दिल्ली में गर्मी ने फिर बढ़ाई बेचैनी, 36.1 डिग्री पहुंचा पारा, जानें गुरुवार और शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में बुधवार को मौसम गर्म रहा और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक, शहर के बेस वेदर स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यह सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा. मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था. यानी बुधवार को अधिकतम तापमान मंगलवार के मुकाबले 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया. मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई.

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हालांकि, अब मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. IMD ने शुक्रवार से दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है. दिल्ली के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया.

पालम में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक था. लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 2.8 डिग्री ज्यादा था. रिज में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक था. वहीं अयानगर में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा. यहां तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया.

न्यूनतम तापमान भी कई जगह सामान्य से ऊपर

बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी कई इलाकों में सामान्य से ऊपर रहा. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था. पालम में न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 0.8 डिग्री कम था. लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक रहा.

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रिज में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 1.7 डिग्री कम था. वहीं अयानगर में न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक था. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार से दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही शहर में आमतौर पर बादल छाए रहने की स्थिति बनी रह सकती है. बुधवार को बारिश नहीं होने के बावजूद तापमान सामान्य से ऊपर रहा. सफदरजंग में 36.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज होना इसका संकेत रहा. अब शुक्रवार से होने वाली हल्की बारिश के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

दिल्ली की हवा 'मध्यम' श्रेणी में

तापमान के साथ दिल्ली की हवा की स्थिति भी दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक, बुधवार शाम 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 128 रहा. CPCB के वर्गीकरण के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा' माना जाता है. 51 से 100 के बीच AQI 'संतोषजनक' होता है. 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच AQI को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है. इस तरह बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में रही. राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज होने के बीच अब मौसम विभाग का शुक्रवार से हल्की बारिश का अनुमान है. आने वाले दिनों में दिल्ली में बादल छाए रहने की स्थिति रहने की



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