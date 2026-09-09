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Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा के प्रसिद्ध मंदिर... जानें कहां हुआ जन्म और कहां ली समाधि

नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म हनुमान अंश की सक्सेस के बाद चारों तरफ बाबा का गुणगान हो रहा है. देशभर में उनके जितने भी मंदिर हैं, वहां भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं. आइए इसी कड़ी में आपको नीम करोली बाबा के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताते हैं.

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जानें, देश में कहां-कहां हैं नीम करोली बाबा के प्रसिद्ध मंदिर. (Photo: ITG)
जानें, देश में कहां-कहां हैं नीम करोली बाबा के प्रसिद्ध मंदिर. (Photo: ITG)

Neem Karoli Baba: हनुमान जी का अवतार कहे जाने वाले नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस बीच नीम करोली बाबा के नैनीताल स्थित कैंची धाम के दर्शन करने भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. हालांकि ज्यादातर लोगों को बाबा के सिर्फ इसी मंदिर के बारे में जानकारी है. जबकि नीम करोली बाबा के पवित्र धाम, आश्रम और मंदिर देश के अन्य हिस्सों में भी मौजूद हैं. आइए जानते हैं कि नीम करोली बाबा के मंदिर देश में कहां-कहां हैं.

वृंदावन
नीम करोली बाबा के वृंदावन स्थित आश्रम के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है. मान्यता है कि नीम करोली बाबा कम आयु में ही घर छोड़कर आध्यात्म की खोज में निकल पड़े थे. जीवन का अधिकांश समय उत्तराखंड में बिताने के बाद बाबा ने वृंदावन पहुंचे थे और उन्होंने 1973 में यहीं अपनी देह त्यागी थी. इस जगह बाबा का महासमाधि मंदिर भी मौजूद है.

लखनऊ
नीम करोली बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर लखनऊ में भी है. यह मंदिर हनुमान सेतु मंदिर परिसर के अंदर ही बना हुआ है. मान्यता है कि इस जगह बाबा ने एक छोटा हनुमान मंदिर स्थापित करवाया था. आगे चलकर उनके भक्तों ने यहां नीम करोली बाबा की प्रतिमा भी स्थापित कर दी.

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दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली में भी नीम करोली बाबा के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं. श्री हनुमान बिरला मंदिर नाम से बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर कश्मीरी गेट के पास सिविल लाइन में हैं. मान्यता है कि यहां यमुना के पास जमीन से निकली एक प्राचीन हनुमान मूर्ति को स्थापित किया गया था. इसके अलावा, महरौली-छतरपुर रोड पर भी बाबा का एक प्रसिद्ध आश्रम है. दिल्ली के अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों से बड़ी संख्या में भक्त इसके दर्शन करने पहुंचते हैं.

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नीम करोली बाबा के अन्य प्रसिद्ध मंदिर
कानपुर के पनकी हनुमान मंदिर में भी नीम करोली बाबा का पवित्र स्थल बनाया गया है. ऋषिकेश में नीम करोली बाबा आश्रम और शिमला में संकट मोचन हनुमान मंदिर भी बाबा की आस्था के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा, उत्तराखंड में नैनीताल के अलावा काकड़ी घाट, भूमियाधार और हनुमान गढ़ी में भी नीम करोली बाबा के मंदिर हैं. नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था. बाबा के पैतृक स्थल पर भी उनका एक पवित्र धाम बनाया गया है, जहां दूर-दूर से लोग दर्शन करने आते हैं.

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