैक लगाकर मसाले या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रखे जा सकते हैं. इन रैक में आप आलू-प्याज जैसी सब्जियां भी स्टोर कर सकते हैं, जिनको फ्रिज में नहीं रखा जाता है. 

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6. फोल्ड करके रखें कपड़े

अलमारी में कम स्पेस होने पर उनको एक के ऊपर एक रखने के बजाय वर्टिकल फोल्डिंग स्टाइल में रख सकते हैं .इससे दराज में ज्यादा कपड़े फिट होते हैं और जरूरत के समय पूरा ढेर बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है. अलमारी में हर सामान अपनी जगह पर एकदम सही नजर आता है, जो देखने में भी अच्छा लगता है.

7. सोफा और टेबल के नीचे की जगह न छोड़ें

किराये के घर में जगह काफी कम होती है, ऐसे में आप सोफा, सेंटर टेबल या साइड टेबल के नीचे बास्केट और बॉक्स रखे जा सकते हैं. इनमें खिलौने, मैगजीन, रिमोट, एक्स्ट्रा कुशन या डेली की छोटी चीजें स्टोर करके रख सकते हैं. एक तो इससे घर बिखरा हुआ नहीं दिखता है और जरूरत होने पर आप आराम से निकाल भी पाते हैं. 

सोफे के नीचे भी सामान स्टोर किया जा सकता है. (PHOTO:AI)

8. कोनों पर लगाएं शेल्फ

घर में दीवोरों के साथ-साथ कोनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कमरे के खाली कोने में नया बड़ा फर्नीचर रखने की बजाय पतली वर्टिकल शेल्फ लगाएं. यह कम जगह घेरती है और ऊपर तक स्टोरेज देती है. छोटे घर में वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद होता है, फर्श पर भी ज्यादा जगह मिल जाती है.

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9. एक चीज के कई इस्तेमाल खोजें

अगर अपने नए घर के लिए फर्नीचर खरीदने वाले हैं तो इस बात का ज्यादा ध्यानर रखें कि आप ऐसा फर्नीचर घर लाएं, जिसके एक से ज्यादा इस्तेमाल हो. जैसे किसी स्टूल का इस्तेमाल बैठने के साथ-साथ स्टोरेज के लिए किया जा सकता है. इसी तरह खाली बॉक्स को व्यवस्थित करके अलमारी या किचन में स्टोरेज कंटेनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बेड की जगह सोफा कम बेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

10. हर सामान की तय जगह बनाएं

छोटे घर में सबसे जरूरी है कि हर चीज की एक सही जगह हो. रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को आसानी से पहुंचने वाली जगह रखें और कम इस्तेमाल होने वाले सामान को ऊपर की शेल्फ, बेड के नीचे या स्टोरेज बॉक्स में रखें. इससे घर में सामान फैला हुआ नहीं लगेगा और बच्चों को भी सिखाए कि किस चीज को कहां पर रखना है, इससे घर बिल्कुल साफ-सुथरा दिखाई देता है.

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