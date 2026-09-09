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पत्नी मायके से नहीं लौटी तो बिजली के टावर पर चढ़ा युवक, 3 घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा

कौशाम्बी में पत्नी के मायके से वापस नहीं आने से नाराज एक युवक हाईवोल्टेज बिजली टावर पर चढ़ गया. उसे ऊंचाई पर बैठा देखकर गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस और परिजनों ने करीब तीन घंटे तक उसे समझाया. आखिरकार युवक मान गया और सुरक्षित नीचे उतर आया.

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पुलिस ने सुरक्षित उतारा.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
पुलिस ने सुरक्षित उतारा.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पत्नी के मायके से ससुराल नहीं लौटने पर एक युवक के हाईवोल्टेज बिजली टावर पर चढ़ने का मामला सामने आया है. युवक को टावर पर बैठा देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलने पर पुलिस और युवक के परिजन भी वहां पहुंचे.

मामला पिपरी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव का है. यहां रहने वाला अनूप पुत्र माझिल की पत्नी गुड्डी देवी रक्षाबंधन के अवसर पर अपने मायके गई थी. बुधवार दोपहर अनूप ने फोन करके पत्नी से घर वापस आने को कहा. बताया जा रहा है कि गुड्डी देवी ने ससुराल लौटने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें: कौशाम्बी में गाड़ी टच होने पर पेट्रोल पंप पर युवक को थप्पड़ों से पीटा! CCTV फुटेज हुआ वायरल

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पत्नी के घर आने से मना करने पर अनूप नाराज हो गया. वह घर से निकलकर गांव के बाहर पहुंचा और वहां लगे हाईवोल्टेज बिजली टावर पर चढ़ गया. युवक को टावर के ऊपर बैठा देखकर ग्रामीणों के बीच हलचल मच गई. लोगों ने उसे नीचे उतरने के लिए काफी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला.

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तीन घंटे तक चलता रहा समझाने का दौर

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने परिजनों और ग्रामीणों की मदद से अनूप को समझाने का प्रयास शुरू किया. इस दौरान नीचे बड़ी संख्या में लोग जमा रहे. सभी को युवक के सुरक्षित नीचे आने का इंतजार था. पुलिस लगातार उससे बातचीत कर टावर से उतरने के लिए कहती रही.

अनूप कई घंटे तक बिजली के टावर पर ही बैठा रहा. उसकी हरकत से मौके पर मौजूद लोगों की चिंता बढ़ती गई. पुलिस ने उसे समझाते हुए सुरक्षित नीचे आने के लिए मनाने की कोशिश जारी रखी. परिजन भी उससे नीचे उतरने की अपील करते रहे. करीब तीन घंटे तक चले इस प्रयास के बाद आखिरकार युवक पुलिस और ग्रामीणों की बात मानने के लिए तैयार हो गया.

अनूप धीरे-धीरे टावर से नीचे उतरा और पुलिस ने उसे सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया. युवक के जमीन पर पहुंचते ही पुलिसकर्मियों, परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. घटना के दौरान किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई. फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है.

सुरक्षित नीचे आया युवक, पुलिस जुटा रही जानकारी

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में पत्नी के मायके से ससुराल वापस नहीं आने को लेकर युवक के नाराज होने की बात सामने आई है. इसी वजह से उसने गांव के बाहर स्थित हाईवोल्टेज बिजली टावर पर चढ़ने का कदम उठाया. करीब तीन घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

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घटना के दौरान टावर के आसपास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और युवक को समझाने में परिजनों की मदद ली. अनूप के नीचे उतरने के बाद हालात सामान्य हुए. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है.

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