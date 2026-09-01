Vastu Tips For Roti: क्या आप भी रात में खाली छोड़ते हैं रोटी का कैसरोल? जानें इसका वास्तु नियम

Vastu Tips For Roti: भारतीय संस्कृति और वास्तु शास्त्र में रसोईघर को केवल भोजन पकाने की जगह नहीं, बल्कि घर की सुख-समृद्धि और आरोग्य का केंद्र माना गया है. रसोई में रखी हर एक वस्तु और अन्न के प्रति हमारा व्यवहार घर की आर्थिक स्थिति और नकारात्मक-सकारात्मक ऊर्जा को सीधे प्रभावित करता है. अक्सर देखा जाता है कि रात का भोजन खत्म होने के बाद लोग रोटी के कैसरोल (Hot Box) को खाली ही बंद करके रख देते हैं या जूठा छोड़ देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और वास्तु के अनुसार रात के समय रोटी के डिब्बे को पूरी तरह खाली छोड़ना शुभ है या अशुभ? आइए जानते हैं कैसरोल और अन्न से जुड़े वे वास्तु नियम, जो आपके घर में बरकत और मां अन्नपूर्णा की कृपा बनाए रखते हैं.

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खाली कैसरोल न रखने के कारण

अन्नपूर्णा वास और समृद्धि

वास्तु माना जाता है कि रसोई में अन्न का बर्तन पूरी तरह खाली रखने से घर में अभाव या कमी का भाव उत्पन्न होता है. रात में कैसरोल में कम से कम एक या दो रोटी (या थोड़ा सा टुकड़ा) बचाकर रखना या उसे साफ करके व्यवस्थित रखना बरकत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

सकारात्मक ऊर्जा

खाली बर्तन नकारात्मक ऊर्जा या 'दारिद्र्य' को आकर्षित करते हैं, जबकि अन्न से जुड़ा बर्तन घर में संपन्नता बनाए रखता है.

रात के समय कैसरोल से जुड़े सही वास्तु नियम

बासी रोटी न छोड़ें (यदि सफाई करनी हो): अगर आप रात में बचा हुआ खाना कैसरोल में नहीं रखना चाहते, तो कैसरोल को अच्छी तरह धोकर, सुखाकर और बंद करके रखें. उसे गंदा या जूठा खाली न छोड़ें.

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अन्न का टुकड़ा या चावल रखें: यदि कैसरोल सूखा और साफ है, तो कई लोग वास्तु उपाय के तौर पर उसमें चावल के कुछ दाने या सूखी रोटी का एक छोटा टुकड़ा रखकर ढक्कन बंद कर देते हैं, ताकि बर्तन कभी पूरी तरह खाली न कहलाए.

दिशा का ध्यान: कैसरोल या पका हुआ भोजन हमेशा रसोई घर के आग्नेय कोण (दक्षिण-पूर्व) या पूर्व दिशा की ओर रखना सबसे उत्तम माना जाता है.

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