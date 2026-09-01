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बीमार पड़े लीड एक्टर, फिर 5 घंटे का टेस्ट और शोभिनव बन गए 'नीम करोली बाबा', ऐसे हुई हनुमान अंश की कास्टिंग

‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि शोभिनव सत्य को नीम करोली बाबा के रोल के लिए क्यों चुना गया. फिल्म 45 करोड़ पार पहुंच गई है.

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कैसे असिस्टेंट डायरेक्टर से हनुमान अंश बने शोभिनव सत्या (Photo: ITGD)
कैसे असिस्टेंट डायरेक्टर से हनुमान अंश बने शोभिनव सत्या (Photo: ITGD)

फिल्म हनुमान अंश ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. 1 करोड़ 80 लाख में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं. फिल्म ने अब तक 45 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. विशाल चतुर्वेदी की डायरेक्ट की इस फिल्म में शोभिनव सत्य ने नीम करोली बाबा की भूमिका निभाई है. लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. फैंस का कहना है कि वो बिल्कुल महाराज जी जैसे लगे हैं. 

असली नीम करोली बाबा जैसे लगते हैं शोभिनव

डायरेक्टर ने भी फैंस की बातों से सहमति जताई और एक तस्वीर दिखाते हुए बताया कि इसी वजह से उन्होंने शोभिनव को कास्ट किया था. आजतक से बातचीत में विशाल ने बताया कि शोभिनव की तस्वीर हमने तभी क्लिक कर ली थी जब हमने ट्रायल किया था. उन्होंने समानता दिखाते हुए कहा कि ये देखिए, दोनों तस्वीरों को, कितने एक से लगते हैं.  डायरेक्टर के मुताबिक इसी वजह से उन्होंने शोभिनव को कास्ट किया था. 

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विशाल खुश हैं कि लोगों को उनका फैसला सही लगा. फिल्म की पॉपुलैरिटी फैल रही है और दर्शक शोभिनव को बाबा के रूप में ही देख रहे हैं. हालांकि एक्टर को फिल्म मिलने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है.

कैसे झोली में आ गिरी हनुमान अंश?

शोभिनव बोले- उस वक्त मैं पत्रकार की तरह सोच रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या हो अगर लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया. लोग सोचें कि क्या कर दिया, किसको बाबा बना दिया. ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था. 

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आगे अपनी कास्टिंग की इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हुए शोभिनव ने बताया कि मैं तो फिल्म से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ा था. वो सेकेंड वाला. हमारे जो पहले लीड एक्टर थे उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने एक फैसला लिया कि शूटिंग को रुकने नहीं देना है, क्योंकि सेट लग चुका था, बहुत सारे लोग आ गए थे. सबकी मेहनत लगी थी. 

'तब सर ने मेरा टेस्ट लिया, जो कि 5 घंटे चला. तब मैं सोचने लगा था कि क्या होगा. दुनिया क्या कहेगी. मेरे मन में ये सब चल रहा था. लेकिन डायरेक्टर सर ने मुझे शांत कराया. सर ने कहा कि ये सब सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी है. ये बहुत ही अचानक हुआ, मैं तो ब्लैंक था. लेकिन क्या होता है कि जहां पर कोई देवीय शक्ति आपके लिए कोई कहानी लिख रही होती है ना तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होती है. आपको सिर्फ समर्पण कर देना होता है. बाबाजी आपने ही ये किया है, जो होगा सब सही होगा.'

हनुमान अंश का जलवा अब भी सिनेमाघरों में बरकरार है. फिल्म 7 अगस्त को रिलीज हुई थी. 

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