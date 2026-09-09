मंदिर में अकेले रहे, गांववालों से मांगी रोटी… नीम करोली बाबा बने 'हनुमान अंश' फेम शोभिनव ने दिया आशीर्वाद, लगा डर!

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक ऐसी फिल्म का डंका बज रहा है, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा कमाल कर देगी. हम बात कर रहे हैं ‘हनुमान अंश’ की. महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक 169 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प है, उसका पर्दे तक पहुंचने का सफर उससे भी ज्यादा फिल्मी है.

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सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि फिल्म में नीम करोली बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्या इस रोल के लिए पहली पसंद थे ही नही. शूटिंग के पहले ही दिन ओरिजिनल एक्टर की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सतैया को इस अहम किरदार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी.

लेकिन इस रोल को लेकर खुद शोभिनव के मन में भी बड़ा डर था. उन्हें डर था कि क्या लोग उन्हें बाबा के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या दर्शकों को उनका किरदार पसंद आएगा? और क्या वह इस आध्यात्मिक शख्सियत के साथ न्याय कर पाएंगे? अब जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, तो शोभिनव ने उस दौर की पूरी कहानी सुनाई है.

‘डर लग रहा था कि लोग कहेंगे- ये कौन सा बाबा ले आए’

दैनिक जागरण से बातचीत में शोभिनव सत्या ने बताया कि नीम करोली बाबा का किरदार निभाने से पहले वह काफी डरे हुए थे. उन्होंने कहा कि शुरुआत में उनके मन में लगातार यही चल रहा था कि पता नहीं वह इस किरदार को ठीक से कर पाएंगे या नहीं. इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि वह खुद बाबा में आस्था रखते हैं.

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उन्हें डर था कि कहीं भविष्य में लोग ये न कह दें-‘ये कौन सा बाबा ले आए?’ इन तमाम सवालों को लेकर वह अंदर ही अंदर परेशान थे. लेकिन फिल्म के निर्देशक ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि उन्हें सिर्फ अपना किरदार निभाना है, बाकी सब वह संभाल लेंगे.

फिर सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि डर गायब होने लगा

शोभिनव के मुताबिक, शूटिंग शुरू होने के बाद कुछ ऐसे अनुभव हुए जिन्होंने धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया. पहले ही दिन जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां मौजूद लोग उन्हें ‘बाबा, बाबा’ कहकर बुलाने लगे. ये उनके लिए काफी अलग अनुभव था. उस वक्त उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वह इस किरदार से लोगों से जुड़ पा रहे हैं या नहीं.

लेकिन अगले दिन जब पूरी टीम बेस पर चली गई और वह मंदिर में अकेले रह गए, तो उनके साथ एक और दिलचस्प घटना हुई.

गांव से आई रोटी, नमक और लहसुन

शोभिनव ने बताया कि वह मंदिर में बैठे थे. तभी किसी ने उनसे पूछा कि क्या वह कुछ खाएंगे. पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने वहां लहसुन, नमक और रोटी मंगाने को कहा. गांव से ये चीजें लाई गईं और उन्होंने वहीं बैठकर खाना खाया. इसके बाद भी उनके साथ लगातार कुछ ऐसे अनुभव होते रहे जिन्हें वह पहले से प्लान नहीं कर रहे थे.

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जब लोग उनसे आशीर्वाद मांगने लगे तो वह उन्हें आशीर्वाद देने लगे. शोभिनव के मुताबिक, वह खुद ऐसा करने की योजना बनाकर नहीं बैठे थे, लेकिन चीजें अपने आप होती चली गईं. इन अनुभवों के बाद उन्हें लगने लगा कि शायद वह इस किरदार के साथ जुड़ पा रहे हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा.

‘क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे?’

इससे पहले हिंदी रश के साथ बातचीत में भी शोभिनव सत्या ने इस रोल को लेकर अपने डर के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि शुरुआत में निर्देशक खुद भी उन्हें लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे. उन्होंने शोभिनव से पूछा कि उनके मन में क्या चल रहा है.

शोभिनव ने उन्हें बताया कि वह बाबा के सच्चे अनुयायी हैं और उनके मन में डर है कि अगर लोग उन्हें बाबा के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाए तो?

एक्टर होने के नाते उनके मन में एक और सवाल भी था. वह सोच रहे थे कि जो लोग उन्हें अब तक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जानते हैं, वे उन्हें लीड रोल में देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वे उन्हें इस भूमिका में स्वीकार करेंगे? लेकिन निर्देशक ने उनकी सारी चिंता अपने ऊपर ले ली और कहा कि वह उनके पीछे खड़े हैं.

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पहले दिन सिर्फ 10 लाख, फिर तीसरे हफ्ते में बदली पूरी कहानी

अब जरा फिल्म के बॉक्स ऑफिस सफर पर नजर डालिए, क्योंकि यहां भी कहानी किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं है. ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. पहले दिन फिल्म ने महज 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया. ऐसी शुरुआत देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही फिल्म आगे जाकर 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगी.

लेकिन फिल्म की किस्मत ने तीसरे हफ्ते में अचानक करवट ली. इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और फिल्म ने सभी को चौंका दिया. अब तक फिल्म ने 169.20 करोड़ रुपये ग्रॉस कमा लिए हैं, जबकि इसका नेट कलेक्शन 143.13 करोड़ रुपये बताया गया है.

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